Ալիևը ճնշում է Փաշինյանին, իսկ Փաշինյանը՝ հայ կանանց․ Տեսանյութ

Այն բանից հետո, երբ Փաշինյանը փողոցում բռնություն գործադրեց կանանց նկատմամբ, այժմ նրա աջակիցներն էլ են նրանից օրինակ վերցրել և փողոցում հարձակվում են աղջիկների վրա։
Ալիևը ճնշում է Փաշինյանին, իսկ Փաշինյանը՝ հայ կանանց։
Համացանցում տարածվել է տեսանյութ, համաձայն որ ԱԺ առաջիկա ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մեջև ի Մասիսում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Վերջիններս քաշքշել, հարվածել են միմյանց։ ՆԳՆ-ից հայտնեցին, որ միջադեպի առնչությամբ հաղորդումներ են ուղարկվել նախաքննական մարմին։
Տեսանյութն՝ այստեղ
Բաց մի թողեք
Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին
Խիստ լարված իրավիճակ. Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը վարորդները փակել են. Տեսանյութ
Նրան ճնշում են, թե չեն ճնշում, ես գործ չունեմ. Կարապետյան