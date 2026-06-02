02/06/2026

EU – Armenia

Ալիևը ճնշում է Փաշինյանին, իսկ Փաշինյանը՝ հայ կանանց․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 02/06/2026 1 min read

Այն բանից հետո, երբ Փաշինյանը փողոցում բռնություն գործադրեց կանանց նկատմամբ, այժմ նրա աջակիցներն էլ են նրանից օրինակ վերցրել և փողոցում հարձակվում են աղջիկների վրա։

Ալիևը ճնշում է Փաշինյանին, իսկ Փաշինյանը՝ հայ կանանց։

Համացանցում տարածվել է տեսանյութ, համաձայն որ ԱԺ առաջիկա ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մեջև ի Մասիսում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Վերջիններս քաշքշել, հարվածել են միմյանց։ ՆԳՆ-ից հայտնեցին, որ միջադեպի առնչությամբ հաղորդումներ են ուղարկվել նախաքննական մարմին։

Տեսանյութն՝ այստեղ

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խիստ լարված իրավիճակ. Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը վարորդները փակել են. Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նրան ճնշում են, թե չեն ճնշում, ես գործ չունեմ. Կարապետյան

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com