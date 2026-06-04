Հայտնի է՝ երբ կմեկնարկի ամառային զորակոչը և որքան կտևի

Ամառային զորակոչը Հայաստանում այս տարի կմեկնարկի հունիսի 29-ին և կավարտվի օգոստոսի 15-ին:
Համապատասխան որոշումն ընդունել է ՀՀ կառավարությունը:
Ամառային զորակոչը Հայաստանում այս տարի կմեկնարկի հունիսի 29-ին և կավարտվի օգոստոսի 15-ին:
Համապատասխան որոշումն ընդունել է ՀՀ կառավարությունը:
Բաց մի թողեք
Մի՛ վստահեք չստուգված զանգերին․ պաշտոնական ծանուցումները հրապարակվում են azdarar.am-ում. ԱՆ
TRIPP-ի վերաբերյալ ՀՀ-ԱՄՆ համաձայնագիրը ստորագրվեց. Արարատ Միրզոյան
Եթե շարունակվի ղարաբաղյան շարժումը, լինելու են մանր-մեծ պատերազմներ, շարունակվող զոհեր, պետականության կորուստ