04/06/2026

EU – Armenia

Հայտնի է՝ երբ կմեկնարկի ամառային զորակոչը և որքան կտևի

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Ամառային զորակոչը Հայաստանում այս տարի կմեկնարկի հունիսի 29-ին և կավարտվի օգոստոսի 15-ին:

Համապատասխան որոշումն ընդունել է ՀՀ կառավարությունը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մի՛ վստահեք չստուգված զանգերին․ պաշտոնական ծանուցումները հրապարակվում են azdarar.am-ում. ԱՆ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

TRIPP-ի վերաբերյալ ՀՀ-ԱՄՆ համաձայնագիրը ստորագրվեց. Արարատ Միրզոյան

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե շարունակվի ղարաբաղյան շարժումը, լինելու են մանր-մեծ պատերազմներ, շարունակվող զոհեր, պետականության կորուստ

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔԿ-ն կրկին անցել է գործի. 50-ից ավելի տներ են մտել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք Գեղարքունիքում․ ուսուցիչը խոշտանգել է 10-ամյա աշակերտներին

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ

04/06/2026 infomitk@gmail.com