04/06/2026

EU – Armenia

Մի՛ վստահեք չստուգված զանգերին․ պաշտոնական ծանուցումները հրապարակվում են azdarar.am-ում. ԱՆ

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը տեղեկություններ է ստացել, որ մի շարք իրավաբանական անձանց ներկայացուցիչներ ստացել են հեռախոսազանգեր այն անձանցից, որոնք ներկայանում են որպես «Գործընթաց» թերթի ներկայացուցիչներ։

Զանգերի ընթացքում վերջիններս հորդորում են հրապարակային ծանուցումները չտեղադրել azdarar.am կայքում՝ պնդելով, թե կայքում տեղադրված ծանուցումները չեն պահպանվում կամ ջնջվում են, ինչպես նաև, որ azdarar.am-ը պաշտոնական կայք չէ։

ՀՀ արդարադատության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ այս տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։

«azdarar.am-ը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքն է, և այնտեղ ծանուցումների տեղադրումը կարգավորվում է «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով։

Հորդորում ենք վստահել միայն պաշտոնական աղբյուրներին և չառաջնորդվել հեռախոսազանգերով կամ այլ ոչ պաշտոնական եղանակներով տրամադրվող չստուգված տեղեկություններով»,- ասվում է հաղորդագրությունում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայտնի է՝ երբ կմեկնարկի ամառային զորակոչը և որքան կտևի

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

TRIPP-ի վերաբերյալ ՀՀ-ԱՄՆ համաձայնագիրը ստորագրվեց. Արարատ Միրզոյան

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե շարունակվի ղարաբաղյան շարժումը, լինելու են մանր-մեծ պատերազմներ, շարունակվող զոհեր, պետականության կորուստ

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔԿ-ն կրկին անցել է գործի. 50-ից ավելի տներ են մտել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք Գեղարքունիքում․ ուսուցիչը խոշտանգել է 10-ամյա աշակերտներին

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ

04/06/2026 infomitk@gmail.com