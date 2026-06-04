Ռեկորդային թվով զբոսաշրջային հոսք՝ հունվար-մայիս ամիսների համար

«Ռեկորդային արդյունք է գրանցվել 2026 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին զբոսաշրջային հոսքերի մասով»։
Այս մասին տեղեկացնում են Զբոսաշրջության կոմիտեից՝ նշելով, որ Հայաստան է այցելել 825 հազար 384 զբոսաշրջիկ՝ ապահովելով 19,3% աճ 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածի զբոսաշրջային այցելությունների համեմատ։
Այս ցուցանիշը վկայում է Հայաստանի նկատմամբ աճող հետաքրքրության և երկրի զբոսաշրջային գրավչության շարունակական բարձրացման մասին։
«Նոր ուղիղ չվերթերի գործարկումը, ինչպես նաև միջազգային շուկաներում իրականացվող ակտիվ և նպատակային մարքեթինգային արշավները նպաստում են Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացմանը և երկրի դիրքավորմանը որպես հետաքրքիր ու գրավիչ զբոսաշրջային ուղղություն»,- ասվում է հաղորդագրությունում։
Բաց մի թողեք
Վայոց ձորի մարզպետի ընտանիքին պատկանող «Ջերմուկ Գրուպ»-ը մաքսային արտոնություն է ստանում
Հանձնաժողովը կազատի կանաչ ներդրումները ԵՄ ծախսերի կանոններից
ԵՄ-ի տեխնոլոգիական անկախության ձգտումը հիասթափեցնում է Բրյուսելին և նյարդայնացնում ամերիկացիներին