04/06/2026

EU – Armenia

Ռեկորդային թվով զբոսաշրջային հոսք՝ հունվար-մայիս ամիսների համար

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

«Ռեկորդային արդյունք է գրանցվել 2026 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին զբոսաշրջային հոսքերի մասով»։

Այս մասին տեղեկացնում են Զբոսաշրջության կոմիտեից՝ նշելով, որ Հայաստան է այցելել 825 հազար 384 զբոսաշրջիկ՝ ապահովելով 19,3% աճ 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածի զբոսաշրջային այցելությունների համեմատ։

Այս ցուցանիշը վկայում է Հայաստանի նկատմամբ աճող հետաքրքրության և երկրի զբոսաշրջային գրավչության շարունակական բարձրացման մասին։

«Նոր ուղիղ չվերթերի գործարկումը, ինչպես նաև միջազգային շուկաներում իրականացվող ակտիվ և նպատակային մարքեթինգային արշավները նպաստում են Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացմանը և երկրի դիրքավորմանը որպես հետաքրքիր ու գրավիչ զբոսաշրջային ուղղություն»,- ասվում է հաղորդագրությունում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վայոց ձորի մարզպետի ընտանիքին պատկանող «Ջերմուկ Գրուպ»-ը մաքսային արտոնություն է ստանում

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանձնաժողովը կազատի կանաչ ներդրումները ԵՄ ծախսերի կանոններից

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի տեխնոլոգիական անկախության ձգտումը հիասթափեցնում է Բրյուսելին և նյարդայնացնում ամերիկացիներին

04/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔԿ-ն կրկին անցել է գործի. 50-ից ավելի տներ են մտել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք Գեղարքունիքում․ ուսուցիչը խոշտանգել է 10-ամյա աշակերտներին

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ

04/06/2026 infomitk@gmail.com