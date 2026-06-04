04/06/2026

EU – Armenia

Վայոց ձորի մարզպետի ընտանիքին պատկանող «Ջերմուկ Գրուպ»-ը մաքսային արտոնություն է ստանում

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Վայոց ձորի մարզպետ Վահագն Արսենյանի ընտանիքին պատկանող «Ջերմուկ Գրուպ» ընկերությունը 226 մլն դրամի մաքսային արտոնություն է ստանում։

Կառավարությունը ընկերությանը կազատի 226 մլն դրամ մաքսատուրքից՝ 3.4 մլրդ դրամի ներդրումային ծրագրի շրջանակում։

Նախատեսվում է մինչև 2027 թվականը ստեղծել 6 նոր աշխատատեղ և բարձրացնել միջին աշխատավարձը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հանձնաժողովը կազատի կանաչ ներդրումները ԵՄ ծախսերի կանոններից

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռեկորդային թվով զբոսաշրջային հոսք՝ հունվար-մայիս ամիսների համար

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի տեխնոլոգիական անկախության ձգտումը հիասթափեցնում է Բրյուսելին և նյարդայնացնում ամերիկացիներին

04/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔԿ-ն կրկին անցել է գործի. 50-ից ավելի տներ են մտել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք Գեղարքունիքում․ ուսուցիչը խոշտանգել է 10-ամյա աշակերտներին

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ

04/06/2026 infomitk@gmail.com