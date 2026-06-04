Վայոց ձորի մարզպետի ընտանիքին պատկանող «Ջերմուկ Գրուպ»-ը մաքսային արտոնություն է ստանում

Վայոց ձորի մարզպետ Վահագն Արսենյանի ընտանիքին պատկանող «Ջերմուկ Գրուպ» ընկերությունը 226 մլն դրամի մաքսային արտոնություն է ստանում։
Կառավարությունը ընկերությանը կազատի 226 մլն դրամ մաքսատուրքից՝ 3.4 մլրդ դրամի ներդրումային ծրագրի շրջանակում։
Նախատեսվում է մինչև 2027 թվականը ստեղծել 6 նոր աշխատատեղ և բարձրացնել միջին աշխատավարձը։
Բաց մի թողեք
Հանձնաժողովը կազատի կանաչ ներդրումները ԵՄ ծախսերի կանոններից
Ռեկորդային թվով զբոսաշրջային հոսք՝ հունվար-մայիս ամիսների համար
ԵՄ-ի տեխնոլոգիական անկախության ձգտումը հիասթափեցնում է Բրյուսելին և նյարդայնացնում ամերիկացիներին