Ֆրանսիայի նախագահը քննադատում է 11-ամյա աղջկա սպանության կասկածյալի հետ կապված «անընդունելի» բացթողումները

Մամուլում միայն Լիհաննա անունով մի աղջիկ անհետ կորել է մայիսի 29-ին Ֆլերանս քաղաքի մոտակայքում, այն բանից հետո, երբ վերջին անգամ տեսել են տղամարդու մեքենա նստելիս։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ուրբաթ օրը դատապարտել է դատական համակարգի «անընդունելի» բացթողումները 11-ամյա աղջկա սպանության հետ կապված, այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ գլխավոր կասկածյալը նախկինում մեղադրվել է երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության մեջ։
Մամուլում միայն Լիհաննա անունով մի աղջիկ անհետ կորել է մայիսի 29-ին հարավ-արևմտյան Ֆլերանս քաղաքի մոտակայքում, այն բանից հետո, երբ վերջին անգամ տեսել են տղամարդու մեքենա նստելիս։
Գյուղական վայրերը մի քանի օր խուզարկելուց հետո, հինգշաբթի օրը մոտակա Պույկասկիե գյուղի լքված սիլոսում հայտնաբերվել է նույն հագուստով երեխայի դի։ Ընթացքի մեջ է պաշտոնական նույնականացումը։
41-ամյա երկու երեխաների հայրը, որի դուստրը Լիհաննայի դպրոցական ընկերուհին էր, ձերբակալվել է որպես գլխավոր կասկածյալ։
Պարզվել է, որ նա նախկինում երկու անգամ պաշտոնապես մեղադրվել է երեխայի բռնաբարության մեջ, սակայն հետաքննությունները կամ դադարեցվել են, կամ էլ կանգ են առել։
«Ակնհայտ է, որ դիսֆունկցիա է եղել», – ասել է Մակրոնը Չեռնոգորիայում, որտեղ նա մասնակցում էր եվրոպական գագաթնաժողովին։ «Դա անընդունելի է»։
Վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն իր արդարադատության, ներքին գործերի և բյուջեի նախարարներին արտակարգ նիստում ասել է, որ «հատկապես ցնցված է» գործից և խնդրել է, որ վարչական հետաքննության նախնական արդյունքները իրեն ներկայացվեն երկու շաբաթվա ընթացքում, հայտնել է նրա գրասենյակը։
Արդարադատության նախարար Ժերալդ Դարմանենը, ըստ իր թիմի, երկուշաբթի առավոտյան պետք է կանչի Փարիզի բոլոր դատախազներին։
Պույկասկիեում, որտեղ հայտնաբերվել է դիակը, քաղաքապետ Լուի Տուրչին AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ գյուղը ցնցված է։
«Սարսափելի է։ Համայնքը ապշած է, ինչպես նաև ես», – ասել է նա։
Ավելի լայն խնդիր
Դատախազ Քլեմենս Մեյերը չորեքշաբթի օրը թվարկել է կասկածյալի դեմ նախկինում ներկայացված բողոքները։
2017 թվականի դեկտեմբերին մի մայր հայտնել է, որ իր 17-ամյա դուստրը հարաբերությունների մեջ է եղել տղամարդու հետ։ Գործը կարճվել է 2018 թվականին, այն բանից հետո, երբ աղջիկը հայտարարել է, որ համաձայնություն է տվել։
2022 թվականի հունվարին նրան մեղադրանք է առաջադրվել 2020 թվականին իր տանը 15 տարեկանից փոքր երեխայի բռնաբարելու մեջ։ Գործը կարճվել է 2024 թվականին՝ ապացույցների բացակայության պատճառով։
Երրորդ գործում՝ 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին, 2014 թվականին ծնված աղջկա մայրը նրան մեղադրել է իր երեխային 2024 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2025 թվականի մայիսը իր տանը բռնաբարելու մեջ, ասել է դատախազը։
Սակայն ոստիկանությունը դեռևս չէր հարցաքննել նրան, երբ 11-ամյա Լիհաննան անհետացել էր ինը ամիս անց։
Ֆլերանսի քաղաքապետ Գրեգորի Բոբբատոն հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ հետաքննությունների անցկացման եղանակում խորապես սխալ բան կա։
«Մենք միշտ պե՞տք է սպասենք լիովին հաստատված ապացույցների ներկայացմանը, նախքան մեր երեխաներին պաշտպանելու համար ինչ-որ բան անելը»։
Երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության հարցերով զբաղվող CIVIISE անկախ հանձնաժողովի անդամ Դենիս Ռոթ-Ֆիշեն AFP-ին ասել է, որ գործը շատ ավելի լայն խնդրի վառ օրինակ է։
Նա ասել է, որ անչափահասի նկատմամբ ենթադրյալ սեռական բռնության վերաբերյալ չորս բողոքներից գրեթե երեքի հետաքննությունները կարճվում են։
CIVIISE-ի տվյալներով՝ անչափահասի նկատմամբ սեռական բռնության վերաբերյալ բողոքների միայն 7%-ն է ավարտվում դատապարտմամբ։
«Ստուգեք այս տղամարդու համակարգիչը»
Հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունների թեկնածուները նույնպես իրենց կարծիքն են հայտնել։
Կենտրոնաաջ թեկնածու Էդուարդ Ֆիլիպը, նախկին վարչապետը, հինգշաբթի օրը կոչ է արել արագացնել հետաքննությունները՝ երեխաներին ավելի լավ պաշտպանելու համար։
Երեխայի ցուցմունքից հետո «ինչո՞ւ ամբողջ պետական ապարատը անմիջապես չի արթնանում զգոնության», – հարցրել է նա։
Աջ ծայրահեղական թեկնածու Ջորդան Բարդելան, որը առաջատար է հասարակական կարծիքի հարցումներում և կառաջադրվի, եթե Մարին Լը Պենին զրկեն պաշտոնից, ասել է, որ հանցագործությունը «կարող էր, պետք է կանխվեր»։
«Կանանց հիմնադրամ» ակտիվիստական խմբի անդամ Անն-Սեսիլ Մայֆերտը շաբաթվա սկզբին ասել էր, որ դատական համակարգը չի կարողանում պաշտպանել երեխաներին, նույնիսկ երբ երեխան բավականաչափ համարձակ է լինում խոսելու։
«Համակարգը չի աշխատում», – ասաց նա։
«Մանկության համար միություն» ասոցիացիայի անդամ Միշել Կրյոֆը նույնպես վրդովված էր։
«Արդյո՞ք ինչ-որ մեկը գնացել և ստուգել է այս տղամարդու համակարգիչը։ Նա այցելում է այն կայքերը», – հարցրեց նա։
Բաց մի թողեք
Միջանկյալ ընտրություններ. Պիչերոնոն կմնա պաշտոնում՝ չնայած սոցիալիստների կողմից հրաժարական տալու ճնշմանը
ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները քննարկում են Ուկրաինային 70 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնության նոր խոստումը
Ալբանիայի վարչապետը պաշտպանում է Քուշների հանգստավայրը բողոքի ակցիայի մասնակիցներից