Թրամփը «դեռևս հիասթափված է» ՆԱՏՕ-ից Իրանի հարցում, զգուշացնում է ԱՄՆ դեսպանը

ԵՄ-ում ԱՄՆ դեսպան Էնդրյու Փադզերը ասում է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները «մեծ սխալ» են թույլ տվել՝ չօգնելով ԱՄՆ-ին Իրանի դեմ պատերազմում: Euronews-ին տված հարցազրույցում նա ասել է, որ եվրոպացիները պարտավոր են օգնել՝ հաշվի առնելով Ամերիկայի պատմությունը՝ պաշտպանելով եվրոպական մայրցամաքը:
ԵՄ-ում ԱՄՆ դեսպան Էնդրյու Փադզերը զգուշացրել է, որ Թրամփը դեռևս նեղված է ՆԱՏՕ-ի երկրներից, որոնք չեն օգնել ԱՄՆ-ին, երբ այն առաջին անգամ պատերազմ սկսեց Իրանի դեմ:
Հարցին, թե արդյոք վերջին շաբաթներին Թրամփի հիասթափությունը եվրոպական երկրներից մեղմացել է, դեսպան Փադզերը պատասխանել է. «Ես չգիտեմ, թե արդյոք այն մեղմացել է»:
«Գիտեմ, որ նա շատ հիասթափված է», – ասել է նա:
ԱՄՆ-ի զայրույթը բխում է Եվրոպայի կողմից Իրանին օգնելուց հրաժարվելուց
ԱՄՆ նախագահը վիրավորվեց, երբ որոշ եվրոպական երկրներ, այդ թվում՝ Իսպանիան և Իտալիան, մերժեցին ԱՄՆ բանակին մուտք գործել ռազմական բազաներ, իսկ որոշ դեպքերում՝ նաև Եվրոպայի երկինք՝ դեպի Իրան զինամթերք տեղափոխող ռազմական ինքնաթիռների համար:
Սակայն, չնայած Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը սկզբում մերժեց Կիպրոսում գտնվող բրիտանական ռազմական բազաների օգտագործումը Միացյալ Նահանգների կողմից հարձակողական օդային հարվածների համար, նա հետագայում զիջեց՝ նշելով «հատուկ և սահմանափակ պաշտպանական նպատակը»։
Եվ չնայած Գերմանիան չէր սահմանափակում ԱՄՆ բազաների մուտքը, Բեռլինը հաճախ քննադատում էր պատերազմի նպատակներն ու ռազմավարությունը: Պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսն ասում էր. «Սա մեր պատերազմը չէ. մենք չենք սկսել այն»։
Թրամփի համար Եվրոպան «պարտավորություն» ուներ օգնելու
Պուդզերն ասում է, որ Թրամփի վարչակազմը կարծում է, որ եվրոպական պետությունները պարտավոր են թույլատրել հիմնական մուտքը՝ հղում անելով Ամերիկայի կողմից Եվրոպայի պատմական պաշտպանությանը տասնամյակների ընթացքում։
«Մենք ունենք բազաներ Եվրոպայում, որոնք մենք ֆինանսավորել և աջակցել ենք տասնամյակներ շարունակ, և մենք ունենք երկրներ, որոնք մենք փրկել ենք պատերազմի ժամանակ, և մենք շատ հուսալի դաշնակից ենք եղել նրանց համար», – ասել է նա Euronews-ին ուրբաթ օրը Բրյուսելի տնտեսական անվտանգության ֆորումում տված հարցազրույցում։
«Երբ նրանք նույնիսկ թույլ չեն տա մեզ թռչել իրենց երկրի վրայով կամ օգտագործել մեր բազաները իրենց երկրներում, դուք կտեսնեք, որ Միացյալ Նահանգները, և մասնավորապես նախագահ Թրամփը, շատ կվրդովվեն», – ասել է նա։
ԱՄՆ-ն կասկածի տակ է դնում եվրոպացի դաշնակիցների հուսալիությունը
ԱՄՆ-ն և Իսրայելը փետրվարի 28-ին լայնածավալ օդային հարվածներ սկսեցին Իրանի տարածքում: Ի պատասխան՝ Թեհրանը փաստացի փակեց Հորմուզի նեղուցը՝ կարևոր ջրային ուղի, որի միջոցով տեղափոխվում է աշխարհի նավթի և գազի պաշարների մեկ հինգերորդը:
Ծովային նեղուցը մեծ մասամբ կանգ է առել այդ ժամանակվանից ի վեր, ինչը հանգեցրել է էներգակիրների գների կտրուկ աճի և համաշխարհային անկայունության:
Պուդզերն ասել է, որ այս քայլը ԱՄՆ-ին ստիպել է կասկածի տակ դնել Ամերիկայի եվրոպացի ընկերների հուսալիությունն ու վստահելիությունը՝ ասելով. «Մենք միայն ուզում էինք թռչել մեր պաշտպանած երկրների վրայով և օգտագործել ավիաբազաները… այնպես որ, եթե դուք պատրաստ չեք դա անել, ապա ի՞նչ եք պատրաստ անել»:
Վնաս տրանսատլանտյան հարաբերություններին
Վերջին շաբաթների և ամիսների ընթացքում Թրամփը հստակ արտահայտել է իր վրդովմունքը՝ սոցիալական ցանցերում իր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին անվանելով «վախկոտներ»: Նա նաև խոստացել է «հիշել», թե ինչպես են նրանք մերժել ԱՄՆ բանակի որոշակի օգնության խնդրանքը:
Այդ ժամանակվանից ի վեր Վաշինգտոնը կրճատել է ՆԱՏՕ-ի համար պատերազմի ժամանակ եվրոպական մայրցամաքում օգտագործելու համար հասանելի բազմաթիվ ամերիկյան ռազմական կարողություններ: Թրամփը նաև հայտարարեց Եվրոպայում զորքերի կրճատման մասին՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրեդերիկ Մերցի հետ Իրանի շուրջ հրապարակային վեճի ֆոնին։
Ապրիլի վերջին Մերցը հայտարարեց, որ ԱՄՆ Սպիտակ տան բանակցողները «նվաստացվում» են Իրանի ղեկավարության կողմից։
«Մի ամբողջ ազգ նվաստացվում է Իրանի ղեկավարության կողմից, հատկապես այսպես կոչված Հեղափոխության պահապանների կողմից։ Եվ ես հույս ունեմ, որ սա կավարտվի հնարավորինս արագ», – ասաց Մերցը։ Նա նաև քննադատեց Վաշինգտոնի «վատ մտածված» նպատակները՝ պատերազմը սկսելու որոշում կայացնելիս։
Թրամփը պատասխանեց սոցիալական ցանցերում՝ ասելով, որ «Գերմանիայի կանցլերը պետք է ավելի շատ ժամանակ հատկացնի Ռուսաստանի/Ուկրաինայի հետ պատերազմը ավարտելուն (որտեղ նա բացարձակապես անարդյունավետ է եղել) և իր կոտրված երկիրը վերականգնելուն»։
Այդ ժամանակվանից ի վեր Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի գլխավորած միջազգային կոալիցիան՝ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո նեղուցը վերաբացնելու համար, ռազմածովային միջոցներ և անձնակազմ է ուղարկել տարածաշրջան։
Գործողությունը արագ կազմակերպվեց՝ մասամբ եվրոպացիների սկզբնական դժկամության պատճառով առաջացած լուրջ անհամաձայնությունը լուծելու նպատակով։
Հարցին, թե արդյոք նա կարծում է, որ եվրոպացու սկզբնական պատասխանը «մեծ սխալ էր փոքր հարցման համար», Պուդզերը պատասխանեց. «Ես կասեի, որ դա շատ լավ ամփոփում էր»։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ-ի վրա չորս տարվա ընթացքում
Ռաման պնդում է, որ Քուշների հետ կապված ափամերձ շինարարության դեմ բողոքի ցույցերի հետևում կանգնած է «հիբրիդային պատերազմ»
Մակրոնը և Մերցը մեկնում են Չեռնոգորիա, մինչ ԵՄ-ն մրցում է իր հաջորդ սահմանը ապահովելու համար