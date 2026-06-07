Լուրեր Կեղտոտ լվացք Քաղաքացին իր տան հասցեում հայտնաբերել է թուրք ընտրողի. Տեսանյութ infomitk@gmail.com 07/06/2026 1 min read Like this:Like Loading… Related Post navigation Previous Եվրոպայից ժամանած քաղաքացիներին չէին թողնում մասնակցել ընտրությանըNext Գյումրիում զանգվածային բերման ենթարկվածների ալիք․ «Հայաստան» դաշինքի շտաբի պետը՝ ձերբակալվածների թվում Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Գյումրիում զանգվածային բերման ենթարկվածների ալիք․ «Հայաստան» դաշինքի շտաբի պետը՝ ձերբակալվածների թվում 07/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Կեղտոտ լվացք Եվրոպայից ժամանած քաղաքացիներին չէին թողնում մասնակցել ընտրությանը 07/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր ՔՊ ներկայացուցիչները համակարգված և զանգվածային խախտումներ են իրականացնում 07/06/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Գյումրիում զանգվածային բերման ենթարկվածների ալիք․ «Հայաստան» դաշինքի շտաբի պետը՝ ձերբակալվածների թվում
Եվրոպայից ժամանած քաղաքացիներին չէին թողնում մասնակցել ընտրությանը
ՔՊ ներկայացուցիչները համակարգված և զանգվածային խախտումներ են իրականացնում