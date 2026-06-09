09/06/2026

EU – Armenia

ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը վստահեցնում է, որ զինծառայողները ընտրությունների օրը ընտրատեղամասում եղել են սահմանված ժամին։

«Ոչ մի զինծառայող ուշ չի ներկայացել ընտրատեղամաս»,- լրագրողների հետ զրույցում հավատացրեց նա։

ԳՇ պետը կոչ արեց բոլոր հարցերն ուղղել ԿԸՀ նախագահին։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԳԴՀ-ում ՀՀ դեսպանությունը հայտարարում է արտահերթ անձնագրավորման գրանցման մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԱԺ ընտրություններում բոլոր տեղամասերի արդյունքները․ որքան ձայն են հավաքել․ Լուսանկար

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը

09/06/2026 infomitk@gmail.com