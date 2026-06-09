ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը վստահեցնում է, որ զինծառայողները ընտրությունների օրը ընտրատեղամասում եղել են սահմանված ժամին։
«Ոչ մի զինծառայող ուշ չի ներկայացել ընտրատեղամաս»,- լրագրողների հետ զրույցում հավատացրեց նա։
ԳՇ պետը կոչ արեց բոլոր հարցերն ուղղել ԿԸՀ նախագահին։
Բաց մի թողեք
ԳԴՀ-ում ՀՀ դեսպանությունը հայտարարում է արտահերթ անձնագրավորման գրանցման մասին
ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԱԺ ընտրություններում բոլոր տեղամասերի արդյունքները․ որքան ձայն են հավաքել․ Լուսանկար
Ովքեր են շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին