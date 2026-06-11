«Չեղարկել եմ իմ որոշումը». Թրամփը փոշմանել է, ԱՄՆ Իրանին հարվածներ չի հասցնի

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ այս գիշեր Միացյալ Նահանգները հարվածներ չի հասցնի Իրանին, ինքը որոշել է չեղարկել իր իսկ որոշումը։
«Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ քննարկումները ամենաբարձր մակարդակով են ընթանալու, ինչը հաստատվել է, ես՝ որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, չեղարկել եմ այս գիշեր Իրանին հարվածներ հասցնելու և ռմբակոծելու իմ որոշումը»,- Truth Social -ի իր էջում գրել է Թրամփը։
Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, թե գիշերը Միացյալ Նահանգները հարվածներ կհասցնի Իրանին։
Բաց մի թողեք
Ինչպես են սմարթֆոնները կոտրել բրիտանական քաղաքականությունը։ Ինչո՞ւ են Մեծ Բրիտանիայի վարչապետները անընդհատ ընկնում
«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու
ԱՄՆ-ն հայտարարել է Իրանի ուղղությամբ հզոր հարվածների մասին. իրանական զորքերը բերվել են մարտական վիճակի