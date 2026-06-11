11/06/2026

EU – Armenia

«Չեղարկել եմ իմ որոշումը». Թրամփը փոշմանել է, ԱՄՆ Իրանին հարվածներ չի հասցնի

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ այս գիշեր Միացյալ Նահանգները հարվածներ չի հասցնի Իրանին, ինքը որոշել է չեղարկել իր իսկ որոշումը։

«Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ քննարկումները ամենաբարձր մակարդակով են ընթանալու, ինչը հաստատվել է, ես՝ որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, չեղարկել եմ այս գիշեր Իրանին հարվածներ հասցնելու և ռմբակոծելու իմ որոշումը»,- Truth Social -ի իր էջում գրել է Թրամփը։

Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, թե գիշերը Միացյալ Նահանգները հարվածներ կհասցնի Իրանին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես են սմարթֆոնները կոտրել բրիտանական քաղաքականությունը։ Ինչո՞ւ են Մեծ Բրիտանիայի վարչապետները անընդհատ ընկնում

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն հայտարարել է Իրանի ուղղությամբ հզոր հարվածների մասին. իրանական զորքերը բերվել են մարտական վիճակի

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Չեղարկել եմ իմ որոշումը». Թրամփը փոշմանել է, ԱՄՆ Իրանին հարվածներ չի հասցնի

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակում կատարված խուզարկությունը եղել է ոչ իրավաչափ

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուժեղ կարկուտ Գավառում․ Սուրենյանը տեսանյութ է հրապարակել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրական թոհուբոհին զուգահեռ …

11/06/2026 infomitk@gmail.com