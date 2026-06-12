12/06/2026

EU – Armenia

Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային PressTV-ին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքը գրեթե ավարտվել է դրա հիմնական կետերով։

«Խնդիրն այն է, որ Միացյալ Նահանգների հակասական դիրքորոշումները միշտ էլ անհանգստություն և խափանումներ են առաջացրել այս գործընթացում», – հավելել է նա։ Բաղայիի խոսքով՝ Իրանը բանակցություններին միացել է «բարի կամքով և լիակատար պատասխանատվությամբ», սակայն ամերիկյան դիրքորոշումը, ենթադրաբար, բազմիցս փոխվել է՝ ներկայացնելով «անիրատեսական» պահանջներ և իրականացնելով հարձակումներ։

Հունիսի 11-ի երեկոյան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ երկու երկրներն էլ համաձայնել են դադարեցնել պատերազմը։ «Մենք շուտով կստորագրենք։ Փաստաթղթերը գտնվում են պատրաստման վերջին փուլում», – բացատրել է նա։ Քաղաքական գործիչը զգուշացրել է, որ Հորմուզի նեղուցը կբացվի փաստաթղթերի ստորագրումից անմիջապես հետո, ինչը կարող է տեղի ունենալ այս շաբաթավերջին։

The Guardian-ի աղբյուրի փոխանցմամբ՝ հուշագիրը չի պարունակում միջուկային հարցի վերաբերյալ կոնկրետ համաձայնագրեր։ Փաստաթղթում նշվում են այն մեխանիզմները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն Իրանի միջուկային ծրագրի և սառեցված իրանական ակտիվների թեմայով հետագա բանակցությունների համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ ոստիկանությունը պայքարում է Հյուսիսային Իռլանդիայում միգրանտների ապստամբության դեմ, ուշադրությունը կենտրոնանում է Իռլանդիայի սահմանի բացման վրա

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեք մարդ զոհվել է Նիդեռլանդներում մեքենան մխրճվել է դպրոցական հեծանվորդների խմբի մեջ

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆուտբոլային տոնի առաջին օրը․ գոլեր, կարմիր քարտ և ոչ միայն. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի իշխող վերնախավը փորձել է ֆրանսիական արդարադատության հետ գործարքի գնալ

12/06/2026 infomitk@gmail.com