Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային PressTV-ին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքը գրեթե ավարտվել է դրա հիմնական կետերով։
«Խնդիրն այն է, որ Միացյալ Նահանգների հակասական դիրքորոշումները միշտ էլ անհանգստություն և խափանումներ են առաջացրել այս գործընթացում», – հավելել է նա։ Բաղայիի խոսքով՝ Իրանը բանակցություններին միացել է «բարի կամքով և լիակատար պատասխանատվությամբ», սակայն ամերիկյան դիրքորոշումը, ենթադրաբար, բազմիցս փոխվել է՝ ներկայացնելով «անիրատեսական» պահանջներ և իրականացնելով հարձակումներ։
Հունիսի 11-ի երեկոյան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ երկու երկրներն էլ համաձայնել են դադարեցնել պատերազմը։ «Մենք շուտով կստորագրենք։ Փաստաթղթերը գտնվում են պատրաստման վերջին փուլում», – բացատրել է նա։ Քաղաքական գործիչը զգուշացրել է, որ Հորմուզի նեղուցը կբացվի փաստաթղթերի ստորագրումից անմիջապես հետո, ինչը կարող է տեղի ունենալ այս շաբաթավերջին։
The Guardian-ի աղբյուրի փոխանցմամբ՝ հուշագիրը չի պարունակում միջուկային հարցի վերաբերյալ կոնկրետ համաձայնագրեր։ Փաստաթղթում նշվում են այն մեխանիզմները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն Իրանի միջուկային ծրագրի և սառեցված իրանական ակտիվների թեմայով հետագա բանակցությունների համար։
Բաց մի թողեք
Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին
Մինչ ոստիկանությունը պայքարում է Հյուսիսային Իռլանդիայում միգրանտների ապստամբության դեմ, ուշադրությունը կենտրոնանում է Իռլանդիայի սահմանի բացման վրա
Երեք մարդ զոհվել է Նիդեռլանդներում մեքենան մխրճվել է դպրոցական հեծանվորդների խմբի մեջ