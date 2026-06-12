12/06/2026

EU – Armenia

Ֆուտբոլային տոնի առաջին օրը․ գոլեր, կարմիր քարտ և ոչ միայն. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը նախօրեին մեկնարկեց տանտերերից մեկի՝ Մեքսիկայի և Հարավաֆրիկյան հանրապետության (ՀԱՀ) ազգային ընտրանիների միջև մրցավեճով, որը կայացավ Մեխիկոյի «Ացտեկա» հանրահայտ մարզադաշտում։

Բացման խաղում մեքսիկացիները 2-0 հաշվով հաղթեցին մրցակցին, իսկ այդ խաղում բրազիլացի մրցավար Ուիլթոն Սամպայոն երեք կարմիր քարտ ցույց տվեց։ Նախ, տանտերերին առաջ մղեց Խուլիան Կինյոնեսը՝ 9-րդ րոպեին դառնալով այս տարվա աշխարհի առաջնության առաջին գոլի հեղինակը։ 67-րդ րոպեին Ռաուլ Խիմենեսը կրկնապատկեց տանտերերի առավելությունը։

Այդ ժամանակ ՀԱՀ-ն ​​արդեն խաղում էր տասը խաղացողով. Յայա Սիտոլեն հեռացվեց խաղադաշտից 49-րդ րոպեին։ Հարավաֆրիկացիների համար իրավիճակն ավելի բարդացավ 84-րդ րոպեին, երբ Թեմբա Զվանեն նույնպես հեռացվեց խաղադաշտից՝ կոպիտ խաղի համար։ Արդեն ավելացված ժամանակում Մեքսիկան մնաց տասը խաղացողով, քանի որ Սեզար Մոնտեսը ստացավ կարմիր քարտ։ Առաջին խաղային օրվա՝ A խմբի երկրորդ խաղում Գվադալախարայում մրցեցին Կորեայի և Չեխիայի հավաքականները։

Ասիացիները հաղթեցին 2-1 հաշվով, չնայած առաջինը գոլ խփեցին եվրոպացիները. չեխ պաշտպան Լադիսլավ Կրեյչին գոլ խփեց 59-րդ րոպեին։ Կորեացի կիսապաշտպան Հվան Ին Բեմը հավասարեցրեց հաշիվը 67-րդ րոպեին, իսկ Օ Հեն Կյուն իր թիմին առաջ մղեց 80-րդ րոպեին։ Առաջին խաղային օրվանից հետո Մեքսիկան և Կորեան A խմբում ունեն 3-ական միավոր։ Հունիսի 18-ին Չեխիան կխաղա Հարավային Աֆրիկայի դեմ, իսկ հունիսի 19-ին՝ Մեքսիկան կմրցի Կորեայի հետ։

Ֆուտբոլային տոնի առաջին օրը․ գոլեր, կարմիր քարտ և ոչ միայն

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեքսիկայում մեկնարկել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությունը. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կվերադառնա՞ Արոնյանը շախմատի Հայաստանի շախմատի հավաքական

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուժեղ կարկուտ Գավառում․ Սուրենյանը տեսանյութ է հրապարակել

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆուտբոլային տոնի առաջին օրը․ գոլեր, կարմիր քարտ և ոչ միայն. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի իշխող վերնախավը փորձել է ֆրանսիական արդարադատության հետ գործարքի գնալ

12/06/2026 infomitk@gmail.com