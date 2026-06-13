Գագիկ Ծառուկյանը դատի է տվել Նիկոլ Փաշինյանին

ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը դատի է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին:
Մեծահարուստ ընդդիմադիր գործիչը վարչապետից պահանջում է հերքել մայիսի 28-ին ճեպազրույցի ընթացքում իր հասցեին արված արտահայտությունները և որպես փոխհատուցում վճարել 9 միլիոն դրամ՝. 6 միլիոնը՝ որպես զրպարտությամբ պատճառված վնասի փոխհատուցում, իսկ 3 միլիոնը՝ որպես վիրավորանքի արդյունքում պատճառված վնասի փոխհատուցում:
Ըստ դատալեքսի՝ Փաշինյանը Ծառուկյանին անվանել է՝ «հանցագործ», «շպիոն», «գործակալ», ընդգծել, որ «հանցավոր գործարք է կնքել», «Հայաստանի ժողովրդին թալանել է», «օտարերկրյա հատուկ ծառայության ցուցումով Անդրանիկ Թևանյանին ԲՀԿ ցուցակում է ներառելու: Ծառուկյանը պահանջում է հերքել այս «իրականությանը չհամապատասխանող սուտ տեղեկությունները»:
Դատարանը հունիսի 12-ին վարույթ է ընդունել Գագիկ Ծառուկյանի հայցն ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի: Եթե այն բավարարվի՝ հերքումը պետք է հրապարակվի 13 լրատվական կայքերում կամ նրանց յութուբյան հարթակներում։
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ : https://hraparak.am/am/post/7c56d0a56b0fd6d7559a7806d8a30f93
© 2008 – 2026 «Հրապարակ օրաթերթ»
Բաց մի թողեք
ԲՀԿ-ն դատարանում վիճարկում է ԿԸՀ-ի որոշումները
Արտակարգ դեպք՝ Արարատում, կրակnցի հետևանքով բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 14-ամյա տղա
Բելգիացի վարորդը դատապարտվեց յոթ մարդու կյանք խլած կառնավալային ավտովթարի սպանության համար