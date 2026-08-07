ԱՄՆ-ն ընդգծում է, որ Սեուտան Իսպանիայի տարածք է, բայց քննադատում է Սանչեսին այն չպաշտպանելու համար

Վաշինգտոնը քննադատում է Մադրիդին իր հյուսիսաֆրիկյան էքսկլավը «միգրանտների ներխուժումից» պաշտպանելու «ամոթալի հրաժարման» համար։
Միացյալ Նահանգները հինգշաբթի օրը քայլեր ձեռնարկեց՝ մեղմելու այն մտավախությունները, որ կասկածի տակ է դնում Իսպանիայի ինքնիշխանությունը Սեուտայի և Մելիլյայի նկատմամբ, բայց քննադատեց վարչապետ Պեդրո Սանչեսի կառավարությանը հյուսիսաֆրիկյան էքսկլավները «միգրանտների ներխուժումից» պաշտպանելու «հրաժարվելու» համար։
Անցյալ շաբաթ Մարոկկոյից տասնյակ հազարավոր միգրանտներ ներխուժեցին Սեուտա՝ մեծացնելով իսպանացիների մտավախությունները Հյուսիսային Աֆրիկայի քաղաքների խոցելիության վերաբերյալ հիբրիդային հարձակման նկատմամբ։
Ճգնաժամի պայմաններում իսպանացի քաղաքական գործիչներն ու լրատվամիջոցները մտահոգություն հայտնեցին Մարոկկոյի (որը պնդում է Սեուտայի և Մելիլյայի վրա) և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև ջերմացող հարաբերությունների վերաբերյալ, որը զայրացած էր սոցիալիստ Սանչեսի կողմից Իրանի դեմ պատերազմը չաջակցելու մերժումից։
Մադրիդում շատերը մտավախություն հայտնեցին, որ Վաշինգտոնը կարող է հրաժարվել Ռաբատի նկատմամբ վերահսկողության հարցում և մատնանշեցին ԱՄՆ Կոնգրեսի վերջերս հրապարակված զեկույցը, որը Սեուտան և Մելիլյան նկարագրում էր որպես «Մարոկկոյի տարածք» և աջակցում էր քաղաքների «ապագա կարգավիճակի» վերաբերյալ բանակցություններին: Սակայն ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմի Պիգոտը պնդեց, որ ԱՄՆ քաղաքականությունը էքսկլավների նկատմամբ որևէ փոփոխություն չի եղել:
«Միացյալ Նահանգները միանշանակ աջակցում է Իսպանիայի ինքնիշխանությանը Սեուտայի և Մելիլիայի նկատմամբ», – ասաց նա:
Պետդեպարտամենտը նշեց, որ Կոնգրեսի զեկույցը չի ներկայացնում ԱՄՆ օրենսդրությունը:
Պիգոտն ասաց, որ այն մեղադրանքները, որոնք ենթադրում են, որ Վաշինգտոնը կասկածի տակ է դնում Իսպանիայի կողմից քաղաքների նկատմամբ շարունակական վերահսկողությունը, «առաջ են մղվել չարագործների կողմից, ովքեր ցանկանում են շեղել ուշադրությունը Իսպանիայի կառավարության կողմից իր ժողովրդին Սեուտայում միգրանտների ներխուժումից պաշտպանելու ամոթալի հրաժարումից»:
Նա նաև պնդեց, որ էքսկլավում ստեղծված ճգնաժամի միակ մեղավորը Իսպանիայի կառավարությունն է, որտեղ անցյալ շաբաթ 72,000 անօրինական միգրանտներ են հայտնվել:
«Տասնյակ հազարավոր միգրանտների ներխուժումը Սեուտա Իսպանիայի կառավարության կողմից իրենց ինքնիշխանությունը պաշտպանելու, սահմանները ապահովելու և իրենց ժողովրդին պաշտպանելու մերժման ուղղակի հետևանք է», – ասաց նա։
Սեուտայում ճգնաժամը սկզբում լայն քննադատության արժանացավ ԵՄ առաջնորդների կողմից, ինչպիսիք են Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Ֆինլանդիայի ներքին գործերի նախարար Մարի Ռանտանենը, որոնք անցյալ շաբաթ հարձակվեցին Իսպանիայի վրա՝ «Շենգենյան գոտու արտաքին սահմանը ներթափանցումից պաշտպանելու լիակատար ձախողման» համար։
Սեուտան Շենգենյան գոտու մեջ չէ և մայրցամաքային Իսպանիայից բաժանված է Ջիբրալթարի նեղուցով։
Մինչդեռ ԵՄ անդամ երկրները փոխել են իրենց ուղղությունը և գովաբանել Մադրիդին իրավիճակի կարգավորման համար, Պիգոտը հինգշաբթի օրը կոչ արեց Իսպանիային «ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ անօրինական միգրանտներին հեռացնելու և իր սահմանների նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելու համար»։
«Սեուտա անսահմանափակ զանգվածային միգրացիան վտանգում է իսպանացի ժողովրդին և սպառնում է Եվրոպայի անվտանգությանը», – ասաց նա։ «Պետդեպարտամենտը կանգնած է իսպանացի ժողովրդի և բոլոր եվրոպացիների կողքին՝ պաշտպանելով նրանց ինքնիշխանությունը և ողջունում է ներխուժումը հետ մղելու, անօրինական միգրանտներին եվրոպական տարածքից հեռացնելու և Եվրոպայի սահմանները ապահովելու բոլոր ջանքերը»։
Բաց մի թողեք
Իսլանդիան Բրյուսելին խնդրում է չմասնակցել ԵՄ հանրաքվեին
31 օր մենության. Բարի գալուստ Բրյուսել օգոստոսին
Լայպցիգում անօդաչու սարքի միջադեպը խորացնում է Ռուսաստանի ընտրություններին միջամտության մտավախությունները