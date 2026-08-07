31 օր մենության. Բարի գալուստ Բրյուսել օգոստոսին

Պե՞տք է ԵՄ-ն աշխատի մինչև օգոստոս, եթե լուրջ ճգնաժամ լինի։
Բարի գալուստ Declassified շաբաթական հումորային սյունակ։
Նրանց համար, ովքեր Բրյուսելում չեն, ԵՄ մայրաքաղաքը տարվա այս եղանակին դատարկ է։ Այն ավելի դատարկ է, քան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հավատարմության քարտը աղցանի բարում։ Այն ավելի լուռ է, քան Zoom զանգը միայն բումերների հետ (քանի որ նրանցից ոչ մեկը չէր կարողանում գտնել ձայնը միացնելու կոճակը, լա՞վ)։ Այն ավելի միայնակ է, քան Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը հաջորդ Եվրոպական Խորհրդում։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ ԵՄ-ն կտրականապես հրաժարվում է հրաժարվել իր ամառային արձակուրդից։ Չկա այնպիսի ճգնաժամ, որը չափազանց մեծ լինի, որպեսզի այն չհետաձգվի մի քանի շաբաթով, մինչ բոլորը գնում են Տոսկանա, լինի դա Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի ներխուժումը (2008), Իտալիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժը (2016), թե տասնյակ հազարավոր անօրինական միգրանտների ժամանումը Իսպանիայի Սեուտա էքսկլավ (մի քանի օր առաջ)։
Ավելի տարեց ընթերցողները կարող են հիշել, թե ինչպես 2017 թվականին՝ երբ ԵՄ-ն ամբողջությամբ սև ու սպիտակի մեջ էր, այն ժամանակվա Եվրախորհրդարանի նախագահ Անտոնիո Տայանին նամակ գրեց Հանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերին՝ նշելով, որ Խորհրդարանը ամառային արձակուրդ է անցկացնում, և որ մինչև սեպտեմբերի սկիզբը ոչ մի աշխատանք չպետք է ուղարկվի։ Տայանիի նամակը թվագրված էր հուլիսի 13-ով։
Մեր իրոնիայի բաժնից նամակ. Այս սյունակը հաջորդ շաբաթ փակվում է, քանի որ ես արձակուրդում եմ։ Չնայած, քանի որ Տոսկանան իմ գնային սահմաններից դուրս է, ես փոխարենը կհանգստանամ Շումանի շրջանցիկում։
Բայց եթե լողափում կամ Ալպերի կեսին տեղի ունեցող խոշոր իրադարձությունները վատ տեսք ունեն, այլընտրանքը՝ ամբողջ ամառ աշխատելը, որպեսզի ինչ-որ բան պատահի, շատ ավելի լավ չէ։
2009 թվականի շոգ ամռանը, երբ Տայանին, այո, կրկին նա, ընդամենը Եվրոպական տրանսպորտի հանձնակատարն էր, նա կարճ կաթիլը վերցրեց՝ ղեկավարելով «Բերլեյմոնտ» նավը, մինչդեռ մյուս հանձնակատարները ընդմիջում էին վերցնում։ Այնուհետև նա օգտագործեց ժամանակը եվրոպացիներին հիշեցնելու համար, որ չկորցնեն իրենց ուղեբեռը, կորցրած ուղեբեռի «երևույթը» որակելով որպես «շատ կարևոր» և «չափազանց մտահոգիչ»։ Տայանին, իհարկե, Իտալիայի հանգուցյալ առաջնորդ Սիլվիո Բեռլուսկոնիի մտերիմ դաշնակիցն էր, ով ուներ շատ ուղեբեռ (գուցե նույնիսկ 10,000 լիքը ճամպրուկ օրական)։
Տայանիի՝ ձեր ճամպրուկներին ավելի ուշադիր հետևելու կոչից առաջ ամռանը ԵՄ-ն մեկնարկել էր արևապաշտպան քսուքների համար դաշինքային պիտակավորման ծրագիր։ Արդյունաբերության հարցերով այդ ժամանակվա հանձնակատար Գյունտեր Վերհոյգենը ծրագիրն անվանել էր «պատասխանատու գործարար վարքագծի» օրինակ։ Եվ Վերհոյգենը, թերևս, ավելի շատ կարիք ուներ արևապաշտպան քսուքի, քան մյուսները, քանի որ 2006 թվականին հայտնվել էին լուսանկարներ, որտեղ նա հանգստանում էր Լիտվայի նուդիստական լողափում՝ միայն բեյսբոլի գլխարկով, և նա իր աշխատակազմի ղեկավարի հետ էր։
Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցների համար։ Ահա մեր փոստարկղից լավագույնը. մրցանակ չկա, բացի ծիծաղի նվերից, որը, կարծում եմ, բոլորս կարող ենք համաձայնել, որ շատ ավելի նախընտրելի է, քան կանխիկը կամ ալկոհոլը։
«Վոլոդիմիր, երբ ես ազատում եմ նախարարի, նա մնում է ազատված»։
հեղինակ՝ Թոմ Մորգան
Բաց մի թողեք
Իսլանդիան Բրյուսելին խնդրում է չմասնակցել ԵՄ հանրաքվեին
ԱՄՆ-ն ընդգծում է, որ Սեուտան Իսպանիայի տարածք է, բայց քննադատում է Սանչեսին այն չպաշտպանելու համար
Լայպցիգում անօդաչու սարքի միջադեպը խորացնում է Ռուսաստանի ընտրություններին միջամտության մտավախությունները