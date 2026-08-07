Լայպցիգում անօդաչու սարքի միջադեպը խորացնում է Ռուսաստանի ընտրություններին միջամտության մտավախությունները

Պայթուցիկներով լի անօդաչու սարքը խորացրել է խոցելիության զգացումը տարածաշրջանային կարևոր մրցավազքերից առաջ։
ԲԵՌԼԻՆ – Լայպցիգի օդանավակայանում հայտնաբերված պայթուցիկներով լի անօդաչու սարքը մեծացնում է Գերմանիայի առաջիկա տարածաշրջանային ընտրություններում արտաքին միջամտության մտավախությունները, որոնցում ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչները քարոզարշավ են անցկացրել Մոսկվայի հետ լարվածության սրման վախից։
Անօդաչու սարքը, որը հայտնաբերվել է ուկրաինական և ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռներ սպասարկող ռազմավարական օդանավակայանում, ինչպես նաև DHL-ի խոշոր լոգիստիկ կենտրոնում, դիտվում է որպես «արտաքին ուժերի» հնարավոր գործողության ապացույց, ասել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինդտը։
Կրեմլին մեղադրել են Սաքսոնիա-Անհալթում և Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում սեպտեմբերին կայանալիք ընտրությունները ազդելու փորձի մեջ, որոնք նախկին կոմունիստական Արևելյան Գերմանիայի նահանգներ են, որտեղ ռուսամետ տրամադրությունները մնում են ուժեղ, և որտեղ ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը կարող է առաջին անգամ իշխանությունը ստանձնել նահանգային մակարդակով։
«Մենք, իհարկե, տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ամեն օր փորձում է, այս կամ այն կերպ՝ հիբրիդային միջոցներով և տարբեր միջոցառումներով, ազդեցություն գործադրել այստեղ՝ Գերմանիայում, այնպես, որ այն խաթարի մեր ժողովրդավարությունը և խաթարի վստահությունը քաղաքականության ու քաղաքական գործիչների նկատմամբ», – ասաց արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարտին Գիզեն։
Ռուսական ապատեղեկատվական արշավները Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին և նրա կառավարությանը ներկայացրել են որպես պատերազմի հրահրողներ։ Նրանց նպատակն է խաթարել արդեն իսկ ոչ ժողովրդական կանցլերին և խթանել Ռուսաստանին բարեկամ ուժերին, ինչպիսիք են AfD-ն և ծայրահեղ ձախակողմյան Sahra Wagenknecht Alliance-ը (BSW), որոնք երկուսն էլ ուժեղ են Արևելյան Գերմանիայում։
«Սաքսոնիա-Անհալթում և Արևելյան Գերմանիայում նահանգային ընտրությունները, իհարկե, ռուսական ազդեցության հիմնական թիրախ են, քանի որ դրանք կարևորագույն ընտրություններ են Եվրոպայի սրտում», – ասաց Արտաքին հարաբերությունների գերմանական խորհրդի Ռուսաստանի փորձագետ Ստեֆան Մեյստերը։
Նա ասաց, որ դեռ վաղ է պայթուցիկ նյութերով լի անօդաչու թռչող սարքի դեպքը վերագրել Ռուսաստանին, քանի որ հետաքննությունները դեռևս շարունակվում են։ Սակայն նա հավելեց, որ Մոսկվան ակնհայտորեն լայն հիբրիդային արշավ է վարում տարածաշրջանի դեմ՝ հաջորդ ամսվա ընտրություններից առաջ։
«Սա կարող է լինել աջակողմյան պոպուլիստների իշխանության գալու առաջին դեպքը», – ասաց Մեյստերը: «Եվ դրա հետ մեկտեղ, կանցլերը կարող է նույնիսկ ընկնել, կամ առնվազն կոալիցիան լրջորեն կթուլանա, և դաշնային նահանգներից մեկում իշխանության կգա ռուսամետ կուսակցությունը»։
«Ռուսական կողմից ընթանում է մեծ արշավ՝ այս ընտրություններին ազդելու համար AfD-ի և BSW-ի օգտին», – ավելացրեց նա։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ AfD-ն հնարավորություն ունի սեպտեմբերի 6-ին Սաքսոնիա-Անհալթում բացարձակ մեծամասնություն ստանալ և պատրաստ է լինել Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայի ամենամեծ կուսակցությունը, և ակնկալվում է, որ լավ ելույթ կունենա Բեռլինում, երբ այդ նահանգներում սեպտեմբերի 20-ին ընտրություններ անցկացվեն։
Խոցելի տրանսպորտային հանգույց
Անօդաչու սարքի միջադեպը կարող է Գերմանիայում մտավախություններ առաջացնել, որ իրենց երկրի աջակցությունը Ուկրաինային պատերազմն ավելի է մոտեցնում մեր տուն։
Լայպցիգ-Հալլե օդանավակայանը անցյալում թիրախ է եղել։ 2024 թվականի հուլիսին DHL-ի օբյեկտում հրդեհ բռնկվեց, նախքան այն պետք է ինքնաթիռ բեռնվեր։ Ավելի ուշ եվրոպացի քննիչները ավելի լայն հողամասի հետաքննության մեջ նույնականացրել են 22 կասկածյալի, որոնք ենթադրաբար աշխատում էին ռուսական ռազմական հետախուզության համար։
Օդանավակայանը Գերմանիայի ռազմավարական առումով կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցներից մեկն է։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ AfD-ն հնարավորություն ունի սեպտեմբերի 6-ին Սաքսոնիա-Անհալթում բացարձակ մեծամասնություն ստանալ։ | Յենս Շյուլտեր/AFP via Getty Images
Այն ՆԱՏՕ-ի SALIS ավիափոխադրման ծրագրի հիմնական բազան է, որը ինը մասնակից երկրներին հասանելիություն է տալիս ուկրաինական Antonov ինքնաթիռներին, որոնք կարող են տեղափոխել մեծ չափերի ռազմական բեռներ ազգային, ԵՄ և դաշինքի առաքելությունների համար։
Միջադեպը խորացնում է անապահովության զգացումը, ինչը կարող է օգնել պոպուլիստական կուսակցություններին, ասել է Մեյստերը։
«Մեկ անգամ ևս ակնհայտ է, որ մենք պարզապես շատ խոցելի ենք», – ասել է նա։
Ներքին գործերի նախարարության խոսնակը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ կառավարությունը հետևում է «Մատրյոշկա» անվանումով արշավին և այն համարում է լուրջ։
Գերմանացի պաշտոնյաները այս շաբաթ հայտարարեցին, որ կեղծ տեսանյութերը, որոնք կեղծ մեղադրանքներ են առաջադրել թեկնածուներին կոռուպցիայի, սեռական ոտնձգությունների և այլ հանցագործությունների մեջ, կարծես թե նմանակել են վստահելի լրատվամիջոցների, ինչպիսիք են գերմանական տարածաշրջանային հանրային ARD հեռարձակողը և Մեծ Բրիտանիայի BBC-ն։
Անկախ հետազոտողները ավելի հեռուն են գնացել։ Deutsche Welle-ն հաշվել է ավելի քան 180 կեղծ գրառում, որոնք կապված են «Մատրյոշկա»-ի հետ և թիրախավորել են սեպտեմբերի երեք ընտրությունները։ Հետազոտողների կարծիքով, գրառումները հիմնականում հարձակվել են կենտրոնամետ կուսակցությունների թեկնածուների վրա՝ խնայելով AfD-ն և BSW-ն։
Բաց մի թողեք
Իսլանդիան Բրյուսելին խնդրում է չմասնակցել ԵՄ հանրաքվեին
31 օր մենության. Բարի գալուստ Բրյուսել օգոստոսին
ԱՄՆ-ն ընդգծում է, որ Սեուտան Իսպանիայի տարածք է, բայց քննադատում է Սանչեսին այն չպաշտպանելու համար