Պոլանսկու սխալները խթանում են «Կանաչների» չափավորների և արմատականների միջև պայքարը

Ձախակողմյան ճնշման խումբը հաջորդ ընտրություններում առաջ է մղում «Կանաչների» կուսակցության ավելի արմատական թեկնածուներ։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիայի վերջին խորհրդարանական ընտրություններում «Կանաչների» կուսակցության առաջընթացը պայմանավորված էր նրա չափավորներով։ Սակայն առաջնորդ Զաք Պոլանսկուին հավատարիմ նոր գվարդիան խաղադրույք է կատարում, որ միայն արմատական շրջադարձը կառաջ մղի կուսակցությունը։
Կուսակցության ձախակողմյան ակտիվիստները ձգտում են հավաքագրել իրենց սեփական թեկնածուներին հաջորդ ընտրություններում մասնակցելու համար, քանի որ նրանք ձգտում են վերաձևավորել խորհրդարանական կուսակցությունը իրենց ղեկավարի ինքնահռչակ «էկո-պոպուլիստական» կերպարով։
Դա արձագանք է գտնում ԱՄՆ Դեմոկրատական կուսակցությունում ծավալվող գաղափարախոսական քաղաքացիական պատերազմին, որտեղ այս շաբաթ առաջադեմ Աբդուլ Էլ-Սայեդը հաղթեց հաստատության կողմից աջակցվող թեկնածուին՝ դառնալով կուսակցության Սենատի թեկնածուն Միչիգանում։
Սակայն «Կանաչների» ներսում ներքին պայքարը նույնքան կապ ունի անձի, որքան քաղաքականության հետ։
Կանաչ ակտիվիստները, որոնք հավատարիմ են իրենց առաջնորդին, զայրացած են կուսակցության երկու պատգամավորներից, որոնք հրապարակավ խզեցին հարաբերությունները Պոլանսկիի հետ՝ անցյալ ամիս Ինստագրամում թույլ տված սխալի համար ներողություն խնդրելու նրա մերժման պատճառով։
Խորհրդարանից դուրս ընտրված Պոլանսկին անցյալ տարվա սեպտեմբերին Անգլիայում և Ուելսում Կանաչների առաջնորդ դառնալուց հետո ընդունել է մարտական քաղաքականության ոճ՝ փոխարինելով ավելի ավանդական համանախագահներ Ադրիան Ռեմզիին և Կարլա Դենյերին։
Պոլանսկիի ղեկավարությամբ կուսակցությունը եռապատկել է իր անդամների թիվը։ Այն փետրվարին հաղթեց Մեծ Մանչեստրում կայացած իր առաջին լրացուցիչ ընտրություններում՝ խլելով իշխող Լեյբորիստական կուսակցությունից մեկ տեղ։
Այժմ Ռեմզին և Էլի Չոունսը, որոնք կուսակցության ղեկավարության համար համատեղ ցուցակով պայքարում էին Պոլանսկիի դեմ, տեղական «կանաչների» ներկայացուցիչների կողմից մեղադրվել են կուսակցության առաջնորդի «անընդունելի խաթարման» մեջ։
Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Պոլանսկին վերահրապարակել է Ինստագրամում մի տղամարդու լուսանկար, որտեղ նա կրում էր գիլիոտինի պատկերով մարզաշապիկ և «Մենք միայն Նայջելի համար ծրագրեր ենք կազմում» կարգախոսը՝ ակնհայտորեն հղում անելով Reform UK-ի առաջնորդ Նայջել Ֆարաժին։ Այս քայլի մասին ոստիկանությանը հայտնել է աջակողմյան կուսակցությունը, չնայած որևէ հետագա գործողություն չի ձեռնարկվի։
Սակայն կուսակցության դաշնակիցները պնդում են, որ պատգամավորները, որոնք երկուսն էլ վերջին ընտրություններում Վեստմինստերում գյուղական տեղեր են նվաճել՝ կուսակցության ներկայացվածությունը Համայնքների պալատում մեկ պատգամավորից հասցնելով չորսի, պարզապես ներկայացնում են իրենց ընտրողներին և դիմում են ավելի լայն կոալիցիայի։
Խորհրդարանի լիքը տեղ
Որոշ «կանաչ» կազմակերպիչներ, ակտիվիստներ և ընտրված տեղական քաղաքական գործիչներ ասում են, որ խորհրդարանական «կանաչ» կուսակցությունը անհամաձայնության մեջ է իր անդամների հետ։
«Զաքի գրառմանը Ադրիանի և Էլլիի արձագանքը ցույց տվեց, որ նրանք այնքան անհամաձայնության մեջ էին կուսակցության և ղեկավարության հետ», – ասաց Աշոկ Կումարը՝ կանաչների ականավոր ակտիվիստը։ «Նրանք ներկայացնում են ընտրատարածքներ, որոնք տասը ամիս առաջ տեղի ունեցած քայլից ի վեր չեն մաս կազմում աճող մետրոպոլիտենային բազայի», – հավելեց նա։
Կուսակցության ակտիվիստական բազան ընդլայնելու և այն ձախակողմյան ուղղություն մղելու նպատակով «Կանաչների կազմակերպում» (GO) կուսակցության անդամները ռազմավարություն են մշակում, թե ինչպես ընտրել Պոլանսկու տեսլականին համապատասխանող թեկնածուներ հաջորդ ընդհանուր ընտրություններից առաջ։
Նրանք մասնավոր քննարկումներ են վարում Նյու Յորքի «Ամերիկայի դեմոկրատ սոցիալիստներ» կուսակցության մի քանի կազմակերպիչների հետ, որոնք կանգնած էին քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի իշխանության գալու հետևում։ Բերնի Սանդերսի նախկին աշխատակից Սփենսեր Ռիդը անցյալ շաբաթ GO անդամների հետ զրուցել է սոցիալիստ թեկնածուներ հավաքագրելուն նվիրված վիրտուալ նիստում։ Աբդուլլահ Ֆարուկը, որը DSA-ի ազգային քաղաքական կոմիտեի անդամ է, մայիսին մասնակցել է հանդիպմանը։
GO-ի կողմից ղեկավարվող թեկնածուների հավաքագրման գործընթացը, որը ոգեշնչվել է նաև այլ միջազգային ձախակողմյան խմբերից, կկենտրոնանա այն մարդկանց գտնելու վրա, «ովքեր չեն ցանկանում քաղաքական գործիչներ լինել», ըստ իրենց ղեկավար կոմիտեի պաշտոնյաների։
Տեղական կուսակցություններն ունեն լիակատար ժողովրդավարական վերահսկողություն նրանց նկատմամբ, ում ընտրում են, բայց խումբը կտա ուղեցույց, թե ինչպես բացահայտել տաղանդավոր և սոցիալիստական քաղաքականություն ունեցող անհատներին, և կօգնի իրականացնել արշավներ՝ անդամներին գրավելու համար։
GO անդամներին խրախուսվում է ստեղծել տեղական ցանցեր՝ հարևաններից հարցնելով, թե ովքեր են արդեն քարոզարշավ անցկացնում իրենց համայնքում և ում կդիմեն մարդիկ, եթե իրենց կալվածքում կամ աշխատավայրում խնդիր առաջանա։
«Այս մարդիկ կան, բայց նրանք չեն պատասխանելու նույնիսկ չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ էլեկտրոնային նամակին։ Մենք պետք է գնանք և խոսենք նրանց հետ և հասկանանք, թե ինչ նկրտումներ ունեն, ինչ վախեր ունեն ընտրվելու վերաբերյալ և արդյոք նրանք հարմար են, թե ոչ», – ասաց GO-ի ղեկավար կոմիտեի անդամներից մեկը, որը անանուն մնաց, քանի որ աշխատում է քաղաքականապես սահմանափակ դերում։
Խումբը նույնիսկ կոչ է անում կուսակցության առաջնորդներին հետաձգել ընտրությունները, որոնք սկզբում նախատեսված էին այս ամռանը, որպեսզի նրանք ժամանակ ունենան գտնելու «ճիշտ» մարդկանց։
«Կուսակցությանը մի փոքր ավելի շատ ժամանակ է պետք, որպեսզի բոլոր նոր անդամները ծանոթանան կուսակցությանը», – ասաց վերևում մեջբերված GO-ի ներկայացուցիչը։ «Տեղական կուսակցությունների մեծ մասը քառապատկվել կամ հնգապատկվել է իր չափսերով։ Սա բոլորովին այլ գործողություն է, քան մենք նախկինում ունեինք»։
GO-ի ներկայացուցիչների կարծիքով, կուսակցությանը անհրաժեշտ են թեկնածուներ, որոնք առաջ են մղում ավելի արմատական մոտեցում, այլ ոչ թե հին գվարդիայի ներկայացրած չափավոր դիրքորոշումը։
«Մենք ուզում ենք սոցիալիստներ, որոնք չեն ենթարկվելու իշխանության ճնշումներին ընտրվելուց հետո», – ասաց նախկինում մեջբերված GO-ի ղեկավար խմբի անդամը։
Թթու խաղող
Մշակույթների այդ բախումը ջրի երես դուրս եկավ անցյալ շաբաթ, երբ Պոլանսկին ընդունեց գիլիոտինի պիտակը։ Հետագայում նա դատապարտեց պատկերը, բայց հրաժարվեց ներողություն խնդրել։
Ռեմսին Times Radio-ին ասել է, որ կներողություն կխնդրեր, եթե Պոլանսկու փոխարեն լիներ, իսկ Չոունսը ավելի ուշ LBC-ին ասել է, որ «անմիջապես կներողություն կխնդրեր»։
Կանաչ Լոնդոնի խորհրդականը, որին անանուն մնալու հնարավորություն է տրվել այս հոդվածում մյուսների նման անկեղծորեն խոսելու համար, ասել է, որ Ռեմսիի և Չոունսի քայլը «կուսակցության առաջնորդի անընդունելի խաթարում» էր։
«Նրանք պետք է ընդունեն, որ Զաքը ղեկավարության համար պայքարում ստացել է 85 տոկոս՝ իր համարձակ, մարտական մոտեցման շնորհիվ», – ասել է խորհրդականը։ «Քաղաքավարի և հաստատության հանդեպ բարյացակամ լինելը կանաչների համար անտեղիության ճանապարհ է»։
Մյուսները ենթադրել են, որ երկու պատգամավորները, որոնք ամենաշատն են ենթարկվում իրենց պահպանողական և լիբերալ դեմոկրատական թեքումներով տեղերում աջակցությունը կորցնելու ռիսկի, քանի որ կուսակցությունը շարժվում է ավելի արմատական ուղղությամբ, կարող են հրապարակայնորեն քննադատել Պոլանսկուին՝ մանր պատճառներով։
«Եթե նրանք իսկապես կարծում են, որ նա պետք է ներողություն խնդրի գրառման համար, ապա դրա համար տեղ կա, բայց եթե դա այլ պատճառով է՝ թթու խաղող, որ նրանք կորցրել են ղեկավարությունը, կամ փորձում են խաթարել մի կուսակցություն, որը վերջին տասը ամիսների ընթացքում մեծ հաջողությունների է հասել սեփական կալվածքները պահպանելու համար, քննադատությունը պետք է անտեսվի», – ասաց Կումարը։
«Կուսակցությունը շատ ավելի թույլ դիրքում է վերջին երեք-վեց ամիսների գագաթնակետերից հետո, և այս պահին կուտակումները հատկապես ցնցող են», – ավելացրեց նա։
Իսլինգտոնի խորհրդական և GO անդամ Սոֆիա Բրաունն ասաց, որ իրենց և Պոլանսկու միջև «գծի վրա գիծ քաշելու որոշումը» ավելորդ էր թվում։
Սակայն նա կարծում է, որ տարբերությունները «ավելի շատ հաղորդագրությունների» և «որքանով եք ուզում լինել անտագոնիստ», քան քաղաքականության հարց են։
«Նրանք միմյանց դեմ կանգնեցին ղեկավարության համար քարոզարշավի համար, ուստի նրանք դրան եկան շատ տարբեր մոտեցումներով», – ասաց նա, – «Ես կցանկանայի իմանալ, թե որն է քաղաքական հաշվարկը դրանից այն կողմ, թե արդյոք նրանք անկեղծորեն հավատում են, որ այդքան կարևոր էր, որ նա պետք է ներողություն խնդրի»։
Ընտրողների ներկայացումը
Սակայն «Կանաչների» կուսակցության խորհրդարանական պաշտոնյան նվազեցրեց Ռեմզիի և Չոունսի մեկնաբանությունների նշանակությունը։
«Կարծում եմ՝ շատ պարզ է, որ նրանք մեծ միջամտություններ չեն կատարել», – ասաց պաշտոնյան։ «Նրանք իրենց խաղալիքները ջրից չեն նետել։ Ցանկացած այլ կուսակցությունում հակառակն է տեղի ունեցել», – հավելեցին նրանք։
Պաշտոնյան՝ անանուն մնալով, քանի որ իրավասու չէ խոսելու հրապարակային, ասաց, որ խորհրդարանական «Կանաչների» կուսակցությունը «ներկայացնում է իրենց ընտրողներին»։
«Նրանք բոլորն էլ ունեն անձնական մանդատներ, ընտրվել են 2024 թվականին», – հավելեց պաշտոնյան։
«Նրանք կարողացան ստեղծել այս քաղաքային-գյուղական կոալիցիան, որը «Կանաչների» կուսակցությունները սովորաբար դժվարանում են։ Հաքնիի ուղերձը կարող է չաշխատել Հյուսիսային Հերեֆորդշիրում։ Ամեն ինչ լավ է, դուք կենտրոնանում եք տարբեր մասերի վրա, դա է, ինչ բոլոր կուսակցություններն են անում»։
Պաշտոնյան ընդգծել է, որ Պոլանսկին «մտածում է, թե ինչպես պահպանել այդ կոալիցիան» և «խոսում է պատգամավորների հետ, թե ինչպես դա անել»։
Մշտապես առցանց
Կանաչների կուսակցության որոշ կազմակերպիչներ ընդունում են, որ Պոլանսկիի «մշտապես առցանց» վարքագծի վերաբերյալ կարելի է հիմնավոր քննադատություն հնչեցնել։
Կուսակցության տեղական նախագահներից մեկը դեբալը որակել է որպես «անպարտադրված սխալ»՝ հավելելով. «Նա [Պոլանսկին] պետք է ամիսներ առաջ հասկանար, որ չափազանց առցանց է։ Նա չափազանց շատ է վստահում իր բնազդներին, և սա խանգարում է պատշաճ ստուգումներին»։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Կանաչների առաջնորդը քննադատության է ենթարկվում բովանդակությունը շտապ վերահրապարակելու համար։
Ապրիլին Պոլանսկին ստիպված էր ներողություն խնդրել Լոնդոնի Գոլդերս Գրին քաղաքում երկու հրեա տղամարդկանց վրա հարձակմանը ոստիկանության կողմից արձագանքը քննադատող գրառում տարածելուց հետո։
Մինչ Պոլանսկիին մոտ կանգնած որոշ մարդիկ ընդունում են, որ նրա սոցիալական ցանցերի գործունեությունը (նա մեկ տարվա ընթացքում 35,000 Bluesky լայք է հավաքել) խնդրահարույց է, մյուսները պնդում են, որ կուսակցության ճանաչելիության զգալի բարձրացման գործում դրա հաջողությունը գերազանցում է անուշադրությունների պատճառած վնասը։
«Մտածեք, թե որքան քիչ է մեկ կամ երկու սխալը հազարավոր գրառումներում», – ասաց կուսակցության ընտրարշավներում աշխատած մեկը։ «Մենք այստեղ չէինք լինի առանց Զաքի սոցիալական բժշկության»։
«Մտածեք, թե որքան քիչ է մեկ կամ երկու սխալը հազարավոր գրառումներում», – ասաց կուսակցության ընտրարշավներում աշխատած մի անձ: «Մենք այստեղ չէինք լինի առանց Զաքի սոցիալական ցանցերի էջի», – ավելացրին նրանք:
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան և Իսպանիան քննադատում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության վիճահարույց նշանակումը
Նախկին վարչապետը միացել է Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուների ցուցակին, որոնց մասին, ըստ լուրերի, թիրախավորվել են ռուսական միջամտության կողմից
Գերմանիայի այս ամառվա թեժ թեման. կանցլերի փոխանակում