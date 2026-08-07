Իսլանդիան Բրյուսելին խնդրում է չմասնակցել ԵՄ հանրաքվեին

Իսլանդիայի կառավարությունը կողմ է քվեարկությանը, սակայն զգուշացրել է, որ արտաքին միջամտությունը չի հանդուրժվի
Իսլանդիայի իշխանությունները խնդրել են Եվրոպական հանձնաժողովին չմիջամտել երկրի առաջիկա հանրաքվեին՝ ԵՄ-ի հետ բանակցությունների շարունակման վերաբերյալ, Euractiv-ին հայտնել են ԵՄ երկու պաշտոնյաներ։
Օգոստոսի 29-ին իսլանդացիները գնում են ընտրատեղամասեր՝ որոշելու, թե արդյոք կղզի-պետությունը պետք է շարունակի ԵՄ-ին անդամակցության հնարավորության վերաբերյալ իր երկարատև սառեցված բանակցությունները։
Չնայած Իսլանդիայի կառավարությունը քարոզարշավ է անցկացնում «Այո»-ի օգտին, թվում է, թե այն կարծում է, որ այդ գործին լավագույնս կծառայի Բրյուսելի կողմից հեռավորությունը պահպանելը։
Եվ՛ վարչապետ Քրիստրուն Ֆրոստադոտտիրը, և՛ արտաքին գործերի նախարար Տորգերդուր Կատրին Գունարսդոտիրը հայտարարել են, որ հարցը միայն իսլանդացիների որոշելիքն է։
«Եթե մարդիկ ԵՄ-ից են փնտրում հարցերի պատասխաններ, ես չեմ կարծում, որ ԵՄ-ի կողմից այդ հարցերին պատասխանելը անհիմն է», – հունիսին Իսլանդիայի խորհրդարանում ասել է Ֆրոստադոտտիրը։
Միևնույն ժամանակ, վարչապետը ընդգծել է, որ արտաքին միջամտությունը չի հանդուրժվի։
Այդ նախազգուշացումը ԵՄ պաշտոնյաներին փոխանցվել է փակ դռների հետևում, ինչպես այժմ տեղեկացել է Euractiv-ը։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաները փնտրում են «Այո» կողմին օգնելու եղանակներ՝ առանց Իսլանդիայի իշխանություններին վրդովեցնելու, ասել է ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը։
«Հանձնաժողովը երբեք որևէ կերպ չի միջամտում ազգային ընտրություններին կամ հանրաքվեներին», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակը։
«Իսլանդիայի իշխանությունները հայտարարել են այս հանրաքվեն, և միայն Իսլանդիայի ժողովուրդն է որոշում կայացնում»։
Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարարությունը չի ցանկացել մեկնաբանել հաղորդագրությունները։
Մեկը մյուսի հետևից
Միայն 2026 թվականին Իսլանդիայում եղել են առնվազն յոթ եվրոպացի բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ, որոնցից շատերը բացահայտորեն պաշտպանել են Իսլանդիայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը։
Նրանց թվում են Իսպանիայի, Ավստրիայի, Գերմանիայի, Սլովակիայի ներկայացուցիչներ և Եվրախորհրդարանում լիբերալ խմբակցության ղեկավար Վալերի Հայերը։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն հուլիսին այցելել է Իսլանդիա և տեղական լրատվամիջոցներին ասել, որ Իսլանդիան «կորցնելու ոչինչ չունի» «Այո» քվեարկելուց։
Միևնույն ժամանակ, ձկնորսության հարցերով եվրահանձնակատար Կոստաս Կադիսը ապրիլյան այցի կապակցությամբ հայտարարել է, որ Բրյուսելը կարող է փորձել համոզել իսլանդացիներին ձկնորսության հարցում զիջումներ կատարելով։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ քվեարկությունը կարող է ավարտվել մինչև վերջ։ Անցյալ շաբաթ հրապարակված հարցումը ցույց էր տալիս, որ «Այո»-ի քարոզարշավը փոքր առավելությամբ առաջ է, մինչդեռ հինգշաբթի օրը հրապարակված մեկ այլ հարցում ցույց էր տալիս, որ երկու կողմերն էլ հավասար են՝ ընտրողների 8%-ը դեռևս չի որոշել։
Եթե իսլանդացիները այս ամսվա վերջին քվեարկեն «այո», բանակցությունների ավարտից հետո Իսլանդիայում սպասվում է անդամակցության վերաբերյալ ևս մեկ հանրաքվե։
Բաց մի թողեք
31 օր մենության. Բարի գալուստ Բրյուսել օգոստոսին
ԱՄՆ-ն ընդգծում է, որ Սեուտան Իսպանիայի տարածք է, բայց քննադատում է Սանչեսին այն չպաշտպանելու համար
Լայպցիգում անօդաչու սարքի միջադեպը խորացնում է Ռուսաստանի ընտրություններին միջամտության մտավախությունները