Գերմանիայի այս ամառվա թեժ թեման. կանցլերի փոխանակում

Գերմանիան մի ժամանակ համարվում էր Եվրոպայի կայունության խարիսխը: Այժմ Ֆրիդրիխ Մերցի կուսակցությունը քննարկում է, թե արդյոք կանցլերը պետք է հեռանա պաշտոնավարման մեկ տարուց մի փոքր ավելի ժամանակ անց:
ԲԵՌԼԻՆ – Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, կարծես, չի կարծում, որ իր աշխատանքը վտանգի տակ կլինի, երբ վերադառնա ամառային արձակուրդից:
«Ենթադրում եմ, որ սեպտեմբերին իրավիճակը մի փոքր կհանդարտվի», – ասաց նա անցյալ շաբաթ, երբ կաբինետի վերադասավորման վերաբերյալ նրա ներքին անհամաձայնությունը եռաց:
Նա կարող է թերագնահատել իր կուսակցության ներսում աճող ճնշումը:
Սեպտեմբերին կայանալիք կարևոր տարածաշրջանային ընտրություններից առաջ, որոնցում ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը իրատեսական հնարավորություն ունի առաջին անգամ իշխանությունը ստանձնելու գերմանական նահանգում, ավելի ու ավելի բաց քննարկումներ են ծավալվում աշնանը կանցլերտաուշի կամ կանցլերի փոխանակման մասին:
Հանրային քննադատությունը հիմնականում հնչել է վերադասավորման արդյունքում կառավարությունից հեռացվածների կողմից: Սակայն Մերցի կենտրոնամետ Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության (ՔԴՄ) քաղաքական գործիչների աճող թիվը քննարկում է այն, ինչը գերմանական չափանիշներով կարող է լինել ուշագրավ սցենար՝ ղեկավարին փոխարինել պաշտոնում մեկ տարուց մի փոքր ավելի ժամանակ անց։
Եվրոպայի ամենամեծ տնտեսությունը վաղուց եղել է իր ամենակայուն ժողովրդավարություններից մեկը՝ առանց պատերազմից հետո Իտալիայի կամ Brexit-ից հետո Մեծ Բրիտանիայի նման առաջնորդների միջև անհաջողությունների պատմության։
Սակայն AfD-ի սպասվող հաջողությունը ընտրություններում, որոնցում, ինչպես կանխատեսվում է, CDM-ն կկորցնի իր դիրքերը, խախտում է երկրի ավանդական քաղաքական դինամիկան։
Կանցլերտաուշի տեսությունն այն է, որ պահպանողականները պետք է կանխեն արևելյան ընտրությունների հետևանքները և իրենց խթանեն՝ փոխարինելով այն առաջնորդին, որը չի կարող տատանվել իր ամենացածր վարկանիշով։
Սակայն խաղադրույքները բարձր են։ AfD-ն, որն այժմ ազգային հարցումներում ամենատարածված կուսակցությունն է, կփորձի օգտվել կոալիցիոն հետագա անկարգություններից։ Կանցլերի փոխարինումը նրա ժամկետի ավարտից տարիներ առաջ կնշանակեր մտնել մեծ մասամբ անհայտ քաղաքական տարածք։
Հետպատերազմյան Գերմանիայում նույն քաղաքական ճամբարի քաղաքական գործիչներից միայն երեք գործող կանցլեր է հաջորդել. 1963 թվականին, երբ 87-ամյա Կոնրադ Ադենաուերը հրաժարական տվեց՝ Լյուդվիգ Էրհարդին տեղը զիջելու համար, 1966 թվականին՝ Էրհարդի կոալիցիայի փլուզումից հետո, և 1974 թվականին, երբ սոցիալ-դեմոկրատ Վիլի Բրանդտը հրաժարական տվեց լրտեսական սկանդալի պատճառով։
Կանցլերտաուշի ներկայիս սցենարը, որի համաձայն Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայի արևմտյան նահանգի վարչապետ Հենդրիկ Վյուստը Մերցի ամենահավանական իրավահաջորդն է, լայնորեն քննարկվել է գերմանական լրատվամիջոցներում, այդ թվում՝ Der Spiegel-ի վերջին «Պալատական ապստամբություն» վերնագրով գլխավոր հոդվածում։
Պահպանողական քաղաքական գործիչները հաստատել են ներքին բանավեճի մասին՝ խոսելով անանունության պայմանով՝ հաշվի առնելով քննարկումների զգայունությունը։
Նրանց խոսքով՝ աճող դժգոհությունը արտացոլում է կանցլերի պետական գործունեության նկատմամբ վստահության անկումը և նրա սպասվող անկարողությունը պահպանել կուսակցությունը, եթե AfD-ն սեպտեմբերին իշխանության գա։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ AfD-ն կարող է բացարձակ մեծամասնություն ստանալ Սաքսոնիա-Անհալթում սեպտեմբերի 6-ին, մինչդեռ այն պատրաստ է հաղթել Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում և լավ արդյունքներ գրանցել Բեռլինում սեպտեմբերի 20-ին։
Մեկ այլ մտավախություն կա, որ Արևելյան Գերմանիայի CDU առանձին քաղաքական գործիչներ կարող են իրենց աջակցությունը հայտնել AfD-ի գլխավորած նահանգային կառավարությանը՝ խախտելով Մերցի երկարամյա խոստումը՝ երբեք թույլ չտալ ծայրահեղ աջերին մտնել կառավարություն։
Մեկը բանավեճը առայժմ անվանել է «սպեկուլյատիվ» և ասել, որ Արևելյան Գերմանիայի ընտրությունների հետևանքները «որոշիչ» կլինեն կանցլերի ապագայի համար։
Նրանք նաև ընդգծել են, որ առայժմ ոչ մի բարձրաստիճան դեմք հրապարակավ չի խոսել Մերցի դեմ։
Այնուամենայնիվ, աճող անհանգստությունը նկատելի է կուսակցությունում, որը սովորաբար հայտնի է իր կարգապահությամբ։
Սառնասրտություն պահպանելը
Եթե Մերցը ստիպված լինի հեռանալ, դա լրջորեն կխաթարի Գերմանիայի կոնսենսուսի վրա հիմնված քաղաքական համակարգը։ Այս քայլը կկատարվի նախորդ կենտրոն-ձախ կոալիցիայի փլուզումից երկու տարի անց և կարող է հանգեցնել արտահերթ ընտրությունների։
Մայնցի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Կայ Արցհայմերը նշել է, որ Գերմանիայի կուսակցական համակարգի մասնատումը, որտեղ կենտրոնամետ կուսակցությունները ստիպված են լինում երբեմն անհարմար կոալիցիաներ կազմել՝ ավելի ու ավելի ժողովրդականություն վայելող եզրային կուսակցություններին իշխանությունից հեռու պահելու համար, տեղաշարժ է առաջացրել։
«1970-ականների և 1980-ականների համեմատ, Գերմանիան բավականին երկար ժամանակ համեմատաբար քիչ քաղաքական կայունություն է ապրել», – ասել է նա։ «Այնուամենայնիվ, այն չափանիշներով, որոնք նորմա են դարձել շատ այլ եվրոպական երկրներում, կարելի է նաև ասել, որ Գերմանիան պարզապես հասել է այնտեղ, որտեղ մյուսներն են եղել երկար ժամանակ»։
Մինչդեռ քաղաքական սպեկտրի տարբեր մասերից սկսել են զսպվածության կոչեր հնչել։
«Միությունը, որը մասնատվում է, ոչ մի օգուտ չի բերում ժողովրդավարական կենտրոնում գտնվողներից որևէ մեկին», – ասել է Քրիստիանե Հոֆմանը, կենտրոնամետ ձախակողմյան կանցլեր Օլաֆ Շոլցի նախկին խոսնակը, X-ում ծավալուն գրառման մեջ՝ ներկայիս բանավեճի մասին։
«Մի փոքր կայունություն, խնդրում եմ», – պահանջել է նա։ «Միայն անգլուխ տրտունջ ու մռթմռթոց կա, և ոչ ոք չգիտի, թե ուր է գնում այս ամենը։ Եվրոպան կրակի մեջ է։ Կարո՞ղ են մի քանի մարդիկ, խնդրում եմ, զուսպ լինել»։
Ինչպե՞ս կարող է տեղի ունենալ փոխանակումը
Ամենաքիչ խանգարող ճանապարհը Մերցի կամավոր հրաժարական տալն է, ինչը թույլ կտա իր իրավահաջորդին ընտրվել մեծամասնության քվեարկությամբ։
Եթե Մերցը հրաժարվի գնալ, նրա հակառակորդները ստիպված կլինեն նրան հեռացնել կառուցողական անվստահության քվեարկության միջոցով՝ միաժամանակ ընտրելով նրա իրավահաջորդին։ Նման արտառոց խորհրդարանական մանևրը կարող է հանգեցնել Մերցի Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության, նրա բավարական քույր կուսակցության՝ Քրիստոնեա-սոցիալական միության (ՔՍՄ) և սոցիալ-դեմոկրատների կառավարող կոալիցիայի քայքայմանը։
Առայժմ Մերցը շարունակում է վայելել առաջատար պահպանողական գործիչների աջակցությունը։
«Ես խորապես համոզված եմ, որ Ֆրիդրիխ Մերցը կմնա կանցլեր», – շաբաթավերջին հանրային հեռարձակող ARD-ին տված հարցազրույցում ասել է Բավարիայի հզոր նահանգապետ և ՔՍՄ առաջնորդ Մարկուս Սյոդերը։
«Դա պահպանողականներին կհանգեցնի լիակատար խառնաշփոթի», – ասել է Սյոդերը հնարավոր փոխանակման մասին։
«Ավելին, դա կարող է նույնիսկ հանգեցնել նոր ընտրությունների։ Եվ յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է նոր ընտրություններ հիմա՝ նման իրավիճակում, նման նախապատրաստական աշխատանքներից հետո, միայն մեկ բան է առաջ մղում. արմատականներին իշխանության բերելը։ Ահա թե ինչու իմ հրատապ խորհուրդն է կենտրոնանալ առկա աշխատանքի վրա և ավելի քիչ ժամանակ ծախսել կուլիսներում ենթադրություններ անելու վրա»։
Ազգային մակարդակով, հարցումների արդյունքում, AfD-ն 28 տոկոս աջակցությամբ առաջատարն է, իսկ Մերցի պահպանողականները՝ 21 տոկոս։
Միևնույն ժամանակ, գերմանացիների միայն 13 տոկոսն է գոհ Մերցի աշխատանքից, ըստ անցյալ ամիս հրապարակված ARD-DeutschlandTrend-ի վերջին չափանիշային հարցման։ Սա գործող կանցլերի համար ամենացածր վարկանիշն է հարցման գրեթե 30-ամյա պատմության մեջ։
Մերցի ամենացածր վարկանիշները արտացոլում են հիասթափությունը Գերմանիայի հիվանդ տնտեսությունը վերակենդանացնելու նրա ջանքերից և հանրային կասկածամտությունը կենսաթոշակային և առողջապահական բարեփոխումների վերաբերյալ, որոնք դժվար կլինի իրականացնել և, ինչպես սպասվում է, միջին ընտրողին գումար կարժենան։
Առայժմ Մերցի ամենակենսունակ քաղաքական ռազմավարությունը, կարծես, քաղաքական գործիչների ռիսկի խուսափմանն է դիմում՝ Գերմանիայի քաղաքական կայունության հեղինակությունը պահպանելու համար։
«Չեմ կարող պատկերացնել, որ պահպանողական ճամբարում շատ մարդիկ կասեն. «Սա է լուծումը, և մենք պատրաստ ենք ցանկացած ռիսկի դիմել՝ հույս ունենալով, որ այդ դեպքում կարող ենք ավելի լավ արդյունքներ ցույց տալ ընտրություններում», – ասաց քաղաքագիտության պրոֆեսոր Արցհայմերը: «Դա լիովին խելագար գաղափար կլիներ»:
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան և Իսպանիան քննադատում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության վիճահարույց նշանակումը
Նախկին վարչապետը միացել է Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուների ցուցակին, որոնց մասին, ըստ լուրերի, թիրախավորվել են ռուսական միջամտության կողմից
Պոլանսկու սխալները խթանում են «Կանաչների» չափավորների և արմատականների միջև պայքարը