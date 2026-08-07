Եվրոպայի դժոխային ամառվա տնտեսական հետևանքները

Մասնագետները զգուշացնում են, որ գլոբալ տաքացումը, այլ ոչ թե կլիմայական քաղաքականությունը, վատ է բիզնեսի համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրամիությունը կնախընտրեր, որ իր անտառային հրդեհները մատուցվեին մրցունակության հետ մեկտեղ։ Կլիմայի փոփոխությունն այլ ծրագրեր ունի։
27 երկրներից բաղկացած դաշինքը անցյալ տարի վերակառուցել է Եվրոպական կանաչ գործարքը՝ գլոբալ տաքացման դեմ պայքարի իր գլխավոր ծրագիրը, որպեսզի այն համապատասխանեցվի արդյունաբերական վերածննդի ծրագրերին։
Կլիմայի վերաբերյալ նոր օրենսդրությունն այժմ պետք է ներկայացնի ցուցադրելի տնտեսական առավելություն՝ ընդունելու համար, մինչդեռ հին քաղաքականությունները վերանայվում և հաճախ մեղմացվում են՝ եվրոպական ընկերություններին Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ մրցակցելուն օգնելու համար։
Սակայն այս արդյունաբերական կողմնորոշումը այժմ գլխիվայր բախվում է Եվրոպայի կլիմայական իրականությանը, այս ամռան ծայրահեղությունները վկայում են տնտեսագետների և ակտիվիստների կողմից ընդգծված փաստի մասին. գլոբալ տաքացումը վատ է բիզնեսի համար։
«Դեռևս գոյություն ունի մի մտածելակերպ, որը բացարձակապես սխալ է, որ տնտեսության և կլիմայական քաղաքականության միջև կա փոխզիջում», – ասաց Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի Գրանտհեմի կլիմայի փոփոխության հետազոտական ինստիտուտի քաղաքականության տնօրեն Բոբ Ուորդը: «Եվ մենք վաղուց գիտենք, որ չմեղմացված կլիմայի փոփոխության հետևանքները մեզ շատ ավելի թանկ են նստելու, քան ցանկացած գործողություն»:
Վերջին երկու ամիսների ընթացքում անթիվ եվրոպացիներ կորցրել են իրենց սիրելիներին բարձր ջերմաստիճանների պատճառով, միայն հունիսի վերջին գրանցված ռեկորդային շոգի ալիքի ժամանակ մահացել է ավելի քան 14,000 մարդ: Գրեթե կես միլիոն մարդ փախել է մոտեցող կրակներից՝ չիմանալով, թե արդյոք կունենան տուն վերադառնալու, և հարյուրավորները, ի վերջո, վերադարձել են մոխրակույտի:
Մարդկային տառապանքներից բացի, այս ամառը նաև ծանր հետևանքներ կունենա Եվրոպայի փխրուն տնտեսության վրա:
Իսպանիայում և Ֆրանսիայում մեգա-հրդեհներից, ինչպես նաև Հունաստանում այժմ մոլեգնող հրդեհներից վերականգնման ծախսերը կկազմեն միլիարդավոր դոլարներ: Ջերմության պատճառով կորցրած արտադրողականությունը թանկ է նստում ընկերություններին. երաշտը ոչնչացնում է բերքը. և էլեկտրաէներգիայի գները կտրուկ աճում են, քանի որ գետերի ցածր մակարդակը զրկում է միջուկային ռեակտորներին սառեցնող ջրից՝ Հունգարիային հասցնելով էներգետիկ ճգնաժամի եզրին։
«Մենք արդեն տեսնում ենք, թե որքան լայնածավալ է այս իրադարձությունների ազդեցությունը մեր տնտեսության վրա», – ասաց Անդերս Լևերմանը, Պոտսդամի կլիմայի ազդեցության հետազոտությունների ինստիտուտի կլիմայի գիտնական։
Լևերմանի և այլ փորձագետների կարծիքով, այս ծախսերը պետք է հիշեցնեն, որ մոլորակի տաքացման աղտոտվածությունը կրճատելու ջանքերը ողջամիտ ներդրում են, այլ ոչ թե տնտեսական անբարենպաստություն։
«Այս պահին մենք բախվում ենք բազմաթիվ այլ ճգնաժամերի՝ էներգամատակարարման, պատերազմների և առևտրի հետ, ուստի շատ հեշտ է, որ կլիման դուրս մնա օրակարգից», – ասաց Սառա Մայերը, Ցյուրիխի ETH-ի կլիմայի տնտեսագիտության փորձագետը։ Սակայն «տնտեսական տեսանկյունից շատ կարևոր կլինի կրճատել ապագա վնասները… Կանխարգելման համար մեկ ռազմավարությունը արտանետումների կրճատումն է»։
Գերտաքացած աշխատողներ
Կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացած մշտական տաքը, որը գարնան վերջից ի վեր տանջում է Եվրոպան, մայրցամաքում տեղի ունեցող տնտեսական վնասի շարժիչ ուժն է։
Այդ կորուստներից մի քանիսը տեսանելի չեն, բացառությամբ հաշվեկշռային տվյալների։ Բարձր ջերմաստիճանները խաթարում են արտադրողականությունը. Աշխատողների արտադրողականությունը նվազում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ մեկտեղ՝ որոշակի շեմից բարձր յուրաքանչյուր աստիճանի համար նվազելով 2-3 տոկոսով, ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների։ Միևնույն ժամանակ, էներգիայի ծախսերը ընկերությունների համար աճում են, քանի որ օդորակիչների պահանջարկը մեծանում է։
Allianz ապահովագրական խումբը կարծում է, որ այս համադրությունը կհանգեցնի մինչև 7 տոկոսի կուտակային ՀՆԱ կորուստների 2026-2030 թվականների միջև՝ հասնելով 240 միլիարդ դոլարի Ֆրանսիայի համար, 147 միլիարդ դոլարի Իտալիայի համար, 131 միլիարդ դոլարի Գերմանիայի համար և 120 միլիարդ դոլարի Իսպանիայի համար։
Սկզբնական գնահատականի համաձայն, Գերմանիայում արտադրողականության կորուստները միայն հունիսի վերջին տեղի ունեցած ջերմային ալիքի ժամանակ կազմել են առնվազն 6.3 միլիարդ եվրո։
Հաջորդական ջերմային ալիքները, զուգորդված տեղումների պակասի հետ, այժմ չորացնում են Եվրոպան։ Մայրցամաքով մեկ տարածվում է վատթարացող երաշտը, որը վնասում է բերքահավաքը, խաթարում կենսականորեն կարևոր ապրանքների տեղափոխումը, խեղդում արդյունաբերական արտադրությունը և կրճատում է էներգամատակարարումը։
Ակնհայտ ազդեցություն է ունենում գյուղատնտեսության վրա. Եվրոպական հացահատիկային մշակաբույսերի ասոցիացիա Coceral-ը նշում է, որ միայն հունիսյան շոգը ոչնչացրել է 9 միլիոն տոննա հացահատիկային մշակաբույսեր, որի արդյունքում, ըստ մեկ գնահատականի, գյուղացիների համար եկամտի կորուստը կազմել է 2 միլիարդ եվրո։
Երբ գետերը չորանում են
Մինչդեռ չորացած գետերը լրացուցիչ տնտեսական գլխացավանքներ են առաջացնում։ Այս շաբաթ Հռենոսը՝ ապրանքների, այդ թվում՝ ածխի և քիմիական նյութերի, հիմնական տրանսպորտային զարկերակը, իջել է մինչև 1880 թվականից ի վեր գրանցված տվյալների պահպանման ամենացածր մակարդակը։
Իրավիճակը ստիպում է բեռնանավերին կրճատել իրենց բեռը մինչև 80 տոկոսով՝ խուսափելու համար ծանծաղուտում հայտնվելուց, մատակարարման շղթաները խափանելուց և ծախսերի աճից: Արդյունաբերությունը զգուշացրել է խափանումների մասին, իսկ պողպատի հսկա Thyssenkrupp-ը տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ ընկերությունը կրճատել է արտադրությունը՝ մատակարարվող նյութերի պակասի պատճառով։
Հռենոսի ցածր մակարդակը կարող է չեզոքացնել Գերմանիայի վերականգնումը, եթե իրավիճակը շարունակվի: «Հետևանքները կարող են բավականաչափ ուժեղ լինել՝ երրորդ եռամսյակում ՀՆԱ-ն 0.1-ից 0.2 տոկոսով կրճատելու համար», – ազգային հեռարձակող ARD-ին ասել է Կիլի համաշխարհային տնտեսության ինստիտուտի ներկայացուցիչ Ստեֆան Կուտսը։
Ավելի արևելքում Դանուբի ռեկորդային ցածր մակարդակը սպառնում է էներգետիկ ճգնաժամ առաջացնել, քանի որ գետը չի կարող բավարար քանակությամբ սառեցնող ջուր ապահովել ատոմակայանների համար։
Հունգարիայի Պակշ գործարանը, որը ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի 40 տոկոսը, գտնվում է փակման եզրին և արտադրում է իր սովորական արտադրանքի միայն մեկ տասներորդ մասը: Երկիրը պատրաստվում է պակասի, քանի որ էլեկտրաէներգիայի գները կտրուկ աճում են։
Ռումինիայի կառավարությունը ժամանակ շահեց իր ատոմակայանների համար՝ պայթեցնելով մի ժայռ՝ Դանուբի ջուրը վերջին գործող ռեակտոր ուղղորդելու համար: Մյուս ռեակտորը ստիպված եղավ փակվել անցյալ շաբաթ: Տեղական ավտոարտադրողները կամավոր կերպով դադարեցրել են արտադրությունը՝ էլեկտրաէներգիայի սպառումը կրճատելու համար:
Սերբիայում հիդրոէներգիան նույնպես ճնշման տակ է Դանուբի գոլորշիացման պատճառով, մինչդեռ նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը զգուշացրել է, որ երկրի միակ նավթավերամշակման գործարանը կարող է փակվել, քանի որ նավագնացությունը կարող է խափանվել: Մինչդեռ Ֆրանսիայում Électricité de France-ը փակել է երեք ռեակտոր՝ երաշտի և գետի ցածր մակարդակի պատճառով այլ վայրերում արտադրության նվազման պատճառով:
Հրդեհի վնաս
Այնուհետև կան անտառային հրդեհներ, որոնք դառնում են անվերահսկելի, քանի որ կլիմայի փոփոխությունը մեծացնում է կրակի տակ գտնվող պայմանների առաջացման հավանականությունը:
Ցյուրիխի ETH-ից Մայերը ուսումնասիրել է Հարավային Եվրոպայում անտառային հրդեհների ազդեցությունը՝ եզրակացնելով, որ Պորտուգալիան, Իսպանիան, Իտալիան և Հունաստանը 2011-2018 թվականներին հրդեհներից տարեկան կորցրել են մինչև 2.1 միլիարդ եվրո։
«Այդ ժամանակահատվածում մենք իրականում որևէ ծայրահեղ հրդեհ չենք տեսել, ոչ մի հրդեհ մեծ քաղաքներին մոտ, ուստի կարծում եմ, որ այս տարի տեսած գրառումները մեզ ասում են, որ այս [ուսումնասիրությունը] լինելու է ցածր մակարդակի գնահատական», – ասել է նա։ Այս տարի «ես կսպասեի այս գնահատականի բազմապատիկ աճին»։
Ֆրանսիայի էկոլոգիական անցման նախարարությունը գնահատում է, որ այրված անտառի յուրաքանչյուր հեկտարի վերականգնումը կարժենա մինչև 10,000 եվրո։ Հուլիսի վերջի դրությամբ, երբ հրդեհների սեզոնը դեռ շատ հեռու է ավարտից, ԵՄ-ում այրվել է 465,000 հեկտար։
Եվ վերականգնման գինը միակ ծախսը չէ. Բորդոյի մոտ գտնվող հրդեհներից տուժած Ժիրոնդում հազարավոր բիզնեսներ ստիպված են եղել փակվել, իսկ զբոսաշրջիկները լքել են տարածաշրջանը։
Սա «տնտեսական կայծակ է, որը հարվածել է այն տարածաշրջանին, որը դրա կարիքը չուներ», – ասաց Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Ռոլան Լեսկյուրը։
Աճի խոչընդոտ
Հակասական է, բայց աղետից հետո վերականգնման վրա ծախսերը արտացոլվում են որպես ՀՆԱ աճ ազգային հաշվեկշիռներում։ Սակայն Մայերն ասաց, որ սա այն խթանը չէ, որը տնտեսագետները սիրում են տեսնել. «Դա պարզապես ավերված կապիտալի վերականգնում է, ըստ էության»։
Բացի այդ, մի քանի ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ գլոբալ տաքացումը զուտ խոչընդոտ է աճի համար, նշեց Պոտսդամի ինստիտուտի Լևերմանը։
«Սրանք այն կորուստներն են, որոնք կուտակվում են տարեցտարի, քանի որ մեկ տարում չվաստակած գումարը այն գումարն է, որը դուք չեք կարող ներդնել հաջորդ տարի և պարտավոր չեք ստեղծել հետագա աճ», – ասաց նա։
«Սա այն է, ինչ մենք տեսնում ենք հիմա. երբ ջուրը քիչ է, Հայդելբերգի ցեմենտի գործարանը [Հռենոսի վրա] չի կարող իր արտադրանքը դուրս բերել։ Երբ Հունգարիան և Ֆրանսիան ստիպված են փակել ատոմակայանները, տնտեսական գործունեությունը խոչընդոտվում է», – ավելացրեց նա։ «Եվ հենց այստեղ է թաքնված իսկապես զգալի վնասը»։
Այս ամառվա ծայրահեղությունների ամբողջական ազդեցությունը գնահատելու համար, հավանաբար, ամիսներ կպահանջվի։ Սակայն դրանք միանվագ չեն լինի. կլիմայական վնասները կվատթարանան, քանի դեռ արտանետումները և ջերմաստիճանը շարունակում են բարձրանալ, ասում են գիտնականները։
Գոյություն ունի «կարծիք, որ [կլիմայական գործողությունների] դանդաղեցումը ինչ-որ կերպ օգուտ կբերի մեզ», – ասաց Գրանտհեմի ինստիտուտի ներկայացուցիչ Ուորդը։ «Բայց որքան երկար ժամանակ է պահանջվում զրոյական մակարդակի հասնելու համար, այնքան ավելի կվատանան հետևանքները, և այնքան ավելի մեծ կլինեն վնասն ու կորուստները»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան կփորձարկի ճգնաժամային արձագանքը 2027 թվականի էլեկտրաէներգիայի անջատման վարժանքով
ՊԵԿ-ը «Առինջ մոլ» առևտրի կենտրոնում բացահայտել է 1,3 մլրդ դրամի թաքցված հարկման օբյեկտ. մանրամասներ. Տեսանյութ
Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև առևտրաշրջանառության նվազման միտումը կշարունակվի. Օվերչուկ