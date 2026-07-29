29/07/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն, ԱՄՆ-ն Վրաստանի կառավարության առաջ պարտավորություններ են դնում

infomitk@gmail.com 29/07/2026 1 min read

Մենք անհանգստացած ենք, որ Վրաստանի կառավարությունը ստեղծել է Ատելության խոսքի դեմ պայքարի վարչություն, կեղծիքի և սխալ հայացքների ամենալավ պատասխանը խոսքի ավելի լայն ազատությունն է, այլ ոչ թե լռության պարտադրումը։

Լրագրող Վախա Սանայայի նկատմամբ տասնչորսօրյա վարչական կալանք կիրառելու մասին դատարանի վճռին այսպես է արձագանքել Թբիլիսիում ԱՄՆ դեսպանատունը։

Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը Սանայայի նկատմամբ վճիռ է կայացրել այն բանից հետո, երբ նա հրաժարվել է մուծել Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Պապուաշվիլիին սոցիալական ցանցերում «վիրավորելու» համար սահմանված 600 լարի տուգանքը։

Դատական նիստին լրագրողը չի մասնակցել, իսկ ավելի վաղ հայտարարել է, որ «դատարանի որոշումը չի հետաքրքրում», և ինքը «եթերում ու սոցիալական ցանցերում ասելու, գրելու է այն, ինչ անհրաժեշտ է, ոչ ոք չի կարող մարդուն լռեցնել»։

Թբիլիսիում ԱՄՆ դեսպանատունը «Ազատություն» ռադիոկայանի պնդրանքով պարզաբանել է, որ Թրամփի վարչակազմը Վրաստանի իշխանություններին «պարզորոշ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները խոսքի ազատությունը համարում է հանրության կենսագործունեության ֆունդամենտալ հիմք և վճռականապես դեմ է գրաքննությանը և սահմանափակող օրենքներին, որոնք օգտագործվում են, որպեսզի անցանկալի հայացքներ ունեցող մարդկանց հարկադրեն լռել»։

Ըստ այդմ, «քաղաքական կայունությունը, տարբեր հայացքների լայն ներկայացվածության ապահովումը այն գործոններն են, որ Վրաստանը դարձնում են ամերիկյան ներդրումների, անվտանգության ոլորտի և երկարաժամկետ ռազմավարական համագործակցության հուսալի գործընկեր»։

Փաստացի Թբիլիսիում ԱՄՆ դեսպանատունը Վրաստանի իշխանություններին «անցանկալի հայացքներ ունեցող մարդկանց լռեցնելու նպատակով խոսքի ազատությունը սահմանափակող օրենքներ և պետական կառավարման համակարգում գրաքննության մարմին ստեղծելու» մեջ, իսկ վրաց-ամերիկյան հետագա ռազմավարական համագործակցությունը պայմանավորել «խոչընդոտների վերացմամբ»։

Անցած հունիսին ԱՄՆ պետդեպարտամենտի պատվիրակությունը եռօրյա այցով գտնվել է Թբիլիսիում։ Կար տպավորություն, որ, ի տարբերություն Եվրամիության, Միացյալ Նահանգները Վրաստանի կառավարության առջև ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ու քաղաքացիական ազատությունների ապահովման խնդիրներ չի առաջադրում։

Անկասկած, Թբիլիսիում ԱՄՆ դեսպանատան կոշտ արձագանքի համար լրագրող Վախա Սանայայի նկատմամբ վարչական կալանքի որոշումը միայն առիթ է։ Երևում է, Վաշինգտոնը և Թբիլիսին առանցքային հարցերում համաձայնության չեն եկել։

Որքանո՞վ է դա պայմանավորված ռուս-վրացական և վրաց-չինական հարաբերություններով, մնում է ենթադրել։

Բաց մի թողեք

Գերմանիայի կանցլերը պնդում է, որ ԵՄ բյուջեն պետք է կրճատվի «մի քանի հարյուր միլիարդ» եվրոյով

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ են իրականում մտածում ընտրողները Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի մասին

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մադյարի «մեղրամսի» ավարտը

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բեռլինի հպարտության շքերթի վրա հարձակումը նոր հարցեր է առաջացնում ԵՄ հետախուզական տվյալների փոխանակման վերաբերյալ

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայի Սանչեսը պաշտպանում է իր գործունեությունը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը քննադատում է Հռոմին SAFE-ի 14.9 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի ուշացման համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի Fire Point-ը հայտարարում է, որ ԵՄ բյուրոկրատիան խոչընդոտում է հրթիռների ընդլայնմանը

29/07/2026 infomitk@gmail.com