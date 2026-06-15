Փաշինյանը ողջունել է ԱՄՆ-Իրան շրջանակային համաձայնագիրը

Նիկոլ Փաշինյանը ողջունել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև շրջանակային համաձայնագիրը։
«Մենք բարձր ենք գնահատում Պակիստանի, Կատարի, Թուրքիայի և այլոց կողմից ձեռնարկված միջնորդական ջանքերը։ Հույս ունենք, որ այս նշանակալի զարգացումը կհարթի ճանապարհը Մերձավոր Արևելքում համապարփակ և երկարատև խաղաղության համար», – X-ում գրել է Փաշինյանը:
Բաց մի թողեք
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին՝ ընտրական հանցագործությունների դեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով
Ինչու չի եղել որոշ ընտրատեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակելու որոշում. ԿԸՀ նախագահը պարզաբանել է
Ինչպես են բաշխվել մանդատները