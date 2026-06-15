15/06/2026

EU – Armenia

Փաշինյանը ողջունել է ԱՄՆ-Իրան շրջանակային համաձայնագիրը

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը ողջունել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև շրջանակային համաձայնագիրը։

«Մենք բարձր ենք գնահատում Պակիստանի, Կատարի, Թուրքիայի և այլոց կողմից ձեռնարկված միջնորդական ջանքերը։ Հույս ունենք, որ այս նշանակալի զարգացումը կհարթի ճանապարհը Մերձավոր Արևելքում համապարփակ և երկարատև խաղաղության համար», – X-ում գրել է Փաշինյանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին՝ ընտրական հանցագործությունների դեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու չի եղել որոշ ընտրատեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակելու որոշում. ԿԸՀ նախագահը պարզաբանել է

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես են բաշխվել մանդատները

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին՝ ընտրական հանցագործությունների դեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանել է Պուտինին և Սիին Մերձավոր Արևելքում Իրանի հակամարտության կարգավորման դերի համար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը կշարունակի գործողությունները Լիբանանում | ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանի հետ վերջնական համաձայնություն չլինի

15/06/2026 infomitk@gmail.com