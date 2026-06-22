Գաղտնի վայր, Ուկրաինա. «Այս պատերազմը հասել է ձեր տները». Ուկրաինայի նոր ցնցող ուղերձը Ռուսաստանին

Կիևի գաղտնի անօդաչու թռչող սարքերի ծրագրի ներսում, որը հարվածում է Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին։
Գաղտնի վայր, Ուկրաինա — Գաղտնի պահեստում, գիշերվա խավարում, Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ծառայության GUR դիմակավորված մասնագետները հորատում և մուրճով հարվածում են 15 ոտնաչափ երկարությամբ ինքնաթիռների շարքի։
Սրանք ուկրաինական Liutyi հեռահար կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքեր են, որոնք կրում են մինչև 150 ֆունտ քաշով պայթուցիկ բեռներ և կարող են թռչել գրեթե 1300 մղոն։ Ավելի ուշ այդ գիշեր դրանք կուղարկվեն Ռուսաստանի ներսում գտնվող թիրախների ուղղությամբ։
«Դրանք այժմ մեր ամենակարևոր քարտն են այս պատերազմում», – ասում է ուկրաինացի հրամանատարը՝ օգտագործելով «Վեկտոր» կոչական նշանը, երբ թակում է անօդաչու թռչող սարքերից մեկի թևը։ Նա ղեկավարում է այսպես կոչված խորը հարվածների մեջ մասնագիտացած ստորաբաժանում՝ հարձակումներ, որոնք իրականացվում են ռուսական գծերից շատ հեռու։
2024 թվականի սկզբին ամսական ընդամենը մի քանի տասնյակ ինքնաթիռներով սկսված անօդաչու թռչող սարքերի արշավը վերածվել է լայնածավալ գործողության։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ուժերը այժմ ամեն գիշեր միջինում 200-ից 300 անօդաչու թռչող սարք են արձակում Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախների դեմ։
Վերևում՝ «Պեկլո» («Դժոխք») հրթիռային անօդաչու թռչող սարքը, որը կարող է զարգացնել մինչև 1000 կիլոմետր ժամ արագություն։
Ներքևում՝ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ծառայության (ԳՈՒԾ) տեխնիկը աշխատում է Լյուտիի հեռահար կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքի վրա։
Վերևում՝ «Պեկլո» («Դժոխք») հրթիռային անօդաչու թռչող սարքը, որը կարող է զարգացնել մինչև 1000 կիլոմետր ժամ արագություն։ Ներքևում՝ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ծառայության (ԳՈՒԾ) տեխնիկը աշխատում է Լյուտիի հեռահար կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքի վրա։
Հինգշաբթի օրը Ուկրաինան իրականացրեց իր ամենամեծ հարձակումը Ռուսաստանի խորքում՝ թիրախավորելով Մոսկվայի մոտ գտնվող նավթավերամշակման գործարանը։ Պայթյունների հետևանքով սև ծխի ամպեր բարձրացան մայրաքաղաքի արվարձանների վրայով և ժամերով դադարեցվեցին չորս օդանավակայանների չվերթները։ Ռուս պաշտոնյաները հայտնել են, որ Մոսկվայի և այլ քաղաքների երկնքում հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր են խոցել։
Axel Springer Global Reporter Network-ի լրագրողական թիմը, որը ներառում է, այս ամսվա սկզբին թույլտվություն է ստացել դիտարկել առաքելության նախապատրաստական աշխատանքների մեկ գիշերը՝ ստորաբաժանման անվտանգությունը պաշտպանելուն ուղղված սահմանափակումների համաձայն. արգելված էին բջջային հեռախոսները, հետախուզական անձնակազմի դեմքերը չէին կարող նկարահանվել, և նրանց ձայները պետք է փոփոխվեին ցանկացած տեսանյութում։
Հետախուզության պաշտոնյաները բացատրել են, որ հարձակումները հիմնված են պայթուցիկներով լի հեռահար կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերի, հակաօդային պաշտպանությունը շփոթեցնելու համար նախատեսված խայծային անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռային տիպի անօդաչու թռչող սարքերի դժվարամատչելի համադրության վրա։ Դրանց հիմնական թիրախները ռազմական օբյեկտներն ու նավթային օբյեկտներն են՝ վայրեր, որոնք կարևոր են ինչպես Ռուսաստանի ռազմական ջանքերի իրականացման, այնպես էլ ֆինանսավորման համար։
«Սկզբում ռուսները կարծում էին, որ իրականացնում են հատուկ ռազմական գործողություն։ Հիմա նրանք հասկանում են, որ սա պատերազմ է», – ասել է «Վեկտոր» հրամանատարը։ Ռուսաստանին ուղղված ուղերձը, նա ավելացնում է. ««Այս պատերազմը հասել է նաև ձեր տներին»։ Մենք հույս ունենք, որ այդ ուղերձը կօգնի Ռուսաստանին ավարտել այս պատերազմը»։
Զելենսկին հույս ունի, որ անօդաչու թռչող սարքերի արշավը կփոխի պատերազմը Ուկրաինայի օգտին։ Վերջերս նա հրապարակեց բաց նամակ՝ ուղղված Պուտինին, որով կոչ էր անում նրան մասնակցել ուղիղ խաղաղության բանակցությունների: Նա բազմիցս անդրադարձել է Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներին, այդ թվում՝ հունիսի 3-ին Սանկտ Պետերբուրգի վրա նմանատիպ հարձակմանը, որը ամաչեցրեց Ռուսաստանի առաջնորդին, երբ նա տնտեսական գագաթնաժողով էր հրավիրել սև ծխի ամպերի տակ։
Լյուտիի հեռահար կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերը կարող են հասնել ավելի քան 2000 մղոն հեռավորության վրա գտնվող թիրախներին և արժենալ ավելի քան 200,000 դոլար։
«Ինչպես շատ լավ գիտեք, այդ հեռավորությունը մեր հնարավորությունների սահմանը չէ», – գրել է Զելենսկին՝ ընդգծելով հարձակումների հետևանքները սովորական ռուսների համար՝ վառելիքի պակաս, գների աճ և, ոչ պակաս կարևորը՝ վախ։
«Նրանց դուր չեն գալիս մեր անօդաչու թռչող սարքերը և հրթիռները», – ասել է Զելենսկին նամակում: Ուկրաինայի առաջնորդը վերջին շաբաթներին անամոթաբար հարձակումները որակել է որպես «հեռահար պատժամիջոցներ»։
Ուկրաինայի հեռահար անօդաչու թռչող սարքերի արշավն արդեն իսկ չափելի տնտեսական հետևանքներ է առաջացնում Ռուսաստանի ներսում: Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովի ժամանակ փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը առաջին անգամ հրապարակավ խոստովանեց, որ Ռուսաստանի նավթի արտադրությունը տարվա սկզբից ի վեր նվազել է: Նա դանդաղումը վերագրեց նավթավերամշակման գործարաններում չպլանավորված սպասարկման աշխատանքներին. բյուրոկրատական էվֆեմիզմ՝ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներից վնասված օբյեկտների համար: Կենտրոնական Ռուսաստանի մի քանի խոշոր նավթավերամշակման գործարաններ ստիպված են եղել կրճատել արտադրությունը կամ ընդհանրապես դադարեցնել գործունեությունը հարձակման ենթարկվելուց հետո:
ԱՄՆ բանակի Եվրոպայում նախկին հրամանատար գեներալ Բեն Հոջեսը պնդում է, որ դարերի ընթացքում Ռուսաստանի ամենամեծ ուժն այժմ նրա թերությունն է՝ նրա անսահմանությունը:
«Այժմ, այն բանի շնորհիվ, ինչ Ուկրաինան ձեռք է բերել հեռահար ճշգրիտ հարվածների առումով, այն, ինչ մի ժամանակ Ռուսաստանի ուժն էր, այժմ մեծ խոցելիություն է», – ասում է նա հարցազրույցում: «Նրանք չեն կարող պաշտպանել ամեն ինչ: Յուրաքանչյուր նավթավերամշակման գործարան, յուրաքանչյուր նավաշինարան, յուրաքանչյուր գործարան՝ ամեն ինչ՝ այժմ հասանելի է, այդ թվում՝ [Սիբիրում] թիրախները»:
Ռազմական վերլուծաբան Ֆրանց-Ստեֆան Գադին, որը պարբերաբար այցելում է ռազմաճակատի մոտ գտնվող ուկրաինական ստորաբաժանումներ, պնդում է, որ Ռուսաստանը անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմում կառուցվածքային անբարենպաստության է բախվում իր մայրցամաքային մասշտաբի պատճառով։
«Արժեքների ասիմետրիան շրջվում է պաշտպանի դեմ», – ասում է Գադին։
Իհարկե, Ռուսաստանի տնտեսությունը դեռ շատ հեռու է փլուզումից։ Այնուամենայնիվ, նավթավերամշակման գործարանների վրա հարձակումները այլևս չեն ստեղծում միայն բարձրացող կրակե գնդակների և սև ծխի դրամատիկ պատկերներ։ Դրանք սկսում են զգալի խափանումներ ստեղծել Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտի որոշ մասերում։
Մարկ Քարնին կոշտ է խաղում
Արդյունաբերության տվյալները և շուկայի գնահատականները ցույց են տալիս, որ կրկնվող հարվածները պարբերաբար անտեսել են Ռուսաստանի նավթամթերքի արտահանման ենթակառուցվածքների զգալի մասը այս տարի՝ ստիպելով օպերատորներին փոփոխել արտադրության գրաֆիկները և վերահասցեագրել մատակարարումները: Հետևանքներն ավելի ու ավելի տեսանելի են դառնում արդյունաբերական օբյեկտներից այն կողմ:
Վերևում՝ GUR-ի աշխատակիցը քարտեզագրում է կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերի երթուղիները: Ներքևում՝ Ռուսաստանի ՀՕՊ-ը շփոթեցնելու համար արձակված փոքր խայծային անօդաչու թռչող սարքեր:
Վերևում՝ Գիշերը աշխատելով՝ GUR-ի աշխատակիցը քարտեզագրում է Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին ուղղված անօդաչու թռչող սարքերի երթուղիները: Ներքևում՝ Ռուսաստանի ՀՕՊ համակարգերը խաբելու և ճնշելու համար մեծ թվով փոքր խայծային անօդաչու թռչող սարքեր են տեղակայվում:
«Պատմությունից մենք գիտենք, որ պատերազմը կամքի փորձություն է, բայց դա նաև լոգիստիկայի փորձություն է: Ուկրաինացիները հարվածում են ռուսական լոգիստիկային», – ասում է Հոջեսը:
Այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը վերջերս օգտվել է աշխարհաքաղաքական զարգացումներից: ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմը բարձրացրել է նավթի համաշխարհային գները՝ Մոսկվային ապահովելով անսպասելի ֆինանսական խթան: Ռուսաստանի պետական նավթի և գազի եկամուտների աճը, որը կազմում է բյուջեի ընդհանուր եկամտի մոտավորապես մեկ հինգերորդը, օգնել է չեզոքացնել պատժամիջոցների և ուկրաինական հարվածների հետևանքով առաջացած տնտեսական ճնշման առնվազն մի մասը։
Կեսգիշերից անմիջապես առաջ պահեստում Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ծառայության տեխնիկները ամրացնում են հեռահար անօդաչու թռչող սարքերի վերջին պտուտակները։
Կախված մոդելից՝ որոշները այժմ կարող են թռչել մինչև 2000 մղոն և տեղափոխել ավելի քան 500 ֆունտ բեռներ, ըստ «Վեկտոր» հրամանատարի։
«Վստահ եղեք, որ մենք կարող ենք հասնել մինչև Ուրալ լեռնաշղթա», – ասում է նա՝ անվանելով այն լեռնաշղթան, որը նշում է Եվրոպական Ռուսաստանի արևելյան ծայրը և Սիբիրի սկիզբը: «Եվ մի փոքր հաջողության դեպքում, գուցե նույնիսկ ավելի հեռու»։
Յուրաքանչյուր անօդաչու թռչող սարքի արժեքը գնահատվում է մոտավորապես 230,000 դոլար, չնայած գինը տատանվում է՝ կախված կոնֆիգուրացիայից։
Ռուսաստանը դժվարանում է դադարեցնել հարձակումները, քանի որ Ուկրաինան անընդհատ հարմարեցրել է իր գործառնական մեթոդները։ Գիշեր առ գիշեր, մթության քողի տակ, մի քանի փոքր խմբեր ցրվում են երկրով՝ հաճախ արևելյան Ուկրաինայում՝ տարբեր վայրերից անօդաչու թռչող սարքեր արձակելու համար։
«Եթե ռուսները ոչնչացնեն որոշ արձակման վայրեր կամ մի քանի առանձին անօդաչու թռչող սարքեր, մենք դեռ կունենանք ևս 10 կամ 20։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար», – ասում է «Վեկտոր» հրամանատարը։
Մոտեցումը նման է պարտիզանական պատերազմի մի ձևի, որը համապատասխանում է Ուկրաինայի ասիմետրիկ հակամարտության ավելի լայն ռազմավարությանը և դժվար է հակազդել դրան։
Ավելի մեծ ինքնաթիռներից մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվում են ավելի փոքր խայծային անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք պայթուցիկ նյութեր չեն կրում։ Հարձակման առաքելությունների ժամանակ դրանք հաճախ արձակվում են առաջինը՝ ռուսական օդային պաշտպանությունը գրավելու և շփոթեցնելու համար։ Ուկրաինան նաև պնդում է, որ իր համակցված հարվածային փաթեթների շրջանակներում օգտագործում է այսպես կոչված հրթիռային անօդաչու թռչող սարքեր։ Այս զենքերը մի քանի անգամ ավելի արագ են, քան «Լյուտի» անօդաչու թռչող սարքերը։
ԳՈՒՌ-ի տեխնիկները դրանցից մի քանիսը պատրաստում են արձակման համար՝ ավելի մեծ ինքնաթիռների հետ միասին։ Նրանք ռեակտիվ շարժիչով մոդելն անվանում են «Պեկլո» (ուկրաիներեն՝ «Դժոխք»։
«Այն չափազանց ճշգրիտ է և չափազանց արագ… Հատուկ նավիգացիոն համակարգի և հատուկ մշակված անտենայի շնորհիվ այն կարող է բարձր ճշգրտությամբ հարվածել նույնիսկ շատ փոքր թիրախների», – բացատրում է ուկրաինացի տեխնիկը՝ օգտագործելով «Լոգիստ» կոչական նշանը։
Ավստրիացի գնդապետ և ռազմական վերլուծաբան Մարկուս Ռեյսները կարծում է, որ Ռուսաստանի օդային պաշտպանությունը գնալով ավելի ու ավելի է ծանրաբեռնվում հարձակման ալիքների մասշտաբով և բարդությամբ։ Արհեստական բանականությամբ կառավարվող անօդաչու թռչող սարքերը նաև դիմացկուն են էլեկտրոնային խցանումներին, նշում է նա՝ չեզոքացնելով այն, ինչը մինչ այժմ Ռուսաստանի ամենաարդյունավետ պաշտպանական հնարավորություններից մեկն էր։
Այն, թե ինչպես է տվյալների վրա հիմնված դարձել Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի արշավը, ակնհայտ է պահեստի կողային սենյակում։
Այնտեղ ռազմական հետախուզության օդաչուները պլանավորում են այն անօդաչու թռչող սարքերի երթուղիները, որոնք նախատեսված են այդ գիշեր ավելի ուշ Ռուսաստանի ներսում թիրախներին հարվածելու համար։ Նրանց էկրաններին ցուցադրվում է իրական ժամանակի տեղեկատվության անընդհատ հոսք՝ եղանակային պայմաններ, ռուսական դիրքեր և թռիչքի տվյալներ։
Բաց մի թողեք
Կոստայի կողմից Պուտինի հանդեպ քայլը կասկածներ է առաջացնում, երբ նա ամենաշատն է աջակցության կարիք ունենում
Ի՞նչ են պայմանավորվել Իրանն ու ԱՄՆ-ն Շվեյցարիայում․ ուշագրավ մանրամասներ
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի նորաձևության դիվանագիտությունը. Լուսանկարներ