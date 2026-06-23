Էնդի Բըրնհեմը վախենում էր Brexit-ից։ Շուտով նա կարող է ստիպված լինել այն շտկել

Քիր Սթարմերը իր հաջորդին թողնում է ԵՄ-ի հետ կիսատ մնացած երեք համաձայնագրեր, հետաձգված գագաթնաժողով և անհիմն քաղաքական ռազմավարություն։
Զգույշ լավատեսությունը աստիճանաբար վերածվեց հուսահատության՝ 2016 թվականի հունիսի 23-ին «Մնալ ԵՄ-ում» քարոզարշավի պաշտոնական արդյունքների երեկույթի ժամանակ։
Ակտիվիստներն ու դռնապանները խառնվեցին կառավարության նախարարների հետ կարրիով բուֆետի և տաք գինու շուրջ՝ սկզբում քիչ ուշադրություն դարձնելով Սաութբանկ կենտրոնի համաժողովների սրահում ցրված հեռուստացույցներին։ Մինչդեռ ԵՄ հանրաքվեի արդյունքը մոտ էր թվում, վերջնական հարցումները առավելություն էին տվել նրանց կողմին՝ այդ թվում Մեծ Բրիտանիայի չորս խոշորագույն քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդներին։
Ժամը 4-ին, երբ Նայջել Ֆարաժը հայտնվեց հեռուստատեսությամբ՝ հայտարարելու, որ «ազնվությունն» ու «պարկեշտությունը» հաղթել են Brexit-ի օրը, մնացել էին միայն մի քանիսը։ Ոմանք լուռ էին և մռայլ դեմքերով։ Մյուսները գոռում էին հեռուստացույցի վրա. մի քանիսը ակնհայտորեն լաց էին լինում։
Բայց դա բոլորի համար անակնկալ չէր։ Էնդի Բըրնհեմը, այն ժամանակ Լեյբորիստական կուսակցության ստվերային ներքին գործերի նախարարը, շաբաթներ առաջ դուրս էր եկել շարքերից՝ զգուշացնելով, որ ԵՄ-ում մնալու արշավը սխալ է անում և լուրջ վտանգի տակ է հանրաքվեն տապալելու։
Նրանց առաջարկը «չափազանց շատ Հեմփսթեդ և ոչ բավարար Հալ» էր, պնդում էր նա՝ համեմատելով Լոնդոնի հյուսիսային կանաչապատ արվարձանը աշխատավոր դասի հյուսիսային քաղաքի հետ, որը, ի վերջո, դուրս գալու կողմնակիցներին հաղթանակի գծից դուրս մղեց։
Տասը տարի անց և վարչապետ դառնալու շեմին, Բըրնհեմի առաջին խնդիրներից մեկը, եթե նա բարձրանա թիվ 10, այժմ կլինի Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ վերականգնելը։ Նրա նախորդը նրան թողնում է երեք կիսատ համաձայնագիր, հետաձգված գագաթնաժողով և վարկաբեկված քաղաքական ռազմավարություն, որոնք բոլորն էլ կարիք կունենան շտկելու։
ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովը, որը սկզբում նախատեսված էր հուլիսի 22-ին Բրյուսելում, նախատեսված էր ԵՄ հարաբերությունները հաջորդ մակարդակի հասցնելու համար։
«Հիմա, անկասկած, մենք պետք է հետաձգենք այն», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասաց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, այն բանից հետո, երբ Քիր Սթարմերը հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ «Սակայն մենք վերագնահատում ենք այս նոր գագաթնաժողովի հնարավորությունը։ Իմ ցանկությունն է, որ նրա իրավահաջորդը կարողանա շարունակականություն ապահովել Միացյալ Թագավորության հետ մեր հարաբերությունները վերականգնելու այս լավ ուղու վրա»։
Պարոն Ռուլս
Հանրաքվեից հետո բրիտանական քաղաքականության քաղաքական կանոնագիրքը շտապ վերաշարադրվեց։ Եվ հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում ոմանք կանոնները կսովորեին ավելի արագ, քան մյուսները։ Թերեզա Մեյը, Ջերեմի Քորբինը և Ջո Սվինսոնը՝ համապատասխանաբար Պահպանողականների, Լեյբորիստական և Լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդները, բոլորը կորցրեցին իրենց աշխատանքը Brexit-ի հետ կապված սխալ հաշվարկների պատճառով։
Նույն ճանապարհով չգնալու վճռականությամբ՝ ոչ մի քաղաքական գործիչ ավելի խորը չուսումնասիրեց նոր կանոնները, քան Քիր Սթարմերը։
Երբ նա դարձավ ընդդիմության առաջնորդ հանրաքվեից չորս տարի անց, Սթարմերը երկու խաղադրույք կատարեց։
Առաջինը այն էր, որ նա պետք է ստեղծի «Ելք» և «Մնալ» ընտրողների կոալիցիա՝ 2024 թվականի ընտրությունների ժամանակ Պահպանողականներին հեռացնելու համար։
Երկրորդը այն էր, որ նա կարող էր ապահովել «Ելք» կողմնակիցների ձայները՝ խոստանալով «Brexit-ը հաջող դարձնել» և իր ԵՄ քաղաքականության շուրջ հստակ կարմիր գծեր քաշելով։
Նա սխալվեց երկու հարցում էլ
Սթարմերը խոստացավ, որ չի վերադառնա դաշինք, նրա միասնական շուկա, նրա մաքսային միություն կամ տեղաշարժի ազատություն։ Տարիներ շարունակ ընդդիմության մեջ լինելով՝ Լեյբորիստական կուսակցությունը, կարծես, լարում էր բոլոր ուժերը՝ Brexit-ի կողմնակիցների բազային չհակազդելու համար։
Սակայն Սթարմերի կարմիր գծերը ընդհանրապես չկարողացան գրավել «Լիք»-ի կողմնակիցներից շատերին. նրանց 85 տոկոսը, ովքեր ի վերջո կաջակցեին կուսակցությանը 2024 թվականին, ցանկանում էր անմիջապես վերադառնալ ԵՄ, ըստ «Բրիտանական սոցիալական վերաբերմունքի հարցման», որը հասարակական կարծիքի կանոնավոր համապարփակ ակադեմիական հարցման արդյունք է։ Լեյբորիստական կուսակցության կոալիցիան, եթե որևէ բանից ասես, ավելի ԵՄ-ամետ էր, քան այն ժամանակ, երբ Սթարմերը ստանձնեց պաշտոնը Քորբինից։
Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդը նաև սխալվեց, որ անհրաժեշտ էր գրավել Brexit-ի կողմնակիցներին՝ Դաունինգ սթրիթ հասնելու համար։ Պահպանողականները, որոնք 14 տարի անընդմեջ կառավարում էին, փլուզվել էին, և Լեյբորիստական կուսակցությունը վերադարձավ խորհրդարանական մեծամասնությամբ՝ 160 տեղով։
«Լեյբորիստական կուսակցության դիրքորոշումը Brexit-ի վերաբերյալ արտացոլում է այն համոզմունքը, որ 2024 թվականի ընտրություններում հաղթելու համար կուսակցությունը պետք է վերահաստատի կապերը, մասնավորապես, իր նախկին կողմնակիցների հետ, ովքեր 2016 թվականին քվեարկել են ԵՄ-ից դուրս գալու օգտին և 2019 թվականին աջակցել Բորիս Ջոնսոնին», – գրել են ուսումնասիրության հեղինակները, այդ թվում՝ փորձառու հոգեբան Ջոն Քուրթիսը: «Սակայն գործնականում Լեյբորիստական կուսակցության աջակցությունը ճնշող մեծամասնությամբ ստացվել է նրանցից, ովքեր ասում են, որ կքվեարկեն ԵՄ-ին վերամիավորման օգտին»:
Քուրթիսը, որը 2016 թվականի հանրաքվեի երեկոն անցկացրել է BBC-ի համար թվերը հաշվարկելով, ասել է, որ հասկացել է, որ Brexit-ի կողմնակիցների քարոզարշավը հաղթանակի ճանապարհին է, այն բանից հետո, երբ Լեյբորիստական կուսակցության կենտրոն Սանդերլենդը հայտարարեց ԵՄ-ից դուրս գալու օգտին: 2024 թվականին Սթարմերի Լեյբորիստական կուսակցությունը հաղթեց քաղաքի բոլոր խորհրդարանական տեղերը:
Աճի ուղղությամբ
Հաշվի առնելով Լեյբորիստական կուսակցության 2024 թվականի հաղթանակի մասշտաբները, քիչ հավանական է, որ այս տեխնիկական կողմը անհանգստացներ նոր վարչապետին այդ ժամանակ։ Սակայն դա կունենար երկարատև գործնական հետևանքներ նրա կառավարության համար։
Չնայած որևէ նկատելի քաղաքական նպատակի ծառայելուն, միասնական շուկայի և մաքսային միության անդամակցության վերաբերյալ կարմիր գծերը արդյունավետորեն կապել են Սթարմերին Բորիս Ջոնսոնի Brexit-ի կարգավորման հիմնական շրջանակի հետ, որը տնտեսագետների կարծիքով Մեծ Բրիտանիային արժեցել է մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի վեցից ութ տոկոսը մինչև 2025 թվականը։
Կառավարության համար, որը բոլոր լսողներին ասում էր, որ ցանկանում է վերադարձնել աճը բրիտանական տնտեսությանը, դա խնդիր էր։
Պաշտոնավարման ընթացքում Սթարմերը սկսեց բանակցություններ վարել ԵՄ-ի հետ՝ որպես հարաբերությունների «վերագործարկման» մաս։ Գյուղատնտեսական համաձայնագիրը, արտանետումների առևտրի համաձայնագիրը և երիտասարդների շարժունակության ծրագիրը կազմում էին բանակցությունների առաջին փուլը։
Սակայն կառավարության սեփական գնահատականով, այս համաձայնագրերը կնպաստեն ՀՆԱ-ի մոտ 0.3 տոկոսին 15 տարվա ընթացքում՝ հեռու լինելով պատճառված վնասը վերացնելու լուրջ ջանքերից։ Սթարմերի «վերագործարկման» դեպքում Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ կմնային համեմատաբար ստանդարտ ազատ առևտրի համաձայնագրի վրա՝ իր ամենամեծ առևտրային գործընկերոջ հետ մի փոքր ավելի ինտեգրված, քան հազարավոր մղոններ հեռու գտնվող Կանադան կամ Հարավային Կորեան։
«Մենք սա անվանում էինք կոշտ Brexit», – ասել է ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը՝ նշելով, որ միասնական շուկայից և մաքսային միությունից դուրս գտնվելը մինչև վերջերս համարվում էր դաշինքից դուրս գալու բավականին ծայրահեղ տարբերակ։ «Ահա թե ինչ են ենթադրում կարմիր գծերը»։
Մինչ այժմ այդ ինքնահաստատված քաղաքական սահմանափակումները պահպանվել են։ Բերնհեմի համար հարցն այն է, թե արդյոք նրանք կհաղթեն Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության ընտրություններում, թե ոչ, 2026 թվականին։
Հանրաքվեի արդյունքի կողմից Սաութբանկ կենտրոնում երեկույթը փչացնելուց գրեթե 10 տարի անց Սթարմերը կանգնած կլիներ Դաունինգ սթրիթի աստիճաններին և արցունքն աչքերին կհայտարարեր իր հրաժարականի մասին։
Միջոցառման սաունդթրեքը ԵՄ հիմնն էր՝ «Օդա ուրախությանը», որը բարձրաձայն հնչում էր իր ելույթի ժամանակ՝ Brexit-ի դեմ հատկապես համառ ցուցարարների կողմից տեղադրված բարձրախոսներից։
Սթարմերի հրաժարականը որևէ կապ չուներ Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի հարաբերությունների հետ։ Սակայն բրիտանական քաղաքականության անխուսափելի ֆոնային երաժշտությունը բարձր կհնչի նաև նրա հաջորդի համար։
Գագաթնաժողովը հետաձգվեց
Հուլիսի 22-ին նախատեսված ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովը երկու դեր ուներ։ Առաջինը Սթարմերի կառավարության կողմից ներկայումս բանակցվող երեք համաձայնագրերի վերջնական մշակումն էր։ Երկրորդը՝ բրիտանական տնտեսությունը ԵՄ-ի տնտեսությունը մոտեցնելու համար դեռևս չբացահայտված հետագա բանակցությունների մեկնարկային հարթակ դառնալն էր։
Սակայն վարչապետի հրաժարականից մի քանի ժամ անց ԵՄ առաջնորդները հայտարարեցին, որ գագաթնաժողովը պետք է հետաձգվի։
«ԵՄ-ն, հավանաբար, կարծում է, որ սահմանադրորեն բարդ է երկու կողմերի համար նոր վարչապետ ունենալը համաձայնել բանակցություններին, որոնք ավարտվել են մեկ շաբաթ առաջ այլ վարչապետի օրոք», – ասել է Մեծ Բրիտանիայի մի պաշտոնյա, որին, ինչպես այս զեկույցում մեջբերված մյուսներին, թույլատրվել է անանուն մնալ՝ բանակցությունների մասին ազատորեն խոսելու համար։
Անհասկանալի է, թե ինչպիսին կարող է լինել հանդիպումը։ Բըրնհեմի տեսակետները այն մասին, թե ինչպես պետք է լինեն հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ, դժվար է հստակեցնել։
Հենց անցյալ տարի Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետը կուսակցության համաժողովում Լեյբորիստական կուսակցության անդամներին ասաց, որ ցանկանում է, որ Մեծ Բրիտանիան վերադառնա դաշինք իր կենդանության օրոք, չնայած ամիսներ անց Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրությունների ժամանակ նա պարզաբանեց, որ մոտ ապագայում այդ պաշտոնական քաղաքականությունը չի որդեգրել։
Բըրնհեմը իրեն ներկայացնում է որպես Հյուսիսային Անգլիայի դժվարին վիճակի կողմնակից, ինչպես նաև որպես տարածաշրջանային քաղաքապետի պաշտոնում իր կողմից պաշտպանված աճի կողմնակից «մանչեստրիզմի» կողմնակից։ Brexit-ի հարցում նա կբախվի նույն օբյեկտիվ ճնշումներին, ինչ Սթարմերը՝ ինչպես տնտեսության, այնպես էլ Լեյբորիստական կուսակցության քաղաքական կոալիցիայի հարցում։
Մաքերֆիլդի Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր Էնդի Բըրնհեմը ելույթ է ունենում Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորների հետ՝ 2026 թվականի հունիսի 22-ին Լոնդոնում խորհրդարանում իր երդմնակալությունից հետո։ | Դեն Քիթվուդ/Getty Images
Բրեքսիթի ներկայիս նախարար Նիք Թոմաս-Սիմոնդսի դաշնակիցները ասում են, որ իր թիմը քննարկումներ է ունեցել Բըրնհեմի ճամբարի հետ՝ Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններից առաջ՝ ԵՄ-ի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը մշակելու համար։
Նրանք կարծում են, որ նույն կարծիքին են՝ գոնե գագաթնաժողովին վերաբերող հարցերում, և որ Տորֆենի պատգամավորը կպայքարի Բըրնհեմի կառավարությունում պաշտոնը պահպանելու համար՝ հաշվի առնելով Բրյուսելում նրա կառուցած հարաբերությունները։ Սա կապահովի բանակցությունների որոշակի շարունակականություն։
Բըրնհեմի թագադրման եղանակը կհեշտացնի զգույշ մոտեցումը։ Մաքուր իրավահաջորդությունը նշանակում է, որ թեկնածուների միջև մրցակցություն չի լինի, որոնք միմյանց կհաղթեն ԵՄ քաղաքականության հարցում՝ եվրոպամետ Լեյբորիստական կուսակցության անդամների համակրանքը շահելու համար։ Դրա վաղ նշաններ կային անցյալ ամիս, երբ մրցակից Ուես Սթրիթինգը, որը հետագայում աջակցել է Բըրնհեմին, հարցը դրեց օրակարգում՝ հայտարարելով, որ ինքն էլ է ցանկանում վերամիավորվել։
«Նույնիսկ առանց գագաթնաժողովի» մրցակցության կեսին թեկնածուները կխթանվեին միմյանց «գերազանցել» ԵՄ հարցում, քանի որ «Լեյբորիստական կուսակցության անդամակցությունը խիստ ԵՄ-ի կողմնակից է», – ասել է Մեծ Բրիտանիայի «Փոփոխվող Եվրոպա» վերլուծական կենտրոնի գիտաշխատող Ժոել Ռելանդը։
Առջևի մարտահրավերը
Եթե և երբ Բերնհեմը որոշի վերանշանակել Սթարմերի վերագործարկման գագաթնաժողովը, դա, հավանաբար, շատ պարզ չի լինի։
Նոր բանակցությունները բացելու համար նախ պետք է լուծվեն ներկայիս բանակցությունները։ Մինչդեռ գյուղատնտեսական սննդամթերքի և արտանետումների առևտրի վերաբերյալ բանակցությունները պլանավորվում են, առաջարկվող երիտասարդական շարժունակության ծրագիրը, որը նախատեսված է երիտասարդների համար ավելի հեշտ ժամանակ անցկացնելու և կյանքը վայելելու համար՝ ալիքի երկու կողմերում, փակուղի է մտել։
Բրյուսելը պնդում է, որ ցանկացած պայմանավորվածություն պետք է կրճատի բրիտանական համալսարաններ հաճախող եվրոպացի ուսանողների ուսման վարձը, որոնք Brexit-ից հետո դասընթացների համար տասնյակ հազարավոր ֆունտով ավելի են վճարում, քան տեղական ուսանողները։ Լոնդոնը նշում է, որ դա անցյալ տարի համաձայնեցված ծրագրի մաս չէր կազմում և ասում է, որ իր բարձրագույն կրթության ոլորտը չի կարող դա թույլ տալ։
Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ պաշտոնյաները ասել են, որ առանց բոլոր երեք փաստաթղթերի շուրջ համաձայնության, ոչ մի համաձայնագիր չի ստորագրվի: Մեծ Բրիտանիայի և Եվրոպայի հարաբերությունների վերաբերյալ բանակցությունների ընդլայնումը նույնպես, կարծես, դուրս է գալիս օրակարգից։
«Ակնհայտ է, որ դրանք միասին են գնում», – ասել է ԵՄ երկրորդ պաշտոնյան՝ հավելելով, որ Բրյուսելը չի ընդունի, որ վճարները մտցվեն բանակցությունների ապագա փուլ: Մեկ այլ անձ՝ ԵՄ դիվանագետ, հավելել է. «Կարծում եմ՝ մեզ համար շատ կարևոր է հասնել այնպիսի համաձայնության, որը բաց եզրեր չունի»։
Սա գագաթնաժողովի արդյունքը դնում է վտանգավոր իրավիճակի մեջ՝ Brexit-ի նախնական բանակցությունների արձագանքներով, որոնց հայտնի կրկներգով՝ «ոչինչ համաձայնեցված չէ, մինչև ամեն ինչ համաձայնեցված չէ»։
Անորոշությունն ընդգծելու համար ԵՄ մեկ այլ դիվանագետ POLITICO-ին ասել է, որ երկու կողմերը մինչև անցյալ շաբաթ խուսափել են ամսաթիվ նշանակելուց, քանի որ դա կարող է «հակադարձ հարված» ստանալ, եթե համաձայնությունները ժամանակին չձեռնարկվեն, և նրանք հանդիպմանը ներկայանան ձեռնունայն։
Ի վերջո, Սթարմերը համաձայնվեց հուլիսի 22-ին՝ Էվիան-լե-Բենում G7 գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Կոստայի հետ զրույցից հետո: Մեկ շաբաթ անց նա պետք է հրաժարական տար: Նույնիսկ նախքան հանդիպումը հետաձգվելը, Մեծ Բրիտանիայի մի պաշտոնյա ասել էր, որ բանակցությունները «հավանաբար կտևեն մինչև 22-ի վաղ ժամերը»:
Փակուղին կարող է հնարավորություն ստեղծել նոր վարչապետի համար: Բրիտանացի բանակցողները հայտարարել են, որ կքննարկեն ուսման վարձի հարցը, եթե Բրյուսելը, իր հերթին, պատրաստ լինի տնտեսության վերաբերյալ խոշոր առաջարկ անել:
Ինչպիսի՞ն կլինի դա, դեռևս կախված է օդից, ասել է բանակցություններին ուշադիր հետևող բրիտանացի մի պաշտոնյա: Սակայն դա կարող է հնարավորություն լինել ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու այն դաշինքի հետ, որը շրջանցում է կամ գուցե նույնիսկ հատում է Լեյբորիստական կուսակցության կարմիր գծերը:
Բըրնհեմը նաև կստանձնի պաշտոնը այն ժամանակ, երբ Մեծ Բրիտանիան պայքարում է ԵՄ-ի պրոտեկցիոնիստական միջոցառումների դեմ, որոնք կհարվածեն դաշինքի բոլոր առևտրային գործընկերներին: Դրանց թվում են պողպատի նոր մաքսատուրքերը, ինչպես նաև ԵՄ արդյունաբերական արագացուցիչների մասին օրենքի «Արտադրված է Եվրոպայում» դրույթները, Մեծ Բրիտանիայի համար ամենալուրջ սպառնալիքներից երկուսն են: Այս հարցերը ազդում են Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականապես զգայուն պողպատաձուլական և ավտոմոբիլային արդյունաբերությունների վրա, ինչը Բրյուսելին դժվարացնում է անտեսել նոր վարչապետի համար։
Կանոնների խախտում
Որոշ առումներով Մեծ Բրիտանիայի հասարակական կարծիքը Brexit-ի հարցում ավելի արագ է շարժվել, քան նրա քաղաքական գործիչները: Հարցումները այժմ անընդհատ ցույց են տալիս ԵՄ-ին վերամիավորման օգտին անմիջականորեն, YouGov-ի վերջին հարցման համաձայն՝ վերամիավորմանը դեմ են 55 տոկոսը, իսկ մնացածը՝ անորոշության մեջ են։
Սա մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ որոշ մարդիկ փոխել են իրենց կարծիքը։
Նույն հարցման կազմակերպությունը պարզել է, որ «Լքել» քվեարկողների նույնիսկ 23 տոկոսն այժմ կարծում է, որ Մեծ Բրիտանիան սխալ է գործել՝ դուրս գալով դաշինքից։ Սակայն զգույշ քաղաքական գործիչները մասնավոր կերպով նշում են, որ 2016 թվականի հանրաքվեից առաջ հարցումների մեծ մասը ցույց է տվել, որ ԵՄ-ում մնալը նույնպես առաջ է, թեև փոքր տարբերությամբ։ Նրանք վախենում են, որ վերամիավորման առավելությունը կարող է թույլ լինել և մարել հանրաքվեի քարոզարշավի հետ շփման մեջ։
«Ես մեղմորեն կառաջարկեի այս սենյակում ներկա եվրոպամետներին, այդ թվում՝ ինձանից առաջ ելույթ ունեցածներին, որ 2016 թվականին վերադառնալու փորձը նույն հիմար գործն է, ինչ Brexit-ի կողմնակիցների փորձը վերադառնալ 1950-ականներ», – չորեքշաբթի օրը Վեստմինստերում ակտիվիստների հավաքին ասաց Լեյբորիստական կուսակցության գլխավոր դատախազ Ռիչարդ Հերմերը, որը Սթարմերի վաղեմի ընկերն է։ «Մենք չպետք է ձևացնենք, թե ստատուս քվոյին վերադառնալը հասանելի է կամ նույնիսկ ցանկալի։ Շատերը քվեարկել են ԵՄ-ի դեմ, քանի որ այն համարել են իրենց ձախողած համակարգի մի մաս»։
Սակայն տասնամյակ անց հարցը նույն մարդկանց չեն տալիս։ Վետերան հարցման մասնագետ Պիտեր Քելները նշում է, որ հանրաքվեից հետո տասնամյակում մոտ վեց միլիոն մարդ բավականաչափ մեծացել է քվեարկելու համար, և որ այս երիտասարդ խումբը ասում է, որ կքվեարկի ԵՄ-ից դուրս գալու օգտին հինգը մեկի հարաբերակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ, ԵՄ-ից դուրս գալուն մոտ երկուսը մեկի հարաբերակցությամբ կողմ քվեարկած ամենատարեց խմբից ևս վեց միլիոն այլևս մեզ հետ չեն։
«Ժողովրդագրական ցուցանիշների և մտածողության փոփոխության համակցված ազդեցությունը ԵՄ-ից դուրս գալու օգտին 1.3 միլիոն մեծամասնությունը վերածում է դրան վերադառնալու օգտին 8.1 միլիոն մեծամասնության։ Նույնիսկ ամենամեծ ջախջախիչ ընտրություններում հաղթանակները ոչ մի կերպ չեն մոտեցել ժողովրդական քվեարկության այս առաջատարությանը», – պնդում է Քելները։
Բրեքսիթի քաղաքականության կանոնագիրքը լավ է ծառայել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական գործիչներին 2016 թվականից ի վեր։ Գրվելուց տասնամյակ անց իրական հնարավորությունը կարող է պատկանել յուրաքանչյուրին, ով կարող է գտնել այն խախտելու միջոց։
Բաց մի թողեք
ԵՄ – Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովը հետաձգվել է Քիր Սթարմերի հրաժարականի պատճառով
Նախկին հանձնակատար Ավրամոպուլոսի ձերբակալման օրդեր է տրվել՝ կապված Քաթարգեյթի հետ
Ավելի խորը եվրոպական ռազմական ինտեգրացիան կարևոր է Ռուսաստանին զսպելու համար