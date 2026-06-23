Նախկին հանձնակատար Ավրամոպուլոսի ձերբակալման օրդեր է տրվել՝ կապված Քաթարգեյթի հետ

Հույն խորհրդարանի անդամին մեղադրանք է առաջադրվել «փող ազդեցության դիմաց» սկանդալի հետ կապված։
ԱԹԵՆՔ — Բելգիայի իշխանությունները Եվրոպական կալանքի օրդեր են տվել Հունաստանի միգրացիայի հարցերով նախկին եվրահանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսի համար՝ կապված Քաթարգեյթի սկանդալի հետ, ըստ դատական գործընթացին ներգրավված երկու բարձրաստիճան հույն պաշտոնյաների, որոնց անանունությունը պահպանվել է, քանի որ նրանք իրավասու չեն խոսել այս հարցի շուրջ։
Քաթարգեյթի սկանդալը բռնկվել է 2022 թվականի դեկտեմբերին՝ այն բանից հետո, երբ Ավրամոպուլոսը լքել էր Հանձնաժողովը, երբ Բելգիայի ոստիկանությունը մի շարք խուզարկություններ է իրականացրել Բրյուսելի անշարժ գույքի և գրասենյակների վրա, ձերբակալել հիմնական կասկածյալներին և առգրավել կանխիկ գումարով լի պարկեր՝ ԵՄ-ին հարվածած ամենամեծ կոռուպցիոն հետաքննություններից մեկի շրջանակներում։ Հիմնական մեղադրանքներն այն են, որ Եվրախորհրդարանի հետ կապված կասկածյալները գումար կամ նվերներ են ընդունել՝ Կատարի պատվերները կատարելու դիմաց։
«Նախկին հանձնակատարը մեղադրվում է հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու մեջ, իշխանությունները գործը կապում են սկանդալի կենտրոնում գտնվող ոչ կառավարական կազմակերպությունից նրա ստացած եկամտի հետ», – ասել է հույն բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։
Բելգիայի իշխանությունները գրեթե մեկ տարի առաջ կանչել էին նախկին հանձնակատարին վկայություն տալու, սակայն նա չէր ներկայացել, ասել է երկրորդ բարձրաստիճան հույն պաշտոնյան։
Եվրախորհրդարանի նախկին անդամ Պիեռ Անտոնիո Պանզերին, նախկին Եվրախորհրդարանի անդամ Եվա Կայլին և նրա ամուսին Ֆրանչեսկո Գիորգին ձերբակալվել են և մեղադրվում են կոռուպցիայի, փողերի լվացման և հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու մեջ՝ Քաթարգեյթի հետաքննության շրջանակներում։ Նրանք ազատ են արձակվել բանտից՝ դատավարության սպասելով, սակայն վերջին մի քանի տարիների ընթացքում գործում քիչ առաջընթաց է գրանցվել։
Ավրամոպուլոսը, որը ներկայումս Հունաստանի խորհրդարանի անդամ է և 2014-2019 թվականներին զբաղեցրել է միգրացիայի հանձնակատարի պաշտոնը, Պանզերիի հիմնադրած «Պայքար անպատժելիության» ՀԿ-ի պատվավոր խորհրդի անդամ էր։ Ավրամոպուլոսը հրաժարական տվեց կազմակերպությունից, հենց որ սկանդալը բռնկվեց։ Բելգիայի իշխանությունները նախկին հանձնակատարին կանչեցին վկայություն տալու անցյալ տարի, սակայն նա չհետևեց դրան։
«Իմ ներգրավվածությունը «Պայքար անպատժելիության» գործում սկզբից ի վեր ամբողջովին առանց գործադիր կամ կառավարչական պարտականությունների էր», – ասել է նախկին հանձնակատարը հրաժարականի մասին հայտարարության մեջ։ Նա ասել է, որ 2021 թվականի փետրվարից մինչև 2022 թվականի փետրվարը ՀԿ-ն իրեն 73,000 եվրո է վճարել։
«Այս գործը երբեք ինձ հետ որևէ կապ չի ունեցել», – երկուշաբթի օրը հրապարակված հայտարարության մեջ ասել է Ավրամոպուլոսը։ «Իմ անվան հետ կապելու փորձ կատարած հարցը փակվել է երեք տարի առաջ՝ լիակատար ինստիտուցիոնալ թափանցիկությամբ և Եվրոպական հանձնաժողովի հաստատման կնիքով, նրա նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից ստորագրված որոշումից հետո։ Բելգիայի իշխանությունների կողմից այն վերաբանալու և իմ անունը անպատժելիության դեմ պայքարին վերաբերող ցանկացած հարցում ներգրավելու ցանկացած փորձ՝ անհիմն մեղադրանքների կամ փաստերի խեղաթյուրման միջոցով, կամայական է, անընդունելի, կասկածելի և կպատասխանվի բոլոր հնարավոր իրավական միջոցներով»։
Ձերբակալման օրդերը կատարելու համար Հունաստանի խորհրդարանը պետք է քվեարկի Ավրամոպուլոսի անձեռնմխելիությունը վերացնելու օգտին։
«Չնայած սա լիովին անհիմն հարց է, ես միանշանակ հայտարարում եմ, որ չեմ կիրառի որևէ խորհրդարանական անձեռնմխելիություն։ Ընդհակառակը, ես անձամբ կդիմեմ Հունաստանի արդարադատության համակարգին՝ խնդրելով, որ հարցը լիարժեք հետաքննվի և որոշում կայացվի», – հավելել է նա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ – Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովը հետաձգվել է Քիր Սթարմերի հրաժարականի պատճառով
Էնդի Բըրնհեմը վախենում էր Brexit-ից։ Շուտով նա կարող է ստիպված լինել այն շտկել
Ավելի խորը եվրոպական ռազմական ինտեգրացիան կարևոր է Ռուսաստանին զսպելու համար