Էնդի Բըրնհեմը կժառանգի Brexit-ի պատճառով բաժանված թագավորություն

Դեյվիդ Քեմերոնի կարիերայի ավարտից տասը տարի անց հանրաքվեի քվեարկությունից հետո բրիտանացի պատգամավորները չեն դադարել ոչնչացնել իրենց առաջնորդներին։
ԼՈՆԴՈՆ — Բոլորն ասում են, որ Մեծ Բրիտանիան չպետք է այսպես աշխատի, որ տասնամյակում վեց վարչապետի ընտրության քաոսը պարզապես «նորմալ չէ» աշխարհի ամենակայուն և ամենահին ժողովրդավարություններից մեկի համար։
Բայց ի՞նչ կլինի, եթե այդպես լինի
Մինչ Էնդի Բըրնհեմը, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստվում է դառնալ 10 տարվա ընթացքում կառավարություն ձևավորելու հանձնարարություն ստացած յոթերորդ անձը, նա կարող է ժառանգել Լեյբորիստական կուսակցություն՝ լի անփորձ պատգամավորներով, որոնք՝ երբեմն բառացիորեն՝ մեծացել են Brexit-ի քաղաքականության դարաշրջանում։
Վերջին շաբաթներին վարչապետ Քիր Սթարմերի հրաժարականը հրապարակավ պահանջած 103 Լեյբորիստական պատգամավորներից 63-ը նորընտիր խորհրդարան են ընտրվել 2024 թվականին։ Նրանց մեծ մասը քիչ կամ ընդհանրապես անմիջական փորձ չի ունեցել Համայնքների պալատում 2016 թվականից առաջ եղած դարաշրջանում, որը շատ ավելի կայուն ժամանակաշրջան էր, երբ երկիրն ուներ ընդամենը ութ վարչապետ գրեթե 50 տարվա ընթացքում։
Լեյբորիստական կուսակցության մի քանի պատգամավորներ, այդ թվում՝ Սեմ Քարլինգը և Ռոզի Ռայթինգը, որոնք երկուսն էլ կոչ էին անում Սթարմերին հեռանալ, դեռ պատանիներ էին, երբ Մեծ Բրիտանիան քվեարկեց Եվրամիությունից դուրս գալու օգտին ուղիղ 10 տարի առաջ։
Երբ խոսքը վերաբերում է կուսակցական առաջնորդներին տապալելու սխալներին և իրավունքներին, նրանցից շատերը պարզապես չգիտեն այլ կերպ գործել։
«Նրանք նույնքան վատն են, որքան պահպանողականները», – ասաց նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը անանուն մնաց՝ անկեղծորեն խոսելու համար։ «Վարչապետական կառավարումները քանդելը, երկրի առջև ծառացած քաղաքական խնդիրները լուծելու փոխարեն»։
Չնայած բրիտանական քաղաքական պատմության մեջ առաջնորդներին միջնաժամկետ փոխելը անսովոր չէ, ներկայիս տեմպերով դա անելը հազվադեպ է։ Եվ այս արագընթաց միջավայրն այն է, ինչ Բըրնհեմը ստիպված կլինի հաղթահարել, եթե նա դառնա Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ և վարչապետ, ինչպես և սպասվում էր, առաջիկա շաբաթներին։
«1945 թվականից ի վեր վարչապետների մեծ մասը եկել է միջնաժամկետ», – ասաց Լոնդոնի Քուին Մերի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ֆիլիպ Քոուլին։ «Բայց արդյո՞ք կա ինչ-որ բան, որի պատճառով նրանք ավելի քիչ ժամանակ ունեն որոշ սխալներ թույլ տալու և դրանցից վերականգնվելու համար: Եվ մասամբ դա պայմանավորված է նրանով, որ սա սովորած վարքագիծ է: Կարծում եմ՝ հնարավոր է, որ այդպես էլ լինի»:
Չնախատեսված հետևանքներ
Սկզբում, առնվազն, Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության մեջ կուսակցական կարգապահության խզումը բավականին միտումնավոր էր:
Պահպանողական վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, որը հայտարարեց Brexit-ի հանրաքվեի մասին, պաշտոնապես կասեցրեց կաբինետի կոլեկտիվ պատասխանատվությունը քարոզարշավի ընթացքում և թույլ տվեց իր պատգամավորներին աջակցել իրենց նախընտրած կողմին:
«10 տարի շարունակ ես պայքարել եմ Եվրոպայի շուրջ Պահպանողական կուսակցության միասնականությունը պահպանելու համար», – հիշեց Քեմերոնը իր հուշագրությունում՝ «For the Record»-ում: «Սա այն պահն էր, երբ այն կրկին սկսեց բաժանվել, երբ ընկերներն ու գործընկերները հակառակ կողմեր ընդունեցին հիմնարար ազգային կարևորության հարցի շուրջ»:
Քեմերոնը, իհարկե, պարտվեց հանրաքվեում և մի քանի ժամ անց անմիջապես հրաժարական տվեց: Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում պնդելով, որ չի հեռանա, եթե երկիրը քվեարկի դուրս գալու օգտին իր խորհրդի դեմ (նա քարոզարշավ էր անում ԵՄ-ում մնալու օգտին), նա հենց դա էլ արեց։
Նրա հրաժարականի որոշումը սկիզբ դրեց այն բանին, ինչը հիմա միտում է թվում։
Շրջադարձային դուռ
Քեմերոնի հեռանալուց մի քանի շաբաթ անց Թերեզա Մեյը ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը՝ խոստանալով «հաջողություն» ապահովել Brexit-ի համար, բայց հաջորդ գարնանը տեղի ունեցած ընդհանուր ընտրությունները խառնաշփոթ առաջացրեց և դրանից երկու տարի անց ստիպված եղավ հեռանալ։
Այնուհետև Բորիս Ջոնսոնը ստանձնեց պաշտոնը՝ 2019 թվականին մեծամասնություն ստանալով, բայց կորցնելով իր կուսակցության վստահությունը սկանդալների շարքից հետո, որոնք գագաթնակետին հասան իր նախարարների զանգվածային դուրս գալով 2022 թվականին։ «Ինչպես տեսանք Վեստմինստերում», – ասաց Ջոնսոնը՝ հայտարարելով իր հրաժարականի մասին Դաունինգ սթրիթի աստիճաններին, որտեղ Սթարմերը երկուշաբթի օրը հայտարարություն արեց, – «հոտի բնազդը հզոր է, և երբ հոտը շարժվում է, այն շարժվում է»։
Այդ աշնանը մի քանի շաբաթ Լիզ Թրասը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն էր, նախքան իր հերթը հասավ, որ իր սեփական պատգամավորները ոտքի տակ ոտնակոխ անեն։ Այնուհետև նրանք պաշտոնը տվեցին Ռիշի Սունակին վերջին երկու տարվա ընթացքում, մինչև նա պարտվեց Սթարմերին 2024 թվականին։
Հաղթանակի մեծամասնությամբ հաղթանակ տանելուց հետո Սթարմերը խոստացավ վերջ դնել «քաոսին» և կայունություն վերադարձնել երկրի կառավարման ձևին՝ ընտրողների կյանքի վրա «ավելի թեթև» ոտնահարելու համար։ Այլ կերպ ասած՝ նա կրկին կձանձրացնի քաղաքականությունը։
Բայց թե՛ երկրի, թե՛ իր սեփական պատգամավորների համար, որոնք անհամբեր սպասում էին իր խոստացած «փոփոխությանը» և, հնարավոր է, դաստիարակել դրամայի դիետայի վրա, ձանձրալի և գրագետ կառավարումը բավարար չէր։
Սայթաքումներ և շրջադարձեր
Իր բազմաթիվ քննադատների աչքում Սթարմերը նույնիսկ դա չարեց։ Նրա պաշտոնավարման ժամկետը կհիշվի իր բազմաթիվ շրջադարձերով հիմնական քաղաքականության մեջ՝ այն պատգամավորների ճնշման ներքո, որոնց նա պետք է առաջնորդեր։ Ընտրողները կորցրեցին գիտակցությունը, թե ինչ էր նա փորձում անել և ինչ էր փորձում չեղարկել։
Եվ Սթարմերի նկատմամբ կար մի ներքին հակակրանք որպես մի կերպար, որը ֆոկուս խմբերն ուսումնասիրող հարցման մասնակիցներին դժվար էր բացատրել։ Նրա ժողովրդականությունը ավելի ու ավելի արագ անկում ապրեց, քան ցանկացած նախորդ վարչապետի։
Պատմական հաղթանակից մեկ տարվա ընթացքում Լեյբորիստական կուսակցությունը հարցումներում հետ մնաց Նայջել Ֆարաջի պոպուլիստական «Reform UK»-ից և շարունակեց պարտվել նաև տեղական և տարածաշրջանային ընտրություններում։
Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորների համար անհնար դարձավ անտեսել ավելի անկայուն ընտրազանգվածի զայրույթը, որի դինամիկան ձևավորվել էր Brexit-ի բանավեճի արդյունքում։ Չնայած Եվրոպան այլևս հատկապես կարևոր խնդիր չէ ընտրողների մեծամասնության համար, վերջերս անցկացված ուսումնասիրության համաձայն՝ Brexit-ի կողմնակից և դեմ դաշինքների բաժանումը, աջ և ձախ, դեռևս ձևավորում է ընտրությունները։
Միևնույն ժամանակ, ընտրողները, կարծես, ավելի քիչ համբերատար են իրենց քաղաքական գործիչների հետ։
Մինչդեռ նոր կառավարությունները նախկինում վայելում էին կանխատեսելի մեղրամսի շրջան՝ պաշտոնը ստանձնելուց հետո, հանրությունն այլևս պատրաստ չէ երկար սպասել արդյունքների։ «Ես իսկապես կարծում եմ, որ ընտրողներն այժմ ավելի քիչ ներողամիտ են, և քանի որ ընտրազանգվածն ավելի անկայուն է, պատգամավորներն էլ ավելի անկայուն են», – ասաց Քոուլին։ «Պատգամավորների վրա բախվող ճնշումները տարբեր են, քան նախկինում էին»։
Սթարմերը վախեցրեց Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորներին՝ նրանց տանելով դեպի ընտրական մահվան գոտի, որտեղ նրանք կարող են ոչնչացվել որպես քաղաքական ուժ։ Անցյալ ամիս Ուելսում, Շոտլանդիայում և Անգլիայի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում տեղի ունեցած ընտրություններում կրած տխուր պարտությունները հաստատեցին, որ Լեյբորիստական կուսակցության համար սարսափելի հարցումների մեկ տարին պատրանք չէր։ «Հիմա ես մտածում եմ՝ կա՞ արդյոք դեֆոլտ, թե՞ ավելի վաղ անցում դեպի այն մտքին, որ «մենք կարող ենք ազատվել առաջնորդից»», – ասաց Քոուլին։
Բըրնհեմի առաջադրանքը, եթե նա հաստատվի որպես վարչապետ, ավելի հեշտ չի լինի, քան Սթարմերի համար էր՝ կամ Սունակի, Թրասի, Ջոնսոնի կամ Մեյի։ Նա լայնորեն համարվում է ավելի լավ հաղորդակցվող, քան Սթարմերը, և ավելի ունակ է կապվելու ընտրողների հետ, հատկապես Անգլիայի հյուսիսում։ Եվ նա ցույց տվեց, որ կարող է հաղթել Ֆարաջի «Reform UK»-ին անցյալ շաբաթ Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններում։
Սակայն նա ուղղակի մանդատ չունի, բացի իր նոր ընտրատարածքում 25,000-ից պակաս ընտրողների աջակցությունից, և իշխանության գալու իր ցանկության վերաբերյալ հրապարակված ծրագրից։ Նա նույնիսկ պատգամավոր չէր, երբ վերջին անգամ բրիտանական հանրությունը հնարավորություն ունեցավ քվեարկել նոր կառավարության օգտին։
Բըրնհեմը պետք է իր հստակ տեղական հաղթանակը վերածի ազգային հաջողության՝ իր հայրենի տարածքից հեռու ընտրողների հետ, և շուտով։ Եթե նա դա չանի, հնարավոր է, որ շուտով «Generation Brexit»-ի պատգամավորները կրկին սկսեն մտածել, թե արդյոք ինչ-որ մեկը կարող է ավելի լավ աշխատանք կատարել։
Բաց մի թողեք
Մի՛ վախեցիր, Մեծ Բրիտանիա, ԵՄ-ն նույնպես համաձայն չէ քո վերամիավորման հետ
Գաղտնի վայր, Ուկրաինա. «Այս պատերազմը հասել է ձեր տները». Ուկրաինայի նոր ցնցող ուղերձը Ռուսաստանին
Կոստայի կողմից Պուտինի հանդեպ քայլը կասկածներ է առաջացնում, երբ նա ամենաշատն է աջակցության կարիք ունենում