Մի՛ վախեցիր, Մեծ Բրիտանիա, ԵՄ-ն նույնպես համաձայն չէ քո վերամիավորման հետ

Բրյուսելի ծանրքաշայինները բախվում են այն հարցի շուրջ, թե արդյոք Brexit-ը կարող է չեղարկվել և ինչ պայմաններով:
Մինչ Միշել Բարնիեի հայտնի ժամացույցի զանգերը հնչում են Brexit-ի տասնամյա տարեդարձի առթիվ, ուշադրության կենտրոնում հիմնականում Լա Մանշի բրիտանական կողմում տիրող քաոսն է։
Քիր Սթարմերը տասնամյակում վեցերորդ վարչապետն է, որին ծամում և թքում է ավելի ու ավելի խելագար բրիտանական քաղաքական համակարգը, իսկ Լեյբորիստական կուսակցությունը նույնքան բաժանված է, որքան միշտ Brexit-ի վիճահարույց հարցի շուրջ։
Եվրահանձնաժողովի դիրքորոշումը վաղուց ի վեր այն է, որ գնդակը Մեծ Բրիտանիայի դաշտում է։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաները նույնպես համաձայն չեն բրիտանացիներին ԵՄ վերադարձնելու հետ։
Բարնիեն, որը բանակցությունները ղեկավարում էր մյուս 27 անդամ պետությունների անունից, անցյալ շաբաթ The Guardian-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Մեծ Բրիտանիան կարող է վերամիավորվել չափազանց բարենպաստ պայմաններով՝ պահպանելով իր սեփական արժույթը և դուրս մնալով Շենգենյան ազատ ճանապարհորդության գոտուց։
Սակայն Ժան-Կլոդ Յունկերը, ով նրա ղեկավարն էր Brexit-ի տարիներին, FT-ին ասել է, որ վերամիավորումը պարզապես հնարավոր չէ: ԵՄ կառավարությունների մեծ մասը Մեծ Բրիտանիային սառը կընդունի, ասել է լյուքսեմբուրգցին, ով ղեկավարում էր հանձնաժողովը, երբ տեղի ունեցավ ճակատագրական 2016 թվականի հանրաքվեն։
Չնայած Ուես Սթրիթինգը, ով մի ժամանակ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության հավանական մրցակից էր, վերամիավորման հարցը դրեց սեղանին, Մեծ Բրիտանիայի վերադարձը ԵՄ գագաթնաժողովում քննարկման առարկա չէ։
«Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունները, իհարկե, թեմա են, բայց ընդլայնման առումով դա օրակարգում չէ», – անցյալ շաբաթ ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովում ասել է եվրոպացի դիվանագետներից մեկը։
Բրյուսելում դաշինքի ընդլայնման մասին ցանկացած խոսակցություն, որքան էլ որ երևակայական լինի, կենտրոնացած է Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Արևմտյան Բալկանների և, որոշ չափով, Իսլանդիայի վրա, որը օգոստոսի վերջին հանրաքվե է անցկացնում: Ոչ թե Մեծ Բրիտանիայի։
«Renew Europe» լիբերալ խմբի Եվրախորհրդարանի անդամ Սանդրո Գոզին ասել է, որ ապագա բանակցությունների մեկնարկային կետը չի լինի այն անհատականացված հարաբերությունները, որոնք Մեծ Բրիտանիան կարողացել է կառուցել իր 40-ամյա անդամակցության ընթացքում։
«Կարծում եմ՝ սա այն հարցն է, որը կարող է քննարկվել 2029 թվականի հաջորդ ընդհանուր ընտրություններում։ Ես չեմ կարծում, որ դա կարող է տեղի ունենալ ավելի շուտ», – ասել է նա։
Եվրոպացի դիվանագետները Մեծ Բրիտանիային ներկայացնում են որպես մերժված սիրահար, որը հուսահատորեն ձգտում է լինել հուզական պատմության կենտրոնում։
«Մենք շրջվեցինք և միասին աշխատեցինք որպես 27։ [Brexit-ից] մի քանի ամիս անց ոչ ոք նույնիսկ չհիշեց, որ բրիտանացիները երբևէ եղել են ԵՄ-ում», – ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ «Այլևս ոչ ոք նրանց մասին չի խոսել»։
Brexit-ը թուլացրեց ԵՄ-ն՝ լուրջ հետախուզական հնարավորություններ, ուժեղ դիվանագիտական ավանդույթներ և գլոբալ նկրտումներ ունեցող միջուկային տերության հեռանալով։ Սակայն դիվանագետը նշեց, որ այն «անհամաչափորեն» թուլացրեց Մեծ Բրիտանիային։ «Մենք լավ ենք զգում նաև առանց նրանց»։
Հետապնդող ներկայություն
Այնուամենայնիվ, Brexit-ի պաշտոնական տեղի ունենալուց հինգ տարի անց, բրիտանական ուրվական ներկայությունը դեռևս ձևավորում է 27-ի միջև նոր դինամիկան։
Ֆրանսիայի կողմից «Արտադրված է Եվրոպայում» պրոտեկցիոնիստական կանոնների առաջխաղացումը ավելի քիչ դիմադրություն է ստանում, քան այլ դեպքում կհանդիպեր, և շատ բրիտանական առանձնացումը՝ բյուջետային զեղչը, ԵՄ հաջորդ ծախսերի ծրագրի վերաբերյալ բանավեճի կենտրոնում է։
Մեծ Բրիտանիան ներկա էր, եթե ոչ ներկայացված, անցյալ շաբաթ ԵՄ առաջնորդների միջև Ռուսաստանի հետ խաղաղության բանակցությունների ապագա ձևաչափի վերաբերյալ ժամեր տևած բանավեճին։
Որպես «Կամավորների կոալիցիայի» առաջնորդներից մեկը՝ Մեծ Բրիտանիան կարևոր դեր կխաղա Ուկրաինայի հետ միասին ցանկացած ապագա եվրոպական ներկայացուցչության մեջ Ռուսաստանի հետ ապագա խաղաղության բանակցություններում։ Եվ որպես ՆԱՏՕ-ի կարևոր անդամ՝ այն ավելի գործիք կլինի, քան ԵՄ երկրների մեծ մասը, մայրցամաքի ապագա անվտանգության ճարտարապետությունը ձևավորելու գործում։
Միևնույն ժամանակ, Բրյուսելի հետ հարաբերությունների կառուցման Մեծ Բրիտանիայի քայլ առ քայլ մոտեցումը վտանգում է Լոնդոնը դարձնել ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեի դրամարկղ, զգուշացրել է Անանդ Մենոնը, որը «Փոփոխվող Եվրոպա» վերլուծական կենտրոնի Մեծ Բրիտանիայի տնօրենն է։
«Ակնհայտ է դառնում, որ եթե մենք սա անենք փոքր քայլերով, յուրաքանչյուր քայլ շատ թանկ կլինի», – ասել է նա՝ ենթադրելով, որ դա կարող է փոխել Մեծ Բրիտանիայում իրավիճակը, եթե գիտակցվի, որ ավելի լավ կլինի գումար ծախսել ԵՄ-ում գտնվելու համար։
Բաց մի թողեք
Էնդի Բըրնհեմը կժառանգի Brexit-ի պատճառով բաժանված թագավորություն
Գաղտնի վայր, Ուկրաինա. «Այս պատերազմը հասել է ձեր տները». Ուկրաինայի նոր ցնցող ուղերձը Ռուսաստանին
Կոստայի կողմից Պուտինի հանդեպ քայլը կասկածներ է առաջացնում, երբ նա ամենաշատն է աջակցության կարիք ունենում