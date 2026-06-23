Եղբայրությունից դեպի հակազդեցություն. Լեհաստանը վիճում է Ուկրաինայի հետ

Լեհ քաղաքական գործիչները խաղում են «հակաուկրաինական խաղաքարտը», զգուշացնում է Յակուբ Մաջմուրեկը
ՎԱՐՇԱՎԱ – Լեհաստանը մնում է Ուկրաինայի ամենահավատարիմ կողմնակիցներից մեկը Եվրոպայում, սակայն պատերազմական պատմության շուրջ աճող վեճը արագացնում է ավելի լայն տեղաշարժը, որի արդյունքում Ուկրաինան դարձել է Լեհաստանի քաղաքականության մեջ ավելի ու ավելի բաժանարար թեմա։
Վերջին վեճը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ նախագահ Կարոլ Նավրոցկին զրկեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին Սպիտակ Արծվի շքանշանից, որը Լեհաստանի բարձրագույն պետական պարգևն է։
Քայլը առաջացրեց դիվանագիտական հակազդեցություն, որի արդյունքում մի քանի բարձրաստիճան ուկրաինացի պաշտոնյաներ հրաժարվեցին իրենց լեհական պարգևներից, այդ թվում՝ նախագահի օգնական Կիրիլո Բուդանովը և նախկին նախագահներ Լեոնիդ Կուչման և Վիկտոր Յուշչենկոն։
Վեճը սկսվեց մայիսին, այն բանից հետո, երբ Զելենսկին հաստատեց ռազմական ստորաբաժանման անվանակոչումը «Ուկրաինայի ապստամբական բանակի հերոսների» (ՈւԱԲ) անունով։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ՈւԱԲ-ն սպանեց մոտ 100,000 լեհ Վոլհինիայում և Արևելյան Գալիցիայում։
Թեև Լեհաստանում լայնորեն համարվում է ցեղասպանության համար պատասխանատու, Միա-Պրակտիկական Միությունը շատ ուկրաինացիների համար մնում է խորհրդային կառավարման դեմ դիմադրության խորհրդանիշ։
«Ուկրաինայի պայքարը Ռուսաստանից իր պետականությունը պաշտպանելու համար ուժեղացրել է հակառուսական ազգային առասպելների պահանջարկը», – ասել է Միերոշևսկի կենտրոնի տնօրեն Լուկաշ Ադամսկին, որը պետականորեն ֆինանսավորվող Արևելյան Եվրոպային կենտրոնացած հաստատություն է։ Այնուամենայնիվ, Ադամսկին պնդում է, որ ուկրաինական էլիտաները թերագնահատում են նման հիշողության քաղաքականության ազդեցությունը Լեհաստանի հետ հարաբերությունների վրա։
«Նույնիսկ եթե մտադրությունը հակառուսական պատմություն առաջ մղելն է, ցեղասպանության համար պատասխանատու կազմավորումների հերոսացումը, անկասկած, կառաջացնի ուժեղ դիմադրություն Լեհաստանի հասարակական կարծիքի շրջանում», – ասել է նա՝ պնդելով, որ գործնականում դա նեղացնում է լեհ քաղաքական գործիչների քաղաքական մանևրելու տարածքը։
«Մեկ ծայրահեղությունից մյուսը»
Վեճը արագորեն տարածվել է ներքին քաղաքականության վրա։
Երբ բարձրագույն կրթության փոխնախարար Անջեյ Շեպտիցկին TOK FM ռադիոյին տված հարցազրույցում ասաց, որ UPA-ն պայքարել է Ուկրաինայի անկախության համար և «ինչ-որ բան է նման Ուկրաինայի անիծյալ զինվորներին»՝ հղում անելով Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո խորհրդային տիրապետությանը դիմադրած հակակոմունիստական լեհ պարտիզաններին, հակազդեցությունը անհապաղ էր։
Պժեմիսլավ Չարնեկը, ով ազգային-պահպանողական «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցության առաջատար դեմքերից է և 2027 թվականի ընտրություններում վարչապետի հավանական թեկնածու, կասկածի տակ դրեց Շեպտիցկիի հավատարմությունը։
«Ես պահանջում եմ կասեցնել խորհրդարանական աշխատանքները, մինչև չբացատրվի, թե ինչու է այս կառավարությունը դեռևս վարձում ուկրաինամետների, որոնք վիրավորում են լեհերին», – ասաց նա խորհրդարանին։
Շատ քաղաքական գործիչներ քննադատեցին այն, ինչ վարչապետ Դոնալդ Տուսկը որակեց որպես ավելի ու ավելի արմատական հակաուկրաինական հռետորաբանություն։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ նրանցից ոմանք, ովքեր նախազգուշացնում էին դրա դեմ, իրենք ավելի կոշտ տոն են ընդունել, ինչը արտացոլում է այն, ինչը մեկնաբանները նկարագրում են որպես «մեկ ծայրահեղությունից մյուսը» անցում։
Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման սկզբում Լեհաստանը լայնորեն համարվում էր Ուկրաինայի ամենահաստատուն դաշնակիցը։ Այն ժամանակվա «Իրավունք և արդարադատություն» կառավարությունը խոսում էր երկու երկրների միջև գրեթե «ազգային եղբայրության» մասին, մինչդեռ PiS-ի հետ կապված շրջանակների որոշ գործիչներ առաջ էին քաշում լեհ-ուկրաինական միության գաղափարներ, որը կկազմեր «Նոր երեք ծովեր» դաշինքի միջուկը, որը կարող էր հավասարակշռել Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ազդեցությունը ԵՄ-ում։
«Այժմ գրեթե ամբողջ քաղաքական սպեկտրը մրցում է ավելի ու ավելի հակաուկրաինական հռետորաբանության շուրջ», – ասել է քաղաքական մեկնաբան Յակուբ Մաջմուրեկը։
Աճող կասկածամտություն
2022 թվականից ի վեր Լեհաստանի աջակցությունը Ուկրաինային լայնածավալ է եղել։
Վարչապետի գրասենյակի գնահատականների համաձայն, միայն պատերազմի առաջին տարում փոխանցված ռազմական տեխնիկայի արժեքը կազմել է 7.23 միլիարդ զլոտի (1.7 միլիարդ եվրո), բացառությամբ ռազմական օգնության այլ ձևերի։
Վարշավան նաև առաջատար դեր է խաղացել ուկրաինացի փախստականներին աջակցելու և Կիևի ԵՄ թեկնածության պաշտպանության գործում։ «Լեհաստանը աջակցում է Ուկրաինայի՝ Եվրամիությանը անդամակցության արագացված ուղուն», – 2022 թվականի փետրվարին ասել էր այն ժամանակվա նախագահ Անջեյ Դուդան։
Վերաբերմունքի փոփոխությունը մասամբ կապված է 2027 թվականի հոկտեմբերին նախատեսված հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների հետ, որտեղ, ինչպես սպասվում է, Ուկրաինան կունենա առանձնահատուկ տեղ։
«Նույնիսկ առանց Միության ժողովրդական կուսակցության շուրջ վեճի, սա դեռ կլիներ», – Euractiv-ին ասել է Ադամսկին։ «Ուկրաինայի հարցը դարձել է Լեհաստանի ներքին քաղաքականության գործոն, ոչ միայն այն պատճառով, որ երկրում ապրում է մեկուկես միլիոնից ավելի ուկրաինացի»։
Հասարակական կարծիքը նույնպես, կարծես, կարծրանում է։ CBOS-ի հարցման արդյունքում պարզվել է, որ լեհերի 43%-ն այժմ բացասական կարծիք ունի ուկրաինացիների մասին, մինչդեռ 29%-ը համակրանք է հայտնել։ 2023 թվականին ցուցանիշները գրեթե հակառակն էին. 51%-ը համակրանք է հայտնել, իսկ 17%-ը՝ թշնամանք։
Վարշավայի համալսարանի կողմից 2025 թվականի սկզբին հրապարակված հետազոտությունը ցույց է տալիս Լեհաստանում բնակվող ուկրաինացիների նկատմամբ քննադատության աճը: Հարցվածները նշել են այն, ինչը որոշ ուկրաինացիների շրջանում ընկալում են որպես իրավունքի զգացում՝ պնդելով, որ նրանք ակնկալում են սոցիալական նպաստներ, մինչդեռ անբավարար երախտագիտություն են ցուցաբերում ստացված օգնության համար: Մյուսները մատնանշել են այն, ինչը նրանք նկարագրել են որպես «խորհրդային մտածելակերպ»:
«Դա ստեղծում է հետադարձ կապի օղակ», – ասել է Մաջմուրեկը: «Որքան շատ քաղաքական գործիչներն են խաղում հակաուկրաինական խաղաքարտը, այնքան ավելի ուժեղ են դառնում հակաուկրաինական տրամադրությունները: Եվ որքան ուժեղ է այդ տրամադրությունը, այնքան ավելի են քաղաքական գործիչները դժկամությամբ հակադարձում դրան»:
Բաց մի թողեք
Վենսն ասում է, որ Իրանի հետ ուղիղ բանակցությունները «լավ հիմք» են ստեղծում պատերազմն ավարտելու համաձայնագրի համար
Իրանին «հաջողվել է «Հըզբալա»-ի կարգավիճակը բարձրացնել ՝ որպես մերձավորարևելյան կարգավորման կողմի
Ղազախստանի նախագահը պաշտոնական այցով ժամանել է Բրյուսել