Ռումինիան և Սլովակիան ԵՄ-ից կանաչ լույս են խնդրում արջերի զանգվածային սպանդի համար

Եվրոպական գյուղատնտեսության նախարարները մեծ մասամբ աջակցել են խնդրանքին
Բուխարեստն ու Բրատիսլավան առաջնորդում են շագանակագույն արջերի պաշտպանված կարգավիճակը մեղմելու ջանքերը, որոնց բազմացումը, նրանց խոսքով, աճող վտանգ է ներկայացնում քաղաքացիների համար և հանգեցրել է մի շարք մահացու հարձակումների: Նրանք պնդում են, որ ԵՄ բնության մասին օրենքները նպաստում են խնդրին:
Երկու երկրներն էլ իրենց դիրքորոշումը հիմնավորելու համար օգտագործում են համոզիչ վիճակագրություն. Եվրոպայի շագանակագույն արջերի կեսից ավելին հանդիպում է իրենց տարածքներում՝ 11,500 Ռումինիայում և առնվազն 2,500 Սլովակիայում: Նրանք պնդում են, որ համապատասխանաբար 4,000 և 800 կենդանիներ կներկայացնեն «օպտիմալ պոպուլյացիա՝ թե՛ էկոլոգիական, թե՛ հասարակական անվտանգության տեսանկյունից»:
Վերջերս տեղի ունեցած արշավին նման քայլով, որի ժամանակ գայլերի աճող պոպուլյացիաները կրկին որսորդական հրացանների թիրախ դարձան, Ռումինիան և Սլովակիան՝ Խորվաթիայի, Չեխիայի և Ֆինլանդիայի աջակցությամբ, կոչ արեցին ԵՄ-ին վերանայել շագանակագույն արջերի 1992 թվականից ի վեր ԵՄ Բնակավայրերի մասին հրահանգի համաձայն վայելած «խիստ պաշտպանված» կարգավիճակը:
Նրանց փաստարկները, որոնք աջակցվել են Խորվաթիայի, Չեխիայի և Ֆինլանդիայի կողմից, ներկայացվել են հունիսի 22-ին Լյուքսեմբուրգում կայանալիք գյուղատնտեսության նախարարների գագաթնաժողովից առաջ տարածված դիրքորոշման փաստաթղթում։
«Համաքաղաքացիների վրա հարձակումների թիվը, մահերի, վնասվածքների և վնասների թիվը նույնպես», – երկուշաբթի օրը կարծիքների փոխանակման ժամանակ ասաց Սլովակիայի գյուղատնտեսության նախարարության պետական քարտուղար Վլադիմիր Վնուկը։ «Գյուղական վայրերում բնակվող մարդկանց համար սա այլևս քննարկման առարկա չէ. սա առօրյա անվտանգության հարց է. ընտանիքները դեռ կհամարձակվե՞ն զբոսնել անտառում»։
Ռումինիայի փոխվարչապետ Բարնա Տանչոսը մամուլի մի շարք վերնագրեր է հրապարակել, որոնցում մանրամասն նկարագրվել են վերջին 30 օրվա ընթացքում երկրում տեղի ունեցած արջերի հարձակումները, նախքան ավելացնելը. «Սրանք սարսափ ֆիլմերի վերնագրեր չեն»։
Հետագայում ԵՄ տասներկու երկիր աջակցություն է հայտնել Ռումինիայի և Սլովակիայի կողմից ներկայացված խնդրանքին։
Ռումինիան և Սլովակիան բացահայտորեն ոգեշնչվել են գայլերի պաշտպանության կարգավիճակի 2025 թվականի իջեցումից, որը նախկինում նույն մակարդակի վրա էր, ինչ արջերը։ Մեկ այլ տեսակ, որի պաշտպանվածության կարգավիճակը կասկածի տակ է, մեծ կորմորանն է, որի պաշտպանության կարգավիճակը տասը երկրներ անցյալ ամիս պնդում էին, որ ոչնչացնում է վայրի և ֆերմերային ձկների պոպուլյացիաները։
Սակայն, ի տարբերություն գայլի, որի հարձակումները սովորաբար սահմանափակվում են անասուններով, ինչպիսիք են ոչխարները, երբ խոսքը վերաբերում է շագանակագույն արջերին, «հետևանքները չեն սահմանափակվում միայն նյութական վնասով, այլև ներառում են մարդկանց վրա հարձակումներ, որոնք հանգեցնում են մահվան և մարմնական վնասվածքների», – պնդում են Ռումինիան և Սլովակիան իրենց հոդվածում։
Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Ռումինիայում գրանցվել է ավելի քան 30,000 արտակարգ իրավիճակների զանգ, որոնք հաղորդում են արջերի կամ արջերի հարձակումների առկայության մասին, մինչդեռ 150 մարդ ծանր վիրավորվել է, իսկ 14-ը՝ սպանվել։ Սլովակիայում թվերը բավականին համեստ էին. 64 մարդ վիրավորվել է, իսկ չորսը՝ սպանվել։
Անասունները նույնպես չեն խնայվել, ըստ լեռնային և խիտ անտառապատ երկրների։ «Միայն Ռումինիայում, 2024-2026 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում, խոշոր մսակերների, մասնավորապես՝ արջերի կողմից սպանվել է 1806 ընտանի կենդանի, այդ թվում՝ ձիեր, խոշոր եղջերավոր անասուններ, ոչխարներ, այծեր և խոզեր», – ասվում է հոդվածում։
Տնտեսական ազդեցություն
Ֆինանսական փոխհատուցման պահանջների ընդհանուր արժեքը նույնպես կտրուկ աճել է՝ 2014 թվականի 150,000 եվրոյից հասնելով 2025 թվականին Ռումինիայում 2.6 միլիոն եվրոյի, իսկ 2020 թվականի 75,000 եվրոյից՝ գրեթե 550,000 եվրոյի՝ Սլովակիայում։
Չնայած գյուղական համայնքներին խրախուսելու համար նախատեսված փոխհատուցման ծրագրերին, Ռումինիան և նրա դաշնակիցները պնդում են, որ սոցիալական և տնտեսական ռիսկերը գերակշռել են արջի պահպանության կարգավիճակին, որը ներկայումս «բարենպաստ» է։
Չնայած խիստ պաշտպանված տեսակների սպանությունն արգելված է, կանոնակարգից շեղումներ թույլատրվում են, երբ որոշակի պայմաններ, այդ թվում՝ հանրային անվտանգության համար ռիսկ, կարող են ապացուցվել։
2023 թվականին Ռումինիան վերականգնեց քվոտաների վրա հիմնված որսի սկզբունքը, որը վերացվել էր 2016 թվականին՝ հաստատելով 480 արջի սպանդը որպես նախազգուշական միջոց։ Քվոտան այս տարի բարձրացվեց մինչև 900։
Անցյալ տարի Եվրախորհրդարանի պատգամավորների միջկուսակցական խումբը կոչ արեց Եվրահանձնաժողովին միջամտել այն բանի կապակցությամբ, ինչը, նրանց կարծիքով, Բնակավայրերի մասին դիրեկտիվի ակնհայտ խախտում է, այն բանից հետո, երբ Սլովակիան հայտարարեց 2025 թվականին 350 արջ սպանելու նպատակի մասին։
Բաց մի թողեք
Հունգարիան կընդունի կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումներ՝ նպատակ ունենալով օգտվել ԵՄ միջոցներից
ՀԷՑ-ի 100% բաժնետոմսերի (բաժնեմասի) նկատմամբ կճանաչվի հանրության գերակա շահ․ հանրային քննարկման նախագիծ
Իռլանդիայի խոշոր տեխնոլոգիական նախագահության դիլեման. կանոնների ձևավորում իր հյուրընկալած ընկերությունների համար