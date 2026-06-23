ԵՄ – Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովը հետաձգվել է Քիր Սթարմերի հրաժարականի պատճառով

Հանդիպումը պետք է տեղի ունենար հուլիսի 22-ին՝ գյուղատնտեսական սննդի համաձայնագրի, արտանետումների առևտրի համաձայնագրի և երիտասարդների շարժունակության ծրագրի շուրջ բանակցություններն ավարտելու համար։
ԼՈՆԴՈՆ — Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարել է, որ հաջորդ ամիս նախատեսված ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովը կհետաձգվի։
Անտոնիո Կոստան հույս է հայտնել, որ Սթարմերի վարչապետի պաշտոնում հաջորդը «շարունակականություն» կհաղորդի միջալիքային հարաբերությունները վերականգնելու ծրագրերին։
Հանդիպումը պետք է տեղի ունենար հուլիսի 22-ին՝ գյուղատնտեսական սննդի համաձայնագրի, արտանետումների առևտրի համաձայնագրի և երիտասարդների շարժունակության ծրագրի շուրջ բանակցություններն ավարտելու համար։
Մեծ Բրիտանիան նաև ցանկանում էր այս հանդիպումն օգտագործել որպես մեկնարկային հարթակ՝ Մեծ Բրիտանիան ԵՄ տնտեսական ուղեծրին մոտեցնելու վերաբերյալ բանակցությունները ընդլայնելու համար, և ցանկացած ծրագրի մանրամասները, ինչպես սպասվում է, կհաստատվեն հանդիպման ժամանակ։
Սթարմերի հաջորդը, որը լայնորեն սպասվում է, որ կլինի Մանչեսթերի տարածաշրջանային քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմը, կարող է պաշտոնը ստանձնել արդեն հուլիսի 17-ին կամ 18-ին, եթե ղեկավարության համար մրցավազք չլինի։
Գագաթնաժողովի ամսաթիվը որոշվել էր միայն անցյալ շաբաթ, երբ Սթարմերը հանդիպեց Կոստային Ֆրանսիայում կայացած G7 գագաթնաժողովում։
Երկուշաբթի օրը ԵՄ-Մոլդովա գագաթնաժողովի ժամանակ կայացած մամուլի ասուլիսում Կոստան ասել է. «Մենք շատ ջանասիրաբար աշխատել ենք և շատ հուզիչ տրամադրված ենք մեր երկրորդ գագաթնաժողովը շատ կարճ ժամանակով անցկացնելու համար»։
«Հիմա, անկասկած, մենք պետք է այն հետաձգենք», – հավելել է Կոստան։ «Բայց մենք վերագնահատում ենք այս նոր գագաթնաժողովի հնարավորությունը։ Բայց իմ ցանկությունն է, որ նրա իրավահաջորդը կարողանա շարունակականություն ապահովել Միացյալ Թագավորության հետ մեր հարաբերությունները վերականգնելու այս լավ ուղու վրա»։
Նույն միջոցառման ժամանակ ելույթ ունենալով՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հարգանքի տուրք մատուցեց Քեյր Սթարմերին, ով, նրա խոսքով, աշխատել է «վստահության» միջավայրում։
«Ես անհամբեր սպասում եմ Միացյալ Թագավորության ժողովրդի հետ ամուր և կայուն հարաբերությունների վերականգնմանը», – լրագրողներին ասել է նա։
Մեծ Բրիտանիայի մի պաշտոնյա, որը ծանոթ է բանակցություններին և ում անանունությունը թույլատրվել է ազատորեն խոսել բանակցությունների մասին, POLITICO-ին հաստատել է, որ հանդիպումը կհետաձգվի։
«ԵՄ-ն, հավանաբար, կարծում է, որ սահմանադրորեն դժվար է երկու կողմերի համար էլ նոր վարչապետ ունենալը համաձայնել բանակցություններին, որոնք ավարտվել են մեկ շաբաթ առաջ՝ այլ վարչապետի ղեկավարության ներքո», – ասել է պաշտոնյան։
Բաց մի թողեք
Նախկին հանձնակատար Ավրամոպուլոսի ձերբակալման օրդեր է տրվել՝ կապված Քաթարգեյթի հետ
Էնդի Բըրնհեմը վախենում էր Brexit-ից։ Շուտով նա կարող է ստիպված լինել այն շտկել
Ավելի խորը եվրոպական ռազմական ինտեգրացիան կարևոր է Ռուսաստանին զսպելու համար