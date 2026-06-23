Հունգարիան կընդունի կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումներ՝ նպատակ ունենալով օգտվել ԵՄ միջոցներից

Առաջարկվող օրենսդրությունը ընդլայնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերահսկող մարմնի՝ «Ինտեգրիտության Վարչության» իրավական լիազորությունները:
Երեքշաբթի օրը հունգարացի օրենսդիրները կհաստատեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումները, որոնք նոր վարչապետ Պիտեր Մագյարի լայնածավալ բարեփոխումների ծրագրի մի մասն են և նպատակ ունեն օգնել երկրին ստանալ միլիարդավոր եվրոներ Եվրամիության պահված միջոցներից։
ԵՄ-ն անցյալ ամսվա վերջին հայտարարեց, որ Հունգարիայի համար կբացի ավելի քան 16 միլիարդ եվրո (18 միլիարդ դոլար), որը սառեցվել էր օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով ազգայնական վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարման տարիներին, եթե Բուդապեշտը շարունակի իրականացնել խոշոր բարեփոխումներ։
ԵՄ-ամետ պահպանողական Մագյարը ապրիլին կայացած ընտրություններում Օրբանին հեռացրեց պաշտոնից 16 տարի իշխանության գալուց հետո՝ «ռեժիմի փոփոխության» խոստումով։
Կանխատեսվում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրենսդրությունը հեշտությամբ կընդունվի խորհրդարանում, որտեղ Մագյարի կուսակցությունը զբաղեցնում է տեղերի ավելի քան երկու երրորդը, ինչը թույլ կտա նրան փոխել հիմնական օրենքները և փոփոխել սահմանադրությունը՝ առանց ընդդիմության աջակցության։
Քվեարկությունը նախատեսված է տեղի ունենալ մոտավորապես ժամը 10:00-ին (GMT 08:00):
Հակակոռուպցիոն գործակալությունը ամրապնդվում է
Առաջարկվող օրենսդրությունը ընդլայնում է հակակոռուպցիոն վերահսկողության մարմնի՝ «Ինտեգրիտության Վարչության» իրավական լիազորությունները, որը ստեղծվել է 2022 թվականի վերջին՝ որպես ԵՄ-ի կողմից նախկինում պարտադրված բարեփոխումների փաթեթի մաս:
Նոր կանոնակարգերի համաձայն՝ կազմակերպությունը կուսումնասիրի ակտիվների հայտարարագրերը և կարող է դատարանների միջոցով շարունակել կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետաքննությունները և կասեցնել գնումների գործընթացները՝ ԵՄ միջոցները պաշտպանելու համար:
Բացի այդ, օրենսդրությունը սահմանում է ավելի խիստ թափանցիկության պահանջներ մասնավոր կապիտալի ֆոնդերի սեփականության կառուցվածքների համար:
Այն նաև հրամայում է լուծարել հանրային շահերի ակտիվների կառավարման հիմնադրամները, այսպես կոչված՝ KEKVA-ները, և պետությունը վերադարձնի Օրբանի կառավարման տարիներին այդ կազմակերպություններին տրամադրված ակտիվները, որոնց ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 8.5 միլիարդ եվրո:
Օրինագիծը նաև խստացնում է քաղաքական գործիչների տարեկան ակտիվների հայտարարագրերի վերաբերյալ կանոնները՝ քրեականացնելով դիտավորյալ բացթողումները:
ԵՄ-ն սառեցրեց Բուդապեշտին հատկացված միլիարդավոր եվրոների միջոցները՝ Օրբանի կառավարման օրոք ժողովրդավարական հետընթացի, կաշառակերության հետ կապված մտահոգությունների և ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքների սահմանափակման պատճառով։
Գումարը, որը, ըստ Մագյարի, կազմում է Հունգարիայի բյուջեի մոտ 13%-ը, կարող է օգնել նրա կառավարությանը վերականգնել երկրի թուլացող տնտեսությունը։
ԵՄ պաշտոնյաները նշել են, որ եթե բոլոր քայլերը ժամանակին ավարտվեն, Բուդապեշտը կարող է ակնկալել առաջին վճարումը մինչև տարեվերջ։
Հանրային լրատվամիջոցների բարեփոխում
Խորհրդարանը նաև օրինագիծ է ընդունելու առատաձեռնորեն ֆինանսավորվող պետական լրատվամիջոցների բարեփոխման մասին, որոնք Օրբանին մեղադրում էին իր կուսակցության և կառավարության քարոզչության մարմիններ դարձնելու մեջ։
Բարեփոխումների շրջանակներում գոյություն ունեցող հանրային լրատվամիջոցներից կստեղծվի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ, մինչդեռ MTI լրատվական գործակալությունը կրկին կլինի առանձին ոչ առևտրային կազմակերպություն։
Նոր կանոնների համաձայն՝ խորհրդարանը բյուջեներ կհատկացնի նոր կազմակերպություններին, որոնք, ինչպես կանխատեսվում է, այս տարի նախատեսված մոտ 450 միլիոն եվրոյից պակաս կլինեն։
Օրինագծի համաձայն՝ ընկերությունների տնօրենները կազատվեն պաշտոններից, իսկ մշակույթի նախարար Զոլտան Տարը կստանձնի ղեկավարությունը ժամանակավոր ժամանակահատվածում, մինչև նոր կառավարիչների ընտրությունը մասնագիտական մրցույթի միջոցով։
Օրինագծերը, ինչպես նաև վերջին շաբաթներին ընդունված մի շարք այլ առաջարկվող օրենքներ, արագացված կարգով քննարկվեցին խորհրդարանում, ինչը քննադատության տեղիք տվեց, որ մադյարը, ինչպես իր նախորդը՝ Օրբանը, շտապում է օրենսդրական ակտերով։
Երկուշաբթի օրը օրենսդիրները պետք է քվեարկեն նաև ընթացակարգային կանոնները փոխելու օգտին՝ ժամանակավորապես բարձրացնելով շտապ խորհրդակցությունների և բացառիկ ընթացակարգերի սահմանաչափը մինչև տարեվերջ։
Բաց մի թողեք
Ռումինիան և Սլովակիան ԵՄ-ից կանաչ լույս են խնդրում արջերի զանգվածային սպանդի համար
ՀԷՑ-ի 100% բաժնետոմսերի (բաժնեմասի) նկատմամբ կճանաչվի հանրության գերակա շահ․ հանրային քննարկման նախագիծ
Իռլանդիայի խոշոր տեխնոլոգիական նախագահության դիլեման. կանոնների ձևավորում իր հյուրընկալած ընկերությունների համար