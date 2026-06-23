Քաղաքական սիրավեպի ավարտ․ Թրամփը տասնամյակ անցկացրեց Եվրոպայում ընկերներ ձեռք բերելով։ Հիմա նրանք երես են թեքում

Իտալիայից մինչև Ֆրանսիա, ազգայնական առաջնորդները վերանայում են իրենց կապերը ԱՄՆ նախագահի հետ, քանի որ նրա հեղինակությունը վատանում է ամբողջ ԵՄ-ում։
ՓԱՐԻԶ — Եվրոպայի պոպուլիստական աջակողմյանների համար ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակցությունը մի ժամանակ քաղաքական ակտիվ էր համարվում։ Այլևս ոչ։
Տարիներ շարունակ մայրցամաքի ազգայնական առաջնորդները ամերիկացի նախագահի աջակցությունը համարում էին ապացույց այն բանի, որ իրենց քաղաքականությունը դարձել է գլոբալ։ Սակայն 2027 թվականին սպասվող խոշոր ընտրությունների հետ մեկտեղ, այդ թվում՝ Իտալիայում, Ֆրանսիայում և Լեհաստանում, շատերը վերանայում են այդ տրանսատլանտյան աջակցության արժեքը։
Թրամփի հեղինակությունը Եվրոպայում վատացել է՝ խաթարվելով նրա սակագնային պատերազմների, Գրենլանդիայի դեմ սպառնալիքների և Իրանի դեմ պատերազմի պատճառով, որը բարձրացրեց էներգակիրների գները։ Նրա միջամտությունները, որոնք մի ժամանակ ողջունվում էին նրա գաղափարական դաշնակիցների կողմից, այժմ դիտվում են որպես քաղաքական պայթուցիկ նյութեր. դրանք կարող են օտարացնել չափավոր ընտրողներին, պառակտել ազգայնական ընտրազանգվածը և զինամթերք տրամադրել նրանց հակառակորդներին։
Դրա վառ օրինակ է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, որը մի ժամանակ համարվում էր ԱՄՆ նախագահի ամենաակնառու դաշնակիցը Եվրոպայում: Այն բանից հետո, երբ Թրամփը հայտարարեց, որ նա «աղաչել է» իր հետ լուսանկարվելու G7 գագաթնաժողովում անցյալ շաբաթ, Մելոնին արտահայտեց այն, ինչ ամիսներ շարունակ հարցումներն էին ասում։
Հակադարձելով սոցիալական ցանցերում Թրամփի գրառմանը, որտեղ նա ասել էր, որ «Իտալիայում իր ժողովրդականության մակարդակով վատ է հանդես գալիս», վարչապետը հակադարձեց. «Ձեր ընկերը լինելը, անշուշտ, չի օգնել»։
«Ամեն դեպքում, իմ ժողովրդականությունը ձեզ չի վերաբերում», – ավելացրեց նա: «Ես առաջարկում եմ կենտրոնանալ ձեր ժողովրդականության վրա»։
Ֆրանսիայում Ջորդան Բարդելան՝ ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության ղեկավարը և նախագահի թեկնածուներից մեկը, նույն հաշվարկն է անում: Անցյալ շաբաթ տված հարցազրույցում նա կտրականապես մերժեց Թրամփի աջակցությունը և ԱՄՆ նախագահի վարքագիծը որակեց որպես «անկանոն»։
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Թրամփի վարչակազմի առաջատար դեմքերը իրենց կշիռն են դրել Եվրոպայի ազգայնական կուսակցությունների օգտին, ԱՄՆ նախագահի գրկախառնությունը դարձել է «թունավորված նվեր», – ասել է Cluster17 հարցման ինստիտուտի նախագահ Ժան-Իվ Դորմագենը։
«Թրամփն իրականում խնդիր է ստեղծում այս առաջնորդների համար», – նշել է նա։ Մինչ նրանց ընտրողները բաժանված են Թրամփի հարցում, նրանք նրան ավելի ու ավելի են ընկալում որպես սպառնալիք, հավելել է նա։
Cluster17-ի կողմից ԵՄ յոթ երկրներում անցկացված հունվարյան հարցումը ցույց է տվել, որ չնայած աջակողմյան ընտրողները Թրամփի մասին ավելի բարձր կարծիք ունեն, քան ընդհանուր բնակչությունը, նրանցից միայն փոքրամասնությունն է նրան համարում «Եվրոպայի բարեկամ»՝ Բարդելլայի «Ազգային միավորման» ընտրողների շրջանում 18 տոկոսը, Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» ընտրողների շրջանում 23 տոկոսը և ծայրահեղ աջ Գերմանիայի համար այլընտրանքի (AfD) կողմնակիցների շրջանում 25 տոկոսը։
Հունիսին Public First-ի կողմից անցկացված հարցման մեջ AfD-ի ընտրողների միայն 31 տոկոսը և «Ազգային միավորման» ընտրողների 36 տոկոսը համաձայն էին, որ ԱՄՆ-ն «հուսալի դաշնակից» է։
Մեծ Բրիտանիայում Թրամփը դարձել է Նայջել Ֆարաջի աջակողմյան պոպուլիստական «Reform UK» կուսակցության համար խոչընդոտ, հատկապես տատանվող ընտրողների շրջանում: Դա ճիշտ է նաև Ֆրանսիայում, որտեղ ԱՄՆ նախագահը ժողովրդականություն չի վայելում կենտրոն-աջ ընտրողների շրջանում, որոնց «Ազգային միավորումը» փորձում է գրավել, ասել է Դորմագենը։
Վաշինգտոնի համար բացասական արձագանքը հատկապես անհարմար է դարձնում այն, որ Թրամփից հեռացող քաղաքական գործիչներն հենց այն քաղաքական գործիչներն են, որոնց ձգտում էր գրավել նրա վարչակազմը։
Անցյալ տարի հրապարակված Ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ Սպիտակ տունը ողջունել է «եվրոպական հայրենասիրական կուսակցությունների աճող ազդեցությունը»։
Հաջորդ ամիսներին վարչակազմը աջակցել է այդ հռետորաբանությանը՝ բարձր մակարդակի հանրային հավանություններով և կուլիսներում շփվելով այն շարժումների հետ, որոնք այժմ հաշվարկում են, որ Թրամփը կարող է նրանց ձայներ արժենալ։
Ամենաաղմկոտ օրինակներից մեկը ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի այցելությունն էր Հունգարիա՝ ապրիլին նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանին վերընտրվելու իր թեկնածությունն աջակցելու համար՝ ասելով, որ սա «ճիշտ քայլն էր»։
Սակայն, հունգարացի առաջնորդի 16-ամյա կառավարումն ավարտվեց ջախջախիչ պարտությամբ, հաջորդ տարվա գլխավոր քաղաքական մրցանակներին հետևող ծայրահեղ աջ առաջնորդների մեծ մասը կամ վերանայում է Թրամփի նկատմամբ իրենց դիրքորոշումը, կամ լիովին փոխում է այն։
Մեկնաբանության խնդրանքին ի պատասխան՝ Սպիտակ տան պաշտոնյան մատնանշեց Ազգային անվտանգության մասին օրենքի մի հատված, որտեղ ասվում է, որ «Ամերիկան խրախուսում է Եվրոպայում իր քաղաքական դաշնակիցներին», որոնք հանդես են գալիս «եվրոպական ազգերի անհատական բնույթի և պատմության անողոք տոնակատարությունների» օգտին։
Քաղաքական սիրավեպի ավարտ
Շարժումը հատկապես նկատելի է Իտալիայում և Գերմանիայում, որտեղ ծայրահեղ աջերը պատմականորեն շատ ողջունելի են եղել ԱՄՆ նախագահի նկատմամբ։
Մելոնին առաջին եվրոպացի առաջնորդներից մեկն էր, որը շնորհավորեց Թրամփին 2024 թվականի վերընտրության կապակցությամբ։ Եվ երբ նա սկսեց տրանսատլանտյան առևտրային պատերազմը, նա շտապեց իրեն ներկայացնել որպես կամուրջ սարսափած Եվրոպայի և զինված նախագահի միջև։
Նրանց հարաբերությունները սկզբում լի էին կայծով։ Անցյալ ապրիլին Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ Թրամփը նրան անվանեց «շատ յուրահատուկ անձնավորություն» և ընդունեց Հռոմ այցելելու հրավերը (նա երբեք չգնաց)։ Այսօր նրանք երկուսն էլ հրապարակավ վիճում են, այն բանից հետո, երբ Մելոնին հրաժարվեց թույլ տալ Իրանի պատերազմին մասնակցող ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռներին օգտագործել Իտալիայի ռազմական բազաները։
Միևնույն ժամանակ, Գերմանիայում Իրանի պատերազմը սրել է վստահության ճգնաժամը Թրամփի և ծայրահեղ աջերի միջև, որն արդեն ձևավորվել էր հակամարտությունից առաջ։ Այս գարնանը AfD-ի առաջնորդները կոչ արեցին կուսակցական պաշտոնյաներին կրճատել ԱՄՆ այցելությունները կարևոր տարածաշրջանային ընտրություններից առաջ։
Այնուամենայնիվ, Եվրոպայի աջակողմյան առաջնորդներից ոչ բոլորն են հրապարակայնորեն վերանայում հարաբերությունները։
Լեհաստանի աջակողմյան պոպուլիստական «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցությունը դեռևս կապեր է պահպանում Թրամփի հետ։ Վարշավան, որը հաջորդ տարի պատրաստվում է խորհրդարանական ընտրությունների, ԱՄՆ-ի մտերիմ քաղաքական և ռազմական դաշնակիցն է և Եվրոպայի ամենամեծ ամերիկյան զենքի գնորդներից մեկն է իր արագ զարգացող զինված ուժերի համար։
Նախագահ Կարոլ Նավրոցկին, որին աջակցում է «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցությունը, փորձում է օգտագործել իր կապերը Թրամփի հետ, երբ նա պայքարում է երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնը զբաղեցնող վարչապետ Դոնալդ Տուսկի դեմ։
«Օրենք և արդարադատություն» կուսակցության համար «ավելի շահավետ է, քան ռիսկային՝ Դոնալդ Թրամփի հետ շատ պատճառներով շատ լավ հարաբերությունների մեջ լինելը», – ասել է «Պոլիտիկա Ինսայթ» վերլուծական կենտրոնի քաղաքական բաժնի ղեկավար Վոյցեխ Շացկին։ «Դա նրանց որոշակի լծակներ է տալիս ներքին քաղաքականության մեջ, քանի որ Լեհաստանի նախագահը միակ մարդն է, ով այս պահին մուտք ունի Սպիտակ տուն»։
Ուրբաթ օրը Վարշավայում կայացած մամուլի ասուլիսում «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցության առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկին գովաբանել է Նավրոցկիի «գերազանց հարաբերությունները Ամերիկայի նախագահի հետ» և ողջունել Լեհաստանի կողմից մշտական ամերիկյան ռազմական բազա ստանալու ենթադրյալ «հաջողությունը»։
«Լեհերի մեծամասնությունը դեռևս կարծում է, որ մեզ անվտանգը դարձնում է ամերիկացի զինվորների ներկայությունը Լեհաստանում», – ասաց Շացկին։
Cluster17 հարցման ժամանակ բոլոր լեհ հարցվածների 17 տոկոսը նշել է, որ Թրամփը «Եվրոպայի բարեկամն» է, ինչը ամենաբարձր տոկոսն է հարցված ԵՄ յոթ երկրների շարքում։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան զգուշացրել է Ասիայից էներգիայի համար մրցակցության աճի մասին
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ջորդան Բարդելան խոստանում է հաղթել 2027 թվականի ընտրություններում և փոխել ԵՄ-ի ուղղությունը
Մելոնին և Թրամփը փոխադարձ քննադատություններ են հնչեցնում G7-ից հետո սրվող վեճի ժամանակ