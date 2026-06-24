Brexit-ից տասը տարի անց Լոնդոն Սիթին վախենում է, որ Թրամփի Ամերիկան ​​կարող է հաղթել մրցավազքում

2016 թվականի հունիսի 23-ի հանրաքվեից տասը տարի անց Սիթին այնքան էլ չի տուժել, որքան ոմանք վախենում էին, բայց այն չի ծաղկում ԱՄՆ-ի համեմատ։
Երբ Մեծ Բրիտանիան դուրս եկավ Եվրամիությունից, Brexit-ի կողմնակիցները Լոնդոն Սիթին տեսլական ունեցան որպես թալանչիական համաշխարհային ֆինանսական կենտրոն, Սինգապուր Թեմզայի վրա, ազատագրված ԵՄ կանոններից և կարգավորումներից, որը կառաջնորդի լճացած մայրցամաքը։
Մյուս կողմից, մնալու կողմնակիցները կանխատեսում էին աշխատատեղերի մեծ կորուստներ և բիզնեսի փախուստ դեպի մայրցամաք, որտեղ Սիթիի դիրքերը դանդաղորեն կքայքայվեին և, ի վերջո, ամբողջությամբ կփոխարինվեին։
Սակայն, հունիսի 23-ի Brexit-ի քվեարկությունից տասը տարի անց, երկու կողմերն էլ, կարծես, սխալվում են։
Սիթին դեռևս Եվրոպայի առաջատար ֆինանսական կենտրոնն է մեծածախ շուկաների համար։ Այն համաշխարհային առաջատարն է արտարժույթի, ֆիքսված եկամտի և ապրանքային առևտրի, ինչպես նաև միջսահմանային բանկային գործունեության ոլորտներում։ Եվ այն մնում է մասնագիտացված ապահովագրության և ֆինանսական տեխնոլոգիաների եվրոպական կենտրոնը։
Այնուամենայնիվ, միևնույն ժամանակ, Լոնդոնը կորցրել է իր ներուժը, համաշխարհային շուկաներում նրա մասնաբաժինը նվազել է, և Սիթիի տնտեսական շարժիչը դանդաղել է ամբողջ Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության համար։
«Ընդհանուր առմամբ, Սիթին ջրի երեսին է», – ասել է Ջոնաթան Հիլը՝ Մեծ Բրիտանիայի նախկին ֆինանսական ծառայությունների հանձնակատարը, որը ծանոթ է եվրոպական շուկաների կառուցվածքին և ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա քաղաքականության իրականությանը, և հրաժարական է տվել Բրյուսելում՝ Brexit-ի քվեարկությունից մեկ օր անց։
Լեմպուրգի երկու կողմերն էլ վախենում են, որ Brexit-ը կարող է շեղող գործոն լինել, որը թույլ է տվել ԱՄՆ-ին տնտեսապես առաջ շարժվել և, հնարավոր է, ավելի հեռու գնալ, քանի որ արագ տեխնոլոգիական փոփոխությունները վերաձևավորում են ֆինանսները։
«Վերջին տասնամյակում տեղի է ունեցել հսկայական ռազմավարական տեղաշարժ Եվրոպայից Ամերիկա։ Ամերիկան եղել է Brexit-ի, իսկ այժմ՝ ֆինանսական նորարարությունների հիմնական շահառուն», – ասել է Հիլը, որը նաև Լորդերի պալատի պահպանողական անդամ է։
Քանի որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը պատրաստ է ազատել Ամերիկայի ֆինանսական շուկաների կենդանական ոգին, Սիթին կարող է ավելի հետ մնալ, քան իր ներկայիս լճացումն է։
Սպասման փուլում
Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Մեծ Բրիտանիան կորցրել է շուկայական մասնաբաժինը ներքին և միջազգային բանկային, ֆինանսական և կապիտալի շուկաների ոլորտների մեծ մասում, զգուշացրել է «Նյու Ֆայնենշլ» վերլուծական կենտրոնը մայիսյան զեկույցում։
«Բարեփոխումները միշտ չէ, որ հիմնավորվել են հստակ և հետևողական տեսլականով այն մասին, թե ինչպիսին է Մեծ Բրիտանիան ցանկանում, որ ֆինանսական ծառայությունների ոլորտը լինի և ինչ դեր պետք է խաղա այն տնտեսության և հասարակության մեջ», – ասվում է զեկույցում։
Սա տեղի է ունենում այն բանի հետ մեկտեղ, որ Brexit-ից հետո պահպանողական և լեյբորիստական կառավարությունները հերթ են կանգնել՝ ֆինանսական կենտրոնին տալու հենց այն, ինչ նա ուզում է։
Կանցլեր Ռեյչել Ռիվզի գլխավորությամբ ներկայիս կառավարությունը մեծ ճնշում է գործադրել ֆինանսական կարգավորող մարմինների վրա՝ տնտեսական աճը առաջնահերթ դարձնելու համար։
Մեծ Բրիտանիան վերացրել է բյուրոկրատիան և կրճատել ֆինանսական կանոնների մի շարք՝ ֆինանսական ծառայությունների ոլորտն ազատելու և փոփոխվող տնտեսական ֆոնին ավելի ճարպիկ արձագանքելու նպատակով։
«Արդյունաբերությունը շատ հստակ է արտահայտվել այն մասին, թե ինչ է ուզում մրցակցել որպես գրավիչ միջազգային ֆինանսական կենտրոն», – ասել է TheCityUK լոբբիստական խմբի գործադիր տնօրեն Մայլս Սելիկը։
«Մենք առաջ ենք շարժվում, նույնիսկ եթե ոչ այն տեմպերով, որը մենք կցանկանայինք»։
Սակայն, քանի որ քաղաքը դանդաղորեն առաջ է շարժվում, ԵՄ-ն չի եղել շահառուն։
Երբ Մեծ Բրիտանիան դուրս եկավ դաշինքից, ԵՄ մայրաքաղաքներ, ինչպիսիք են Փարիզը, Ամստերդամը, Լյուքսեմբուրգը, Միլանը և Ֆրանկֆուրտը, բոլորը պայքարում էին Լոնդոնից տեղափոխություններ շահելու համար։
Բանկերը, ապահովագրողները և ֆոնդերի կառավարիչները գրասենյակներ բացեցին դաշինքում՝ ԵՄ-ում բիզնես վարելու համար։ Եվ այդ նոր գրասենյակները իրենց հետ բերեցին աշխատատեղեր և հարկային եկամուտներ։
Սակայն մեկ տասնամյակ անց ԵՄ-ն դեռևս իրական մրցակից չի գտել Լոնդոնին փոխարինելու համար։
Այն կրկին պայքարում է, թե ինչպես ամրապնդել իր սեփական կապիտալի շուկաները։ Եվ այն նույնպես վախենում է կորցնել համաշխարհային մասշտաբով, մասնավորապես՝ ավելի ու ավելի գերիշխող ԱՄՆ-ի պատճառով, որտեղ Նյու Յորքը մնում է խոշոր ցուցակագրումների նախընտրելի վայրը, Մեծ Բրիտանիայի ավելի լայն աճը հետ է մնում ԱՄՆ-ից, իսկ Թրամփի կարգավորող մարմինները կրճատում են բյուրոկրատական քաշքշուկները։ ԱՄՆ-ում տեխնոլոգիական ներդրումները զգալիորեն գերազանցում են Մեծ Բրիտանիայի ներդրումները վերջին 15 տարիների ընթացքում։
«Դժվարությունը հակափաստն է», – ասաց Չելիչը։ «ԱՄՆ-ն ամենամեծ շուկան է, և այդ բացը մեծանում է։ ԵՄ-ն ավելի դանդաղ է աճում»։
Եվրոպացի պաշտոնյաները լուռ համաձայն են, որ երկու կողմերն էլ համաշխարհային մասշտաբով կորցնում են։
«Սա ռազմավարական ձախողում էր, որը մեզ բոլորիս վնասեց», – ասաց եվրոպական առևտրային ասոցիացիաներից մեկի ղեկավարը, որը անանուն մնաց՝ ազատ խոսելու համար։
«Մենք միմյանց ենք նայում, և ԵՄ-ում դեռ կան մարդիկ, որոնք խոսում են մրցունակության մասին՝ կապված ԵՄ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հետ, բայց մենք պետք է խոսենք Եվրոպայի գլոբալ մրցունակության մասին՝ համեմատած այլ տարածաշրջանների հետ»։
Քաղաքականությունը
Հույսեր կային, որ Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն կարող են կրկին մերձենալ ֆինանսական ծառայությունների հարցում՝ այժմ հեռացող վարչապետ Քիր Սթարմերի օրոք հարաբերությունների ավելի լայն հալեցման ֆոնին։
Այս ամսվա սկզբին Մեծ Բրիտանիայի բանկերը հանդես եկան ավելի հավակնոտ հարաբերությունների օգտին՝ պնդելով, որ տնտեսական անմխիթար ֆոնը պետք է հիմք հանդիսանա այն ոլորտի համար, որը կարող է խթանել ներդրումները և խթանել աճը, հարաբերությունները բարելավելու համար։
Սակայն քաղաքականությունը կրկին շրջվեց, քանի որ Էնդի Բըրնհեմը խաղադրույք կատարեց Դաունինգ սթրիթի համար, այն բանից հետո, երբ Սթարմերը երկուշաբթի օրը հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։
Անկայունությունը վնասում է Մեծ Բրիտանիայի հեղինակությանը միջազգային ներդրողների և շարունակականություն պահանջող գլոբալ բիզնեսների շրջանում։
Եվ Brexit-ի անվստահությունը լիովին չի նվազել։
Երկու կողմերը շարունակում են զգուշորեն վերաբերվել միմյանց՝ ուշադիր հետևելով, թե ինչպես են մյուս կողմերը գործում կանոնակարգի փոփոխությունների հարցում, մասնավորապես՝ բանկային գործունեության ոլորտում։
ԵՄ կանոնները, որոնք ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ տարի, կարող են իրական ցավ պատճառել՝ սահմանափակելով օտարերկրյա բանկերի կարողությունը վաճառել իրենց ծառայությունները դաշինքում և ստիպելով ընկերություններին տեղափոխել կապիտալ՝ դաշինքում վաճառվող վարկերը և այլ ծառայությունները ապահովելու համար։
Մինչդեռ Բրյուսելը մտահոգված է, որ Մեծ Բրիտանիան կարող է աննկատելիորեն ազատել Լոնդոնի բանկերի արգելքները՝ իջեցնելով կապիտալի պահանջները, այդ թվում՝ սահմանափակելով լրացուցիչ բարձիկները, որոնք հրապարակային չեն դառնում և, հետևաբար, դժվար է հետևել դրանց։
Հիլի համար Մեծ Բրիտանիայում խնդիրը Brexit-ից հետո բոլոր տեսակի կառավարությունների կողմից հստակ տեսլականի բացակայությունն է, այլ ոչ թե ԵՄ-ից դուրս գալու պատճառած վերքը։
«Պարզապես չկա միասնական տեսակետ այն մասին, թե ինչպես ստեղծել աճ, խրախուսել ձեռնարկությունները, ներդրումները և բերել համաշխարհային բիզնեսներ Մեծ Բրիտանիա», – ասաց նա։
«Մենք բաց թողեցինք ընդհանուր պատկերը»։
Բաց մի թողեք
Ջորջիա Մելոնիի ամերիկյան հաշվարկը
Սթարմերի Brexit-ի համաձայնագիրը չի լուծի Հյուսիսային Իռլանդիայի առևտրային խնդիրները
ԵՄ երկրները մտադիր են Ռուանդայում և Ուզբեկստանում ստեղծել միգրանտների «վերադարձի կենտրոններ»