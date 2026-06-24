24/06/2026

EU – Armenia

Չորս հանրապետական ​​Լուզերներ քվեարկեցին դեմոկրատների հետ․ Թրամփ

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է․

«Այսպիսով, ես պահում եմ «պարանների վրա» Իրանը, որը պատրաստ է անկման, պատրաստ է մեզ գրեթե ամեն ինչ տալ՝ տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ չափազանց հարգելով Միացյալ Նահանգներին և դրա նախագահին՝ ԻՆՁ, և ԱՄՆ Սենատը որոշում է անցկացնել անհաջող ժամանակի և անիմաստ «Պատերազմական լիազորությունների մասին» օրենքի քվեարկություն՝ ասելով աշխարհի ահաբեկչության թիվ մեկ հովանավորին, որ Միացյալ Նահանգներին դուր չի գալիս այն, ինչ ես անում եմ նրանց հետ, և ես պետք է դադարեցնեմ, և դա անելով՝ օգնություն ու հարմարավետություն է ցուցաբերել թշնամուն։

Չորս հանրապետական ​​Լուզերներ քվեարկեցին դեմոկրատների հետ, և Իրանը հարցրեց իմ ժողովրդին. «Ի՞նչ է այդ ամենը նշանակում»։ Այս սենատորները պարզապես դժվարացրել են իմ աշխատանքը, բայց ես այն կկատարեմ՝ այսպես թե այնպես, որովհետև ես միշտ դա անում եմ։ Նախագահ ԴՋԹ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեւաստոպոլը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածից հետո

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանին թույլ չի տրվի վճար պահանջել Հորմուզի նեղուցով անցման համար․ Ռուբիո

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայում 40 մարդ է ջրահեղձ եղել՝ փորձելով լողալու միջոցով զովանալ ռեկորդային շոգից

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոբելյանական երեկո՝ Շոստակովիչի երաժշտության հավերժության ներքո․ Կոմիտաս քառյակի և Հայկ Մելիքյանի մատուցմամբ

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալել են Ավետիք Չալաբյանին

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես Իսրայելը դարձավ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ պայքարի փորձության միջոց

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը հետաձգում է գնումների բարեփոխումը մինչև ամառվա ավարտը

24/06/2026 infomitk@gmail.com