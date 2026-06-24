Ջորջիա Մելոնիի ամերիկյան հաշվարկը

Իր ցածր պաշտպանական ծախսերի և Ամերիկայի հետ առևտրային ավելցուկի շնորհիվ Իտալիան միշտ էլ դատապարտված էր բախման Թրամփի հետ: Նրանց վեճը այժմ կարող է օգնել Մելոնիի վերընտրվելու հույսերին։
ՀՌՈՄ — ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Ամերիկան առաջինը» օրակարգը միշտ էլ նրան բախման էր տանելու Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հետ։
Չնայած տրանսատլանտյան աջակողմյան Մելոնին տարիներ շարունակ շահարկում էր այն գաղափարը, որ ինքը Թրամփի ամենաբնական եվրոպական դաշնակիցն է և կարող է միջնորդ լինել ԵՄ-ի հետ նրա հարաբերություններում, Իտալիան ոչ մի կերպ չէր կարող խուսափել MAGA-ի սև ցուցակից։
Մելոնին միացավ Թրամփին այնպիսի թեմաներով, ինչպիսիք են միգրացիան և մշակութային պատերազմը, բայց միայն ժամանակի հարց էր, մինչև MAGA-ն դժգոհեր Իտալիայի ցածր պաշտպանական ծախսերի և ԱՄՆ-ի հետ առևտրային մեծ ավելցուկի պատճառով։
Իրականում, Իտալիան հենց այն երկիրն էր, որից Թրամփը սովորաբար բողոքում է ԱՄՆ անվտանգության երաշխիքներից անօրինական օգտվելու համար։ «Հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի շահերի արմատական բախումը, բախումը միշտ էլ հնարավոր էր», – ասաց Դանիելե Ալբերտացին, Սուրեյի համալսարանի պրոֆեսոր և Եվրոպայի արմատական աջերի մասին մի քանի գրքերի հեղինակ։
Չնայած պայքարը միշտ էլ սպասվում էր, անորոշ էր, թե ինչպես կարձագանքի Մելոնին։ Ի տարբերություն աշխարհի առաջնորդների մեծ մասի, ովքեր անտեսել են Թրամփի անձնական վիրավորանքները, Իտալիայի կռվարար վարչապետը, ի վերջո, անսովոր քայլ կատարեց՝ սրելով վեճը՝ մեղադրելով ամերիկացի առաջնորդին Իտալիայի ազգային արժանապատվությունը կասկածի տակ դնելու համար։
Երբ Թրամփը ուրբաթ օրը ծաղրեց Մելոնիին՝ G7-ի առաջատար տնտեսությունների վերջերս կայացած հանդիպման ժամանակ նրան լուսանկար «աղաչելու» համար, և մեղադրեց նրան իրենց հարաբերությունները ներքին քաղաքական շահի համար շահագործելու մեջ, նա հակադարձեց, որ նա հորինել է միջադեպը և ասաց, որ իր սեփական ժողովրդականությունը տուժում է նրա հետ իր բարեկամության պատճառով։
Նրա արձագանքի ինտենսիվությունը քաղաքականապես ուշադիր չափորոշված էր այն երկրում, որտեղ Թրամփը խորապես ատելի է, և որտեղ Մելոնին հաջորդ տարի կարող է վերընտրվել։ Մայիսին Ipsos-ի հարցումը ցույց տվեց, որ իտալացիների 77 տոկոսը բացասական կարծիք ուներ Թրամփի մասին։
Նրա կոալիցիոն գործընկերները կենտրոնամետ աջակողմյան «Ֆորցա Իտալիա» կուսակցությունում աջակցել են նրան՝ տեսնելով Թրամփին դիմակայելու համոզիչ քաղաքական տրամաբանությունը։
Արտաքին գործերի նախարար, «Ֆորցա Իտալիա»-ի առաջնորդ Անտոնիո Տայանին Թրամփի խոսքերը անվանել է «լուրջ և վիրավորական» և չեղարկել է այս շաբաթվա սկզբին նախատեսված ԱՄՆ այցը։
Դա չի նշանակում, որ Մելոնին խուսափում է քննադատությունից։ Ընդդիմադիր կենտրոնամետ ձախակողմյան Դեմոկրատական կուսակցությունը հայտարարել է, որ նա սխալվել է՝ մտածելով, որ երբևէ կարող է զսպել Թրամփին։
Դեմոկրատական կուսակցության արտաքին գործերի խոսնակ Լիա Քուարտապելեի համար վեճը բացահայտում է անկանխատեսելի Վաշինգտոնի հետ արտոնյալ հարաբերություններին ապավինելու անմտությունը, որը «մեզ համար զենք է դարձնում ԱՄՆ-ից մեր կախվածությունը»։
Նա հավելել է, որ միջադեպը պետք է Մելոնիին դրդի ավելի շատ ներդրումներ կատարել եվրոպական դաշինքներում։ Իտալիայի առաջնորդը «չի հասկացել, որ Թրամփը դաշնակիցներ չունի. նա աշխարհը համարում է մեծ տերությունների և նրանց հպատակների մի վայր»։
Քուարտապելեն շարունակեց, որ բախումը ազդարարեց իտալական աջերի և MAGA-ի միջև հարաբերությունների ավելի լայն տեղաշարժ, որն այժմ կարող է «շատ վտանգավոր» գործիչներին, ինչպիսին է ծայրահեղ աջ գեներալ Ռոբերտո Վանաչին, դիտարկել որպես ավելի բնական դաշնակից։
Շրջադարձային պահ. Իրան
Թրամփի վերընտրությունից հետո Մելոնին կապեր հաստատեց Սպիտակ տան հետ և ներկայացվեց որպես կամուրջ Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջև։
Իրանական պատերազմը փոխեց այդ տրամադրությունը։
Թրամփի փետրվարին Թեհրանի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու որոշումը խիստ ժողովրդականություն չվայելեց Իտալիայում, որտեղ ընտրողները մտահոգված էին էներգակիրների գների բարձրացման և ավելի լայն հակամարտության ռիսկի մասին, ինչը Մելոնիի Սպիտակ տան հետ ընկալվող մտերմությունը դարձրեց «հսկայական պատասխանատվություն», ասաց Ալբերտացին։
Թրամփի հարձակումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Մելոնին արդեն սկսել էր հեռավորություն պահպանել իր և Վաշինգտոնի միջև՝ մերժելով ամերիկյան ռմբակոծիչների մուտքը իտալական բազաներ։
Թրամփի կողմնակիցների տեսանկյունից խնդիրները ավելի խորն են, քան Իտալիայի առևտրային ավելցուկը։
Սթիվ Բեննոնի «Պատերազմի սենյակ» հեռուստաշոուի միջազգային խմբագիր Բեն Հարնվելն ասել է, որ Սպիտակ տունը գնալով ավելի է նյարդայնանում Մելոնիի՝ Վաշինգտոնի և Եվրոպայի միջև միջնորդ ներկայանալու ջանքերից։
«Նախագահի շրջապատի մարդկանց իսկապես վրդովեցրեց այն, որ նա իրեն ներկայացնում էր որպես կամուրջ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև», – ասել է Հարնվելը։ Թրամփը «զրուցակիցի կարիք չունի։ Նա կարող է զանգահարել ցանկացած կարևոր անձի՝ առանց Ջորջիա Մելոնիի օգնության»։
Հարնվելն ասաց, որ Մելոնիի դիրքորոշումները պաշտպանության ծախսերի վերաբերյալ և նրա պաշտպանությունը Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի՝ Թրամփի մեկ այլ սպարինգ-գործընկերոջ, նույնպես կնկատվեին MAGA շրջանակներում: Թրամփի հրապարակային հարձակումը, ըստ նրա, նպատակ ուներ ուղերձ հղել։
Իտալական մի հեռուստաալիքի հետ զրույցում «Թրամփը հստակորեն ցանկանում էր նվաստացնել նրան իր սեփական ժողովրդի առջև», – ասաց նա։
Ալբերտացիի խոսքով՝ հարձակումը չափազանց նվաստացուցիչ էր անտեսելու համար: «Նա ստիպված էր հակադարձել, քանի որ կարծում եմ, որ [չարձագանքելու] քաղաքական գինը չափազանց բարձր կլիներ»: Թրամփը նրան վերաբերվել էր «որպես անլուրջ, ինչպես երկրպագուի: Որպես ազգայնական՝ նա պետք է պահպանի արժանապատիվ և ուժեղ մեկի կերպարը»:
Այնուամենայնիվ, Հարնվելը զգուշացրեց վեճը որպես մշտական խզում մեկնաբանելուց:
Մելոնին, որի ջանքերը՝ ներկայանալու որպես Վաշինգտոնի և Եվրոպայի միջև միջնորդ, նույնպես գրգռիչ են համարվում Սպիտակ տան համար, լուսանկարվել է Փարիզում՝ իր գործընկեր առաջնորդներ Քեյր Սթարմերի, Էմանուել Մակրոնի և Մերցի հետ՝ 2026 թվականի ապրիլին Իրանի պատերազմի վերաբերյալ բանակցություններից հետո: Միշել Էյլեր/AFP via Getty Images
«Թրամփը չի կրում վիրավորանքներ», – ասաց նա: «Դուք կարող եք վիճել նրա հետ և վերադառնալ վրան, քանի դեռ ընդունում եք, որ նա ալֆան է»:
Այնուամենայնիվ, նա առաջարկեց, որ չպետք է գերագնահատել Իտալիայի կարևորությունը Սպիտակ տանը:
«Նրանք շատ ժամանակ չեն ծախսում Սպիտակ տանը Իտալիայի կամ Ամերիկայից բացի որևէ այլ երկրի մասին մտածելով», – ասաց նա: «Եթե միջին եվրոպական տերության վարչապետը չպատասխանի նրա զանգերին, նա կհաղթահարի»:
Այլ տարբերակ չկա
Չնայած Թրամփի հետ բարձր մակարդակի վեճի դեպքում Մելոնիի համար ընտրական հնարավոր առավելություններին, Հռոմը քիչ իրական նշաններ է ցույց տալիս Վաշինգտոնի հետ իր ավելի լայն ռազմավարական համաձայնությունից հրաժարվելու համար:
Չնայած այս շաբաթվա Ամերիկա կատարած այցը չեղարկելուն, Տայանին պնդեց, որ նա դեռ կմասնակցի Հռոմում կայանալիք Ամերիկայի 250-ամյակի հուլիսի 4-ի երեկույթին՝ տոնակատարություններին, որոնք չափազանց կարևոր են Թրամփի համար:
Մելոնիի կոալիցիայի ծայրահեղ աջ Լիգա կուսակցության սենատոր Կլաուդիո Բորգին պնդում էր, որ Հռոմը պետք է սկզբից ավելի մոտենար Եվրոպայի վերաբերյալ Թրամփի նպատակներին, այդ թվում՝ Վաշինգտոնի հետ երկկողմանի սակագնային բանակցություններ վարելով, այլ ոչ թե գործելով Բրյուսելի միջոցով։
Նա խորհուրդ տվեց կառավարությանը «այսօրվանից ամեն ինչ անել այս դժբախտ իրավիճակը դիվանագիտորեն հաղթահարելու համար»։
Քաղաքագետ և Հռոմի բիզնես դպրոցի դեկանի տեղակալ Լեո Գորետտին ասաց, որ հանրային հռետորաբանության հետևում Իտալիան, ինչպես միշտ, կախված է տրանսատլանտյան դաշինքից։
Մելոնիի «շատ կոշտ սկզբնական արձագանքը չի ազդում Իտալիայի քաղաքականության վրա, որը դեռևս փորձում է կառչել տրանսատլանտյան հարաբերություններից», – ասաց նա։
«Կառավարությունը փորձեց կոշտ խաղալ, բայց հասկացավ, որ չի կարող կոշտ խաղալ»։
Բաց մի թողեք
Brexit-ից տասը տարի անց Լոնդոն Սիթին վախենում է, որ Թրամփի Ամերիկան կարող է հաղթել մրցավազքում
Սթարմերի Brexit-ի համաձայնագիրը չի լուծի Հյուսիսային Իռլանդիայի առևտրային խնդիրները
ԵՄ երկրները մտադիր են Ռուանդայում և Ուզբեկստանում ստեղծել միգրանտների «վերադարձի կենտրոններ»