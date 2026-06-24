Եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունների գործադիր տնօրենները ցանկանում են ուղիղ կապ ԵՄ քաղաքականության մշակման համար

Airbus, ASML, Ericsson և այլ ընկերությունների գործադիր տնօրենները ֆոն դեր Լեյենի ուշադրության կենտրոնում են՝ ապակարգավորման և կոնսոլիդացիայի համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունների գործադիր տնօրենների մի խումբ ցանկանում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը արագացնի քաղաքականության մշակումը՝ ի շահ դաշինքի արդյունաբերական առաջնորդների։
«Դուք չեք կարող շատ բարդ քաղաքականություն մշակել, ապա ասել, որ մենք պարզեցնելու ենք այն։ Շատ ավելի լավ է, եթե դուք սկզբում ճիշտ քաղաքականություն եք վարում», – երկուշաբթի օրը Բրյուսելում լրագրողներին ասաց հոլանդական չիպսերի հսկա ASML-ի գործադիր տնօրեն Քրիստոֆ Ֆուկեն՝ կրկնելով անցյալ ամիս տված բացառիկ հարցազրույցում տված իր ուղերձը։
Ֆուկեն, ավիատիեզերական հսկա Airbus-ի, հեռահաղորդակցության հսկա Ericsson-ի և արհեստական բանականության առաջատար Mistral-ի ղեկավարների հետ միասին, հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ՝ ԵՄ-ին ճնշում գործադրելու համար՝ կրճատելու բյուրոկրատական քաշքշուկները, վերանայելու միաձուլման կանոնները և խաղադրույք կատարելու ԱՄՆ-ի դեմ տեղական չեմպիոնների վրա։
Սա «Եվրոպական տեխնոլոգիական ստեղծողներ» անվամբ նոր մշտական երկխոսության մաս է կազմում, որը ներառում է ծանրքաշային Airbus, ASML, Ericsson, Mistral, Nokia, SAP և Siemens ընկերությունները։ Խումբը ցանկանում է, որ ԵՄ ինստիտուտները ավելի լավ սպասարկեն իրենց կարիքները՝ նման այն համաձայնությանը կառավարության և արդյունաբերության միջև, որը նկատվում է մրցակցող տարածաշրջաններում, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը։
«Մենք պետք է անընդհատ խոսենք, քանի որ Եվրոպայի համար կարևոր է։ Եվ երկխոսության հաստատումը ժամանակ է պահանջում», – ասել է ASML-ի Ֆուկեն։ «Մարդիկ, որոնց հետ մենք մրցում ենք, դա անում են չափազանց արդյունավետ», – ասել է նա։
Airbus-ի գործադիր տնօրեն Գիլյոմ Ֆորին ասել է. «Մենք գալիս ենք նույն գիտակցումից, որ այն, ինչ այսօր անում է Եվրոպան, այն չէ, ինչ պետք է աներ Եվրոպան… Եթե դա լոբբիստական վարժություն է, ապա դա լոբբիստական վարժություն է հաջողակ Եվրոպայի համար»։
Ապրիլի վերջին խումբը վերջերս հանդիպում ունեցավ ֆոն դեր Լեյենի հետ և հստակ ուղերձ հղեց. ապակարգավորեք, հակառակ դեպքում կկորցնեք Եվրոպայի ապագան որպես նորարարական գերտերություն: Մեկ շաբաթ անց, Գերմանիայի կողմից ուժեղ խթանմամբ, արդյունաբերությունը հաղթանակներ տարավ արհեստական ինտելեկտի պարզեցման օրինագծում՝ ավելի քիչ կանոններով և հետաձգված վերջնաժամկետով։
Նրանց առաջարկի մի մասն այն է, որ Բրյուսելը ավելի արագ ապակարգավորի, հեշտացնի միաձուլումների ճանապարհը և ավարտի միասնական շուկան՝ արդյունաբերության հետ ավելի սերտ խորհրդակցություններով։
«Մենք թույլ ենք տվել, որ շուկան լիովին մասնատվի՝ ոչ մեկին չտալով մրցունակ լինելու մասշտաբները», – պնդեց Ericsson-ի հեռացող գործադիր տնօրեն Բյորյե Էկհոլմը: «Մենք պետք է մի քայլ հետ գնանք և այստեղ արդյունաբերական մտածողության գործընթաց անցկացնենք»։
Եվ արագությունը նույնպես էական է: «Արհեստական ինտելեկտի ոլորտում ամեն ինչ շատ արագ է ընթանում: Մեր խնդիրն այն է, որ երկու տարի անց արդեն կարող է շատ ուշ լինել», – ասաց ֆրանսիական արհեստական ինտելեկտի չեմպիոն Mistral-ի համահիմնադիր Արթուր Մենշը: Նա ասաց, որ ամպային և արհեստական ինտելեկտի զարգացման վերաբերյալ հանձնաժողովի վերջին առաջարկը քայլ էր ճիշտ ուղղությամբ, բայց շատ դանդաղ։
Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ ղեկավարի պաշտոնում իր երկրորդ պաշտոնավարման մեկնարկից ի վեր պաշտպանել է ապակարգավորման արդյունաբերությանը նպաստող օրակարգը։ Սակայն Siemens-ի նախագահ Ջիմ Հագեման Սնեյբի վերջերս արդյունաբերական արհեստական բանականության հարցերով հանձնաժողովի խորհրդականի պաշտոնում նշանակումը քննադատության արժանացավ հակառակորդների կողմից, ովքեր պնդում էին, որ ԵՄ գործադիր մարմինը չափազանց մոտ է Եվրոպայի արդյունաբերական հսկաներին։
«Նախագահը խնդրեց ոլորտի ներկայացուցիչներից մեկին գալ և օգնել, և այդ մեկը որոշեց գնալ և օգնել։ Եվ այդ որոշումը մենք խրախուսելու միակ միջոցը այդ անձին շահերի բախման մեջ մեղադրելն է», – ափսոսանքով նշեց ASML-ի Ֆուկեն։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը հետաձգում է գնումների բարեփոխումը մինչև ամառվա ավարտը
Մեծ Բրիտանիային չի կարելի թողնել ինքնուրույն որոշելու իր ապագան
Ջենրիկ. «Բըրնհեմը կասկածելի պոլո շապիկով Քիր Սթարմերն է»