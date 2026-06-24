Հարցում. Մեծ Բրիտանիայի ընտրողները ցանկանում էին Սթարմերի հեռանալը, բայց ոչ Բըրնհեմի անհապաղ թագադրումը

Հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ չնայած Մեծ Բրիտանիայի ընտրողները ցանկանում էին նոր ղեկավարություն, նրանք պակաս հետաքրքրված էին երկրի նոր առաջնորդ ընտրելու կարճ ճանապարհով։
Էնդի Բըրնհեմը երկրի հաջորդ առաջնորդ դառնալու անկասկած ֆավորիտն է այն բանից հետո, երբ վարչապետ Քիր Սթարմերը երկուշաբթի օրը հայտարարեց իր հրաժարականի մասին՝ իշխանությունից ուշագրավ անկում ընդամենը երկու տարի անց, երբ նա ընտրողների փոփոխությունների պահանջի ալիքը հաղթեց վճռական հաղթանակի։
Սակայն հարցումը ցույց է տալիս, որ Մեծ Բրիտանիայի շատ չափահասներ չէին ցանկանում, որ Բըրնհեմը դառնար առաջնորդ, չնայած շատերը կողմ էին, որ նա, ի վերջո, դառնար վարչապետ։
Մեծ Բրիտանիայի յուրաքանչյուր 5 չափահասից միայն 1-ն է ասել, որ Բըրնհեմը պետք է անմիջապես դառնար Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ՝ և, հետևաբար, վարչապետ՝ եթե նա հաղթեր անցյալ շաբաթ Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններում՝ խորհրդարանում տեղ զբաղեցնելու համար, ինչը նա արեց։
Փոխարենը, մեծահասակների 54 տոկոս մեծամասնությունը նշել է, որ պետք է լինի առաջնորդության մրցույթ, նույնիսկ եթե դա նշանակում է երկար ամիսներ անցկացնել՝ չիմանալով, թե ով է լինելու վարչապետ։
Այս տեսակետը բավականին համահունչ է բոլոր կուսակցական պատկանելությունների միջև, որտեղ Լեյբորիստական կուսակցության ընտրողների 57 տոկոսը կողմ է առաջնորդության համար մրցակցության գաղափարին, այլ ոչ թե Բըրնհեմի անմիջապես պաշտոնի բարձրացմանը։
Հարցումը անցկացվել է Լոնդոնում գործող Public First կազմակերպության կողմից Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններից կարճ ժամանակ առաջ։ Դրա արդյունքները ցույց են տալիս, որ չնայած Մեծ Բրիտանիայի ընտրողները ցանկանում էին նոր առաջնորդություն՝ դժգոհելով Սթարմերի կողմից տնտեսության և ներգաղթի նման կարևոր հարցերի լուծման եղանակից, նրանք ավելի քիչ էին ցանկանում կարճ ճանապարհ ընտրել նոր վարչապետ նշանակելու և առաջնորդության համար մրցակցություն չանցկացնելու համար։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Բըրնհեմը ակնհայտորեն առավելություն ուներ Սթարմերի և այնպիսի մրցակիցների նկատմամբ, ինչպիսիք են աջակողմյան Reform U.K.-ի Նայջել Ֆարաժը և առաջադեմ կանաչների կուսակցության Զաք Պոլանսկին՝ դեմ առ դեմ մրցակցություններում։ Հարցին, թե ով կլինի ավելի լավ վարչապետ, 61 տոկոսը պատասխանել է Բըրնհեմին, մինչդեռ միայն 39 տոկոսը՝ Սթարմերին։
Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության թեկնածուների առաջադրումները սկսվում են հուլիսի 9-ին, և եթե նա միակ թեկնածուն լինի, Բըրնհեմը կարող է վարչապետ դառնալ մինչև հուլիսի 17-ը։
Այնուամենայնիվ, արդյունքները ընդգծում են Բըրնհեմի առջև ծառացած քաղաքական մարտահրավերները, քանի որ Reform U.K.-ի հակառակորդները արդեն իսկ հարձակվում են նրա վրա՝ որպես ժողովրդավարական մանդատ չունեցող, քանի որ նա մոտենում է 10-րդ հորիզոնականին։
Բըրնհեմը կարող է ապահովել այդ մանդատը ընդհանուր ընտրություններ անցկացնելով՝ Համայնքների պալատի բոլոր 650 տեղերի համար քվեարկություն պարտադրելով, և, եթե Լեյբորիստական կուսակցությունը հաղթի խորհրդարանում վերահսկողությունը, ամրապնդելով իր վարչապետությունը ավանդական գործընթացի միջոցով։
Սակայն ընդհանուր ընտրությունները քիչ հավանական են մինչև 2029 թվականը, և դրանց հիմա անցկացումը կարող է հանգեցնել Լեյբորիստական կուսակցության տասնյակ տեղերի կորստին, նույնիսկ եթե կուսակցությունը դեռ հաղթի վերահսկողությունը։
Public First-ի վերջին հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ամենալավատեսական սցենարում՝ Բըրնհեմի ղեկավարությամբ և մարտավարական քվեարկության հաշվի առնելով՝ Բըրնհեմի գլխավորած Լեյբորիստական կուսակցությունը դեռևս ավելի քան 80 տեղով պակաս կմնա խորհրդարանում մեծամասնություն կազմելու համար։ Դա Լեյբորիստական կուսակցությանը կստիպի հույսը դնել այլ կուսակցությունների աջակցության վրա՝ կենսունակ կառավարություն ձևավորելու համար։
Այս ամսվա սկզբին անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ իրավիճակի պայմաններում Լեյբորիստական կուսակցության լավագույն հնարավորությունն այն է, որ Սթարմերին փոխարինի Բըրնհեմով, ապա հույս ունենա, որ իրենց բախտը կբարելավվի մինչև 2029 թվականին սպասվող հաջորդ ընդհանուր ընտրությունները։
Երկու ճանապարհներն էլ զգալի քաղաքական ռիսկեր են պարունակում Բըրնհեմի համար։
«Եթե Բըրնհեմին մեղադրեն հաջորդ երեք տարիների ընթացքում մանդատ չունենալու մեջ, դժվար կլինի փոփոխություններ կատարել և պահպանել նրա ժողովրդականությունը», – ասաց Սեբ Ռայդը, Public First-ի հարցումների ղեկավարը։ «Որքան երկար նա քաղաքականություն ներդնի առանց ընտրություններ նշանակելու, այնքան ավելի շատ նրան կարող են մեղադրել բրիտանական հանրությունից վախենալու մեջ»։
հարցումից պարզ է դառնում, որ Մեծ Բրիտանիայի ընտրողները երկընտրանքի մեջ են այն գործընթացի շուրջ, որի միջոցով Բըրնհեմը բարձրանում է երկրի բարձրագույն քաղաքական պաշտոնին։
Անցյալ շաբաթ Բըրնհեմը հաղթեց Անգլիայի Մեյքերֆիլդ քաղաքում անցկացված լրացուցիչ ընտրություններում՝ նրան վերադարձնելով Վեստմինստեր և այդպիսով թույլ տալով նրան մասնակցել կուսակցության ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարին։ Քանի որ Սթարմերը հրաժարական է տալիս, իսկ Լեյբորիստական կուսակցությունը դեռևս իշխանության գլուխ է՝ շնորհիվ 2024 թվականի իր հաղթանակների, այդ մրցույթում հաղթած ցանկացած անձ կբարձրանա վարչապետի պաշտոն։
Առողջապահության նախկին նախարար Ուես Սթրիթինգը, որը կլիներ Բըրնհեմի գլխավոր մրցակիցը, հայտարարեց, որ չի մասնակցելու մրցույթին՝ փոխարենը աջակցելով Բըրնհեմին։ Սա փաստացիորեն ազատում է Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետի ճանապարհը՝ դառնալու վարչապետ, չնայած դեռ պարզ չէ, թե արդյոք Լեյբորիստական կուսակցության այլ պատգամավորներ կմասնակցեն թագադրմանը։
Հարցման ժամանակ Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրությունների՝ որպես վարչապետ ընտրելու գործընթացի վերաբերյալ հարցին Մեծ Բրիտանիայի չափահասների կարծիքը բաժանվել է.
41 տոկոսը նշել է, որ այդ գործընթացը չպետք է լինի այն, թե ինչպես է որոշվում հաջորդ վարչապետը, նույնիսկ եթե դա նշանակում է, որ Սթարմերը կմնա պաշտոնում, մինչդեռ 38 տոկոսը համաձայն է այն պնդման հետ, որ «սա այն գինն է, որը արժե վճարել Քիր Սթարմերի՝ այլևս վարչապետ չլինելու համար»։
Բրիտանացիները նույնպես բաժանվել են գործընթացի արդարության հարցում. 41 տոկոսը համաձայն է, որ «արդար չէ, որ վարչապետ դառնալու որոշումը մեծապես կախված է մեկ ընտրատարածքի արդյունքներից», և նույնքան 41 տոկոսը նշել է, որ «քաղաքականությունն այսպես է գործում, վարչապետին փոխելու այլընտրանքային եղանակները ոչ ավելի, ոչ պակաս արդար են»։
Հարցումը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ Մեծ Բրիտանիայի չափահասները ցանկանում են հեռանալ Սթարմերից՝ հունիսին անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ Մեծ Բրիտանիայի չափահասների 64 տոկոսը նշել է, որ չի վստահում Սթարմերին, և առանձին հարցում 62 տոկոսը նշել է, որ նա այն մարդը չէ, ով պահում է իր խոստումները, շատերը դեռևս անհարմար են զգում իշխանության անվիճելի փոխանցման հետ կապված։
Հարցվածները բազմաթիվ պատճառներ են ներկայացրել, թե ինչու են Բարնհեմը ցանկանում, որ Լեյբորիստական կուսակցության ներսում անցնի լիակատար ղեկավարության ընտրություններ։ Ամենատարածված պատճառներն, որոնք ընտրվել են ցանկից, հետևյալն են՝ դա «ավելի արդար գործընթաց է» (35 տոկոս), «թույլ է տալիս պատշաճ քննարկում» կուսակցության ուղղության վերաբերյալ (31 տոկոս) և թույլ է տալիս մյուս թեկնածուներին առաջադրվել (30 տոկոս)։
Մեծ Բրիտանիայի մեծահասակների մոտ 1/4-ը նշել է, որ ղեկավարության ընտրության առավելությունն այն է, որ Լեյբորիստական կուսակցության անդամները ձայնի իրավունք ունեն ընտրության հարցում (28 տոկոս) և որ «դա ցույց է տալիս, թե ինչի համար է Էնդի Բարնհեմը հանդես գալիս» (25 տոկոս)։
Ինչ վերաբերում է Բարնհեմին անմիջապես առաջնորդ դարձնելու առավելություններին՝ լիակատար, մրցակցային ղեկավարության ընտրության փոխարեն, Մեծ Բրիտանիայի մեծահասակների հիմնական պատճառներն այն էին, որ «դա խուսափում է երկար, շեղող ղեկավարության մրցույթից» (27 տոկոս) և թույլ է տալիս կառավարությանը «շարունակել իր աշխատանքը» (25 տոկոս)։
Լեյբորիստական կուսակցության ընտրողները համաձայն էին այդ պատճառների հետ, չնայած նրանք նաև նշեցին, որ թագադրման հիմնական առավելություններն են Լեյբորիստական կուսակցության հրապարակային վեճերից խուսափելը (30 տոկոս) և այն, որ դա «Լեյբորիստական կուսակցությանը վճռական տեսք է հաղորդում» (30 տոկոս):
Իր հերթին, Բըրնհեմն ասել է, որ դեռ վաղ է որոշել, թե արդյոք նա կհայտարարի ընդհանուր ընտրություններ: «Դուք մի քանի խոչընդոտներ եք հաղթահարում», – վերջերս տված հարցազրույցում ասել է նա BBC-ի լրագրողին:
«Բըրնհեմը պետք է կշռադատի ապագայի երկու տարբերակ: Մեկում նա, ինչպես իր նախորդները, ներկայումս իր ամենամեծ ժողովրդականության մեջ է և պետք է հիմա ընտրություններ հայտարարի՝ դա ապահովելու համար», – ասել է Ռայդը: «Մյուսում, ընտրություններ հայտարարելը, երբ Ռեֆորմը առաջատար է, որոշում է կորցնել խորհրդարանական մեծամասնությունը, որը նա կարող է օգտագործել Լեյբորիստական կուսակցության ընտրական հնարավորությունները 2029 թվականի համար բարելավելու համար»:
Բաց մի թողեք
Ինչպես Իսրայելը դարձավ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ պայքարի փորձության միջոց
Էլ ո՞վ. Եվրոպայի ձայնը գտնելը
Քաղաքական սիրավեպի ավարտ․ Թրամփը տասնամյակ անցկացրեց Եվրոպայում ընկերներ ձեռք բերելով։ Հիմա նրանք երես են թեքում