30/06/2026

EU – Armenia

Թրամփը ցանկանում է միասնական հետախուզական տվյալների բազայի ստեղծել․ NYT

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

Թրամփի վարչակազմը ցանկանում է, որ ԱՄՆ հետախուզական գործակալությունները ստեղծեն բոլոր օտարերկրյա լրտեսության թիրախների միասնական տվյալների բազա, ներառյալ լրտեսության մեջ կասկածվողները, հետախուզության աշխատակիցները, հաքերները, հանցավոր խմբավորումները և Կենտրոնական հետախուզական վարչության պոտենցիալ գործակալները, հայտնել է «The New York Times»-ը։

Ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակի տվյալներով՝ նման ցուցակը կբարելավի համակարգումը և կկանխի գործակալությունների միջև անհամապատասխանությունները։

Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և ԿՀՎ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները դեմ են ու պնդում են, որ նման զգայուն տեղեկատվության կենտրոնացումը կարող է բացահայտել գաղտնի գործողություններն ու հետաքննությունները և մեծացնել արտահոսքի կամ չարաշահման ռիսկը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի մասին. Ինչպես է Լիտվան ամրապնդում իր պաշտպանությունը

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի հերթական անհանգիստ գիշերը

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կարող է պահանջել Բոսնիա-Հերցեգովինայի մաս կազմող Սերբական հանրապետության իր կազմում միավորումը»

30/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ Սյունիքում 869 անապահով ընտանիք զրկվեց ընտանեկան նպաստից՝ հանապազօրյա հաց գնելու հնարավորությունից․ Միքայելյան. Տեսանյութ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար՝ Երևանում․ Մալաթիայում՝ վերգետնյա անցման մոտ, բախվել են «Chevrolet Volt»-ը, «Hyundai Elantra»-ն ու «Opel»-ը. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «բացահայտեց» Նաթանյահուն Հայաստանում

30/06/2026 infomitk@gmail.com