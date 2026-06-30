Իսկ Սյունիքում 869 անապահով ընտանիք զրկվեց ընտանեկան նպաստից՝ հանապազօրյա հաց գնելու հնարավորությունից․ Միքայելյան. Տեսանյութ

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ Արթուր Միքայելյանը տեսանյութ է հրապարակել՝ կից գրելով․
«Թե ինչպե՞ս ստացվեց, որ ընտրություններից առաջ իշխանությունը հանկարծ «հիշեց» ՍԴ դատավորների աշխատավարձերը բարձրացնելու մասին։
Իսկ Սյունիքում 869 անապահով ընտանիք զրկվեց ընտանեկան նպաստից՝ հանապազօրյա հաց գնելու հնարավորությունից»։
Բաց մի թողեք
Կողոպտել են աշխարհահռչակ օպերային երգչի տունը. Լուսանկար
Դերասան Հայկ Հովհաննիսյանն անդրադարձել է Անահիտ Մանուկյանից բաժանվելու լուրերին. Լուսանկար
Կոչ՝ պահպանելու մեր ինքնությունը․ «Խոստում» համահայկական նախաձեռնության պաշտոնական մեկնարկը