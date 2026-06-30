30/06/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

Եվրոպական միությունն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո՝ առաջադեմ անօդաչու թռչող սարքեր գնելու համար։

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուալ Ֆոն դեր Լայենն ասել է, որ շուտով հասանելի կլինի լրացուցիչ ռազմական օգնություն։

 

Բաց մի թողեք

1 min read

Կասեցվել է «Պանիր Լոռի 45%»-ի արտադրությունը. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասեցվել է «Թամարա»-ի արտադրական առանձին գործառույթ. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ

30/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ Սյունիքում 869 անապահով ընտանիք զրկվեց ընտանեկան նպաստից՝ հանապազօրյա հաց գնելու հնարավորությունից․ Միքայելյան. Տեսանյութ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար՝ Երևանում․ Մալաթիայում՝ վերգետնյա անցման մոտ, բախվել են «Chevrolet Volt»-ը, «Hyundai Elantra»-ն ու «Opel»-ը. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «բացահայտեց» Նաթանյահուն Հայաստանում

30/06/2026 infomitk@gmail.com