ԵՄ-ն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո

Եվրոպական միությունն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո՝ առաջադեմ անօդաչու թռչող սարքեր գնելու համար։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուալ Ֆոն դեր Լայենն ասել է, որ շուտով հասանելի կլինի լրացուցիչ ռազմական օգնություն։
Եվրոպական միությունն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո՝ առաջադեմ անօդաչու թռչող սարքեր գնելու համար։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուալ Ֆոն դեր Լայենն ասել է, որ շուտով հասանելի կլինի լրացուցիչ ռազմական օգնություն։
Բաց մի թողեք
Կասեցվել է «Պանիր Լոռի 45%»-ի արտադրությունը. Լուսանկար
Կասեցվել է «Թամարա»-ի արտադրական առանձին գործառույթ. Լուսանկար
ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ