30/06/2026

EU – Armenia

Կվերցնեն մանդատները, թե ոչ․ պարզաբանում է Կարապետյանը

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

«Երբ որոշենք, որ մտնելու ենք Ազգային ժողով, դուք դրա մասին կիմանաք։ Ես հիմա ասում եմ, որ այս պահին դրա հետ կապված դեռ որոշում չկա։

Կան հետագա քայլեր, ամեն ինչ մենք կգնահատենք։ Որ ճանապարհը ավելի արագ հնարավորություն տվեց հեռացնելու Փաշինյանին, մենք այդ ճանապարհը ընտրելու ենք»,- լրագրողների հետ զրույցում քիչ առաջ հայտարարել է «Ուժեղ Հայաստանի» առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։

«Ոչ մեկի խորհուրդներին էլ, խոսույթներին էլ չենք նայելու։ Մենք ի վիճակի ենք ինքնուրույն որոշումներ ընդունել, գնահատել։ Մենք շփվելու ենք մարդկանց հետ, շփվելու ենք թիմակիցների հետ, ընտրողների հետ ու կայացնելու ենք միակ ճիշտ որոշումը»,- ասել է նա։

Սամվել Կարապետյանից հետաքրքրվել են, թե ինքն անձամբ ինչ ժամկետներում է պատկերացնում իշխանափոխության հարցը, երբ այն կլինի ու արդյոք կլինի, թե ոչ։

«Դուք ի՞նչ ժամկետում եք ուզում»,- ժպտալով արձագանքել է Կարապետյանը՝ հավելելով, որ ինքն իհարկե դրա վերաբերյալ ժամկետ ունի, սակայն մանրամասներ չի պատրաստվում հայտնել։

«Իհարկե չեմ ասեմ։ Դա բոլորդ կտեսնեք»,- նշել է Կարապետյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միգուցե ՍԴ-ն որոշում է, որ ես եմ վարչապետը, մի քիչ էլ, որ Վարդևանյանը «գազ» տա, տենց էլ կլինի․ Կարապետյան

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաղրամյան պողոտայում ծառեր են կտրում․ Բնակիչները բողոքում են․ Տեսանյութ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջերմուկի «Օլիմպիա» առողջարանում հայտնաբերվել է մաhացած 14-ամյա աղջնակ. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ Սյունիքում 869 անապահով ընտանիք զրկվեց ընտանեկան նպաստից՝ հանապազօրյա հաց գնելու հնարավորությունից․ Միքայելյան. Տեսանյութ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար՝ Երևանում․ Մալաթիայում՝ վերգետնյա անցման մոտ, բախվել են «Chevrolet Volt»-ը, «Hyundai Elantra»-ն ու «Opel»-ը. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «բացահայտեց» Նաթանյահուն Հայաստանում

30/06/2026 infomitk@gmail.com