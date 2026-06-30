30/06/2026

EU – Armenia

ՔՊ-ականներն անլրջացնում են պրոցեսը

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

ԱԺ նախագահի և փոխնախագահների թեկնածուների ընտրության գործընթացը, որը ՔՊ-ում ընթանում է Սահմանադրական դատարանի նիստերին զուգահեռ, «Հայաստան» դաշինքի ներկայացուցիչ, փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանի գնահատմամբ, վկայում է իշխանության ոչ լուրջ վերաբերմունքի մասին ընթացող դատավարությանը։

Լրագրողների հետ զրույցում Խուդոյանը նշել է, որ իշխանական թիմի վարքագիծը տպավորություն է ստեղծում, թե նրանք կամ չեն կարևորում, թե ինչ է կատարվում երկրի բարձրագույն դատական ատյանում, կամ վստահ են, որ ՍԴ-ում ընթացող գործընթացը որևէ ազդեցություն չի ունենալու վերջնական արդյունքների վրա։ Նրա խոսքով՝ նման վերաբերմունքով ՔՊ-ն ինքն է արժեզրկում և անլրջացնում ընթացող իրավական գործընթացը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ «բացահայտեց» Նաթանյահուն Հայաստանում

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը ճանաչեց իմ տատիկ-պապիկների ցեղասպանությունը․ ամենասարսափելին, որ կարող էին անել մեր ժողովրդի համար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ քաղաքացու` որպես ընտրողի, ճշգրիտ պատկերը կբացահայտվի ՍԴ որոշմամբ

30/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ Սյունիքում 869 անապահով ընտանիք զրկվեց ընտանեկան նպաստից՝ հանապազօրյա հաց գնելու հնարավորությունից․ Միքայելյան. Տեսանյութ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար՝ Երևանում․ Մալաթիայում՝ վերգետնյա անցման մոտ, բախվել են «Chevrolet Volt»-ը, «Hyundai Elantra»-ն ու «Opel»-ը. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «բացահայտեց» Նաթանյահուն Հայաստանում

30/06/2026 infomitk@gmail.com