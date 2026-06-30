ՔՊ-ականներն անլրջացնում են պրոցեսը

ԱԺ նախագահի և փոխնախագահների թեկնածուների ընտրության գործընթացը, որը ՔՊ-ում ընթանում է Սահմանադրական դատարանի նիստերին զուգահեռ, «Հայաստան» դաշինքի ներկայացուցիչ, փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանի գնահատմամբ, վկայում է իշխանության ոչ լուրջ վերաբերմունքի մասին ընթացող դատավարությանը։
Լրագրողների հետ զրույցում Խուդոյանը նշել է, որ իշխանական թիմի վարքագիծը տպավորություն է ստեղծում, թե նրանք կամ չեն կարևորում, թե ինչ է կատարվում երկրի բարձրագույն դատական ատյանում, կամ վստահ են, որ ՍԴ-ում ընթացող գործընթացը որևէ ազդեցություն չի ունենալու վերջնական արդյունքների վրա։ Նրա խոսքով՝ նման վերաբերմունքով ՔՊ-ն ինքն է արժեզրկում և անլրջացնում ընթացող իրավական գործընթացը։
Բաց մի թողեք
Ի՞նչ «բացահայտեց» Նաթանյահուն Հայաստանում
Իսրայելը ճանաչեց իմ տատիկ-պապիկների ցեղասպանությունը․ ամենասարսափելին, որ կարող էին անել մեր ժողովրդի համար
ՀՀ քաղաքացու` որպես ընտրողի, ճշգրիտ պատկերը կբացահայտվի ՍԴ որոշմամբ