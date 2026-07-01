01/07/2026

EU – Armenia

ԹՐԻՓՓ նախաձեռնությունը նույնպես իրականացվելու է ԵԱՏՄ գործող կարգավորումների շրջանակում

infomitk@gmail.com 01/07/2026 1 min read

ՀՀ փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձել է ԹՐԻՓՓ ծրագրին՝ ընդգծելով, որ այն ներկայում իրականացվում է Հայաստանի և ԱՄՆ-ի համագործակցության ձևաչափով։

Նրա խոսքով՝ արդեն ստորագրվել է համապատասխան համաձայնագիր, և նախաձեռնությունը գտնվում է իրականացման փուլում։

Պատասխանելով հարցին՝ թե ծրագրի գործարկման դեպքում ինչպես են համադրվելու ԵԱՏՄ տարանցման կանոնները և նոր կարգավորումները, փոխնախարարը նշել է, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ ԵԱՏՄ անդամ, և երկրում գործում են այդ միության սահմանած տարանցման կանոնները։

Նա հավելել է, որ ԹՐԻՓՓ նախաձեռնությունը նույնպես իրականացվելու է ԵԱՏՄ գործող կարգավորումների շրջանակում՝ համապատասխանեցված այդ համակարգի պահանջներին։

«Մենք ռուսական կողմի հետ TRIPP-ի վերաբերյալ քննարկում չենք տանում․ մեր երկկողմ օրակարգում ռուսական կողմի հետ այս պահին նման հարց չկա»։ Այս մասին հայտարարել է ՀՀ ԱԳ փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը։

Ավելի վաղ ՀՀ ԱԳ փոխնախարարը նշել էր՝ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ անդամ է, և տարանցման կանոնները, այդ թվում՝ TRIPP-ը, լինելու են ԵԱՏՄ կարգավորումներով՝ ընդգծելով՝ ՌԴ-ի հետ համատեղ աշխատանքի ընթացքում որևէ հարց չի առաջանա։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվելիք դատական ակտը, հիշեք, ուսանողներն էլ են կարդալու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հովակիմյանը այդ շատ կարևոր հարցին չի պատասխանել

01/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ում գործող սուպերմարկետներից մեկի մենեջերը նկարել է իրենց աշխատակցին և նրա անունով օնլայն վարկ ձևակերպել

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր նշանակումներ ՊՆ-ում

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն պաշտոններ է բաժանում, երբ դեռ ՍԴ-ն որոշում չի հրապարակել

01/07/2026 infomitk@gmail.com