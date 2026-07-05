05/07/2026

EU – Armenia

Գյումրի – Երևան ավտոճանապարհին բախվել են մեքենաներ․ կա վիրավոր. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

Հուլիսի 5-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 08։00-ի սահմաններում Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհի 102 կմ հատվածում բախվել են «Mercedes» մակնիշի և «Opel Astra» մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե արգելապատնեշներին, կոտրել դրանք, ապա բախվել ապառաժ քարերին։

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ՝ վթարի հետևանքով «Opel Astra»-ի վարորդը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Արմենիա» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի և վարորդների ինքնությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելգիայում և Ֆրանսիայում հունիսյան շոգի պատճառով մահացությունների թիվը կտրուկ աճել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վայոց ձորում բախվել են «ՎԱԶ 2107»-ը և բեռնատարը․ կա վիրավոր. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեխաներին մի քանի տարի փակի տակ են պահել տան մեկ սենյակում

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելգիայում և Ֆրանսիայում հունիսյան շոգի պատճառով մահացությունների թիվը կտրուկ աճել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իռլանդիան հետապնդում է ԵՄ բյուջեի ոսկին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիր Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալու որոշումը որակում է «խիստ անձնական»

05/07/2026 infomitk@gmail.com