Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերը պարզապես չեն կարողանում ազատվել իրենց իրավական խնդիրներից

Մարին Լե Պենի վերաքննիչ բողոքի վերաբերյալ որոշումը կարող է լուծել «Ազգային միավորման» նախագահի թեկնածուի հարցը: Սակայն դա չի ավարտի կուսակցության դեմ հետաքննությունների աճող ցանկը:
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» հույս ուներ, որ հաջորդ շաբաթ կկարողանա իր իրավական խնդիրները թողնել անցյալում՝ իր առաջնորդ Մարին Լե Պենի դեմ երկարատև յուրացման գործի ավարտով, և վերջապես իր ողջ էներգիան կենտրոնացնել 2027 թվականի ընտրությունների վրա:
Սակայն երեքշաբթի օրը ոստիկանական խուզարկությունները նշանակում են, որ կուսակցության դատական գլխացավերը, հավանաբար, կշարունակվեն, նույնիսկ եթե «Ազգային միավորման» նախագահ Ջորդան Բարդելան առաջիկա շաբաթ հանդես գա որպես նախագահի թեկնածու:
Փաստորեն, Բարդելան այժմ բախվում է խարդախության մեղադրանքների, որոնք նման են Լե Պենի նախագահական նկրտումներին սպառնացող խափանմանը:
Երեքշաբթի օրվա խուզարկությունները կապված էին Եվրոպական դատախազության կողմից անցկացվող հետաքննության հետ, թե արդյոք այժմ լուծարված «Ինքնություն և ժողովրդավարություն» խումբը չարաշահել է հարկատուների միջոցները, երբ Բարդելան նրա փոխնախագահն էր: Գաղտնի աուդիտի համաձայն՝ խումբը ծախսերի կանոնները խախտել է առնվազն 4.3 միլիոն եվրոյով։
Ընտրական առումով դրա ազդեցությունը կարող է սահմանափակ լինել։ «Ազգային միաբանությունը» դեռևս բարձր դիրքեր է զբաղեցնում հարցումներում, և ֆրանսիացիները սովոր են նախագահների կամ նախագահի թեկնածուների շուրջ խարդախության սկանդալներին՝ Ժակ Շիրակից և Նիկոլա Սարկոզիից մինչև նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Բայրու։ Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Բարդելան հարմարավետորեն կհասներ նախագահական երկրորդ փուլ և կարող էր կամ հաղթել, կամ էլ նեղ հաշվով պարտվել մրցավազքում։
Ipsos-ի հարցման մասնագետ Մաթյո Գալյարդի կարծիքով՝ նախորդ սկանդալները ենթադրում են, որ հետաքննությունները, հավանաբար, չեն ազդի «Ազգային միաբանության» հիմնական աջակցության վրա։
«Խնդիրը նրանում չէ, որ ընտրողները չեն կարծում, որ «Ազգային միաբանությունը» մեղավոր է, այլ նրանում, որ նրանք կարծում են, որ բոլոր կուսակցություններն են մեղավոր», – ասաց նա։ «Նրանք քվեարկում են «Ազգային միավորման» օգտին՝ ներգաղթի, ինքնության և անվտանգության վերաբերյալ նրա դիրքորոշումների պատճառով»։
Այնուամենայնիվ, նման հետաքննությունները, հավանաբար, կդառնան կուսակցության համար երկարաժամկետ խնդիր՝ լուրջ հարցեր բարձրացնելով նրա աշխատանքային մեթոդների և պրոֆեսիոնալիզմի վերաբերյալ այն ժամանակաշրջանում, երբ կուսակցության պաշտոնյաները աշխատում էին վերացնել ծայրահեղ աջերի կերպարը և ընդլայնել նրա ընտրողների բազան։
Չորեքշաբթի օրը Բարդելլան գլխավորեց հակագրոհը եվրոպացի դատախազների դեմ՝ մեղադրելով նրանց քաղաքական դրդապատճառներով գործելու մեջ։
«Մենք ամաչելու բան չունենք, և մենք դա կցույց տանք», – գրել է նա առցանց։
Կուսակցության պաշտոնյաները արագորեն շրջապատեցին նրան։
«Մենք կուսակցություն ենք, որը հետապնդվում է Եվրոպական խորհրդարանի կողմից», – ասել է «Ազգային միավորման» պատգամավոր Սեբաստիան Շենյուն։ «Ակնհայտ է, որ կա մեզ վնասելու քաղաքական ցանկություն»։
Չորեքշաբթի օրը «փրայմ թայմ»-ին տված հարցազրույցում Լը Պենն ասել է, որ չի հավատում, որ հետաքննությունը արդարացված է և կասկածի տակ է դրել, թե ինչու են խուզարկությունները անցկացվել իր դատավճռի հրապարակումից մեկ շաբաթ առաջ։
«Ինձ համար սա պատահականություն չէ», – ասել է նա։ «Ես այլևս չեմ հավատում պատահականություններին, երբ խոսքը վերաբերում է այս տեսակի բաներին»
Բարդելայի աճող իրավական ազդեցությունը
Ինքնության և ժողովրդավարության վերաբերյալ մեղադրանքներից բացի, Բարդելան բախվում է մի քանի ճակատներով քննության։
Գաղտնի զեկույցի համաձայն՝ Եվրախորհրդարանում նրա ղեկավարած «Հայրենասերներ» խումբը մեղադրվել է 2024 թվականի երկրորդ կեսին ԵՄ միջոցներից 276,967 եվրո չարաշահելու մեջ։
Մայիսին եվրոպացի դատախազները հետաքննություն սկսեցին ԵՄ միջոցների ենթադրյալ յուրացման վերաբերյալ, որոնք կապված էին Բարդելայի համար 2022 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ լրատվամիջոցների վերապատրաստման դասընթացների հետ, որոնք Լը Պենը պարտվեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին։
Եվ ֆրանսիական Le Canard Enchaîné շաբաթաթերթի համաձայն՝ ֆրանսիական իշխանությունները, ինչպես սպասվում է, առաջիկա օրերին հետաքննություն կսկսեն Բարդելայի կողմից 2015 թվականին Եվրախորհրդարանում աշխատանքի ապացույցի համար ներկայացված ենթադրյալ կեղծ փաստաթղթերի վերաբերյալ։
Այնուամենայնիվ, Բարդելայի հակառակորդները զգույշ են եղել այս հարցումները «Ազգային միաբանության» դեմ շահագործելու հարցում, քանի որ նրանցից շատերն իրենք են բախվում իրավական քննության։
Ներկայիս կենտրոնամետ նախագահի թեկնածու և նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպը հետաքննվում է յուրացման մեղադրանքներով: Նախագահի մեկ այլ թեկնածու՝ ծայրահեղ ձախակողմյան կռվարար Ժան-Լյուկ Մելանշոնը, նույնպես հետաքննվում էր Եվրոպական խորհրդարանի միջոցների ենթադրյալ չարաշահման մեղադրանքով, սակայն գործը վերջերս կարճվել է։
Մյուս կողմից նայեք
Ազգային միավորման ներսում այս իրավական խնդիրները առաջացրել են կոլեկտիվ դժգոհություն։
Լը Պենի դատապարտումը և վերաքննիչ բողոքը «մեծ բացասական ազդեցություն չունեն» ընտրողների վրա, ասել է Բարդելայի դաշնակիցը։
«Մեղադրանքները այնպիսի բան են, որի հետ կարող են բախվել բոլոր եվրոպական կուսակցությունները, որտե՞ղ է ավարտվում եվրոպական քաղաքականությունը և սկսվում ազգային քաղաքականությունը», – հարցրին նրանք՝ հղում անելով այն մեղադրանքներին, որ Լը Պենը ԵՄ միջոցներ է օգտագործել ազգային կուսակցության բիզնեսը վճարելու համար։
«Բացի այդ, գործերը շատ բարդ են», – ասաց պաշտոնյան, ում, ինչպես այստեղ մեջբերված մյուսները, անանունություն տրամադրվեց՝ անկեղծորեն քննարկելու ընթացիկ դատական գործերը և կուսակցության ռազմավարությունը։
Ազգային միավորումը հավատարիմ է մնում դատախազներին հարձակվելու և նրանց քաղաքական դրդապատճառներով մեղադրելու իր երկարաժամկետ ծրագրին, այլ ոչ թե քննարկելու խարդախության մեղադրանքների էությունը։
«Մարին Լը Պենը միշտ մեզ ասել է, որ դատական պայքարը քաղաքական պայքարի մի մասն է», – ասաց կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Սակայն Բարդելլան զգուշորեն մշակել է մաքուր կերպար՝ ազատ այն բեռից, որը երկար ժամանակ կպել է ֆրանսիական ծայրահեղ աջակողմյաններին։
Եվ այդ հղկված կերպարը կարող է խաթարվել, եթե նա ներքաշվի ֆինանսական չարաշահումների հետ կապված իրավական սագայի մեջ։
«Եթե հետաքննությունները տևեն և դառնան [նախագահական] ընտրությունների թեմա, դա կարող է դանդաղեցնել «Ազգային միավորման» ընտրազանգվածի ընդլայնումը», – ասել է հարցման հեղինակ Գալյարը։
«Ավանդական պահպանողական ընտրողները, որոնք գրավված են «Ազգային միավորմամբ»… կապված են ազնվության և հարգանքի արժեքների հետ։ Նրանք կարող են հետ մնալ», – հավելել է նա։
Ամիսներ շարունակ «Ազգային միավորումը» պայքարում էր քաղաքական զրույցը Լե Պենի դատապարտումից և բողոքարկումից այն կողմ տեղափոխելու համար։ Կուսակցությունը հույս ուներ, որ հաջորդ շաբաթվա որոշումը վերջապես թույլ կտա իրեն քարոզարշավ անցկացնել այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են ներգաղթը, անվտանգությունը և կենսապահովման արժեքը։
Փոխարենը, Բարդելլան կարող է պատասխանել խարդախության և պետական փողերի վերաբերյալ նույն հարցերից շատերին, որոնք տարիներ շարունակ հետապնդել են իր մենթորին։
Բաց մի թողեք
Թեև Մոլդովան սկանդալի մեջ է հայտնվել ԵՄ-ի հետ․ Ուկրաինան և Մոլդովան ԵՄ անդամակցության առաջխաղացման շրջանակներում են
Ամերիկայի պատասխանատվության ճգնաժամը մոտենում է նաև Եվրոպային
Լեհաստանը սահման է կառուցում Բելառուսի և ԵՄ-ի միջև