ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շուրջ արհեստական ​​բանականության անվտանգության հարցեր են առաջանում

Արագ զարգացող արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների տեղակայումը արագորեն դառնում է համաշխարհային անվտանգության հրամայական։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաջորդ շաբաթ Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների ամենամյա գագաթնաժողովին մտնում է ռազմական դաշինքի վրա հզոր լծակներով. ԱՄՆ-ն ունի աշխարհի ամենաառաջադեմ արհեստական բանականության տեխնոլոգիան և կարող է որոշել, թե իր դաշնակիցներից որ մեկը կստանա մուտք։
Anthropic-ի և OpenAI-ի նման տեխնոլոգիական ընկերությունները վերջերս հայտարարել են բարդ արհեստական բանականության մոդելների նոր ալիքի մասին, որոնք կարող են գտնել և շահագործել անվտանգության թերությունները ավելի լավ, քան մարդկային միտքը։
Այս գործիքները կարող են օգտագործվել կիբերպաշտպանության համակարգերը ամրապնդելու կամ հակառակորդներին աննախադեպ մասշտաբով կիբերհարձակումներ իրականացնելու համար։
«Արհեստական բանականությունը հիմնարար կերպով փոխում է սպառնալիքների լանդշաֆտը, և ՆԱՏՕ-ն պետք է համապատասխանաբար հարմարվի», – ասել է Էստոնիայի կիբերքաղաքականության հարցերով հատուկ դեսպան Հելեն Պոպը։ «Արհեստական բանականության կողմից մեր հակառակորդներին տրամադրվող յուրաքանչյուր հնարավորություն նույնպես հասանելի է մեզ համար. գլխավոր հարցն այն է, թե արդյոք մենք պատրաստ ենք առաջինը գործել և արդյունավետորեն օգտագործել այն»։
Ամերիկացի արհեստական բանականության մշակողները, Թրամփի վարչակազմի ղեկավարությամբ, խիստ սահմանափակել են իրենց մոդելներին հասանելիությունը՝ մտահոգությունների պատճառով, որ տեխնոլոգիան կարող է յուրացվել լայնածավալ ոչնչացում առաջացնելու համար։
Մի քանի ԱՄՆ անվտանգության և հետախուզության գործակալություններ, այդ թվում՝ Ազգային անվտանգության գործակալությունը և Կիբերանվտանգության և ենթակառուցվածքների անվտանգության գործակալությունը, արդեն փորձարկում են Anthropic-ի Claude Mythos մոդելը՝ որոշելու համար, թե ինչպես կարող է տեխնոլոգիան լավագույնս աջակցել թվային լրտեսության և կիբերպաշտպանության ջանքերին։
Եվրոպացի դաշնակիցները, այդ թվում՝ Գերմանիան, ապրիլին Mythos-ին հասանելիություն են պահանջում դրա հայտարարությունից ի վեր, սակայն միայն մի քանի երկրների, այդ թվում՝ Միացյալ Թագավորությանը, սկզբնապես թույլատրվել է փորձարկել տեխնոլոգիան։ Այս ամսվա սկզբին Anthropic-ը ընդլայնեց այս գործընկերությունը՝ ներառելով 150 նոր կազմակերպություն 15 երկրներում, այդ թվում՝ Եվրամիությունում։
Թրամփի վարչակազմը արագ արձագանքել է ամերիկյան արհեստական բանականության գործիքների հոտը ստանալու համաշխարհային պայքարին։ Հունիսի սկզբին վարչակազմը վերահսկողություն սահմանեց Anthropic-ի ամենաշատ կիբերհմտություններ ունեցող մոդելների արտահանման վրա՝ արգելելով օտարերկրյա քաղաքացիներին օգտագործել այդ տեխնոլոգիան։
Համագործակցային Mythos-ին հասանելիության ընդլայնման վերաբերյալ քննարկումները, ըստ որոշ տեղեկությունների, բարձրացվել են Ֆրանսիայում կայացած «Յոթյակի խմբի» առաջնորդների ամենամյա գագաթնաժողովում, որտեղ Ամերիկայի առաջատար արհեստական ինտելեկտի ընկերությունների գործադիր տնօրենները ճաշել են աշխարհի պետությունների ղեկավարների հետ։ Anthropic-ի արտահանման վերահսկողությունը վերացվել է։
Միևնույն ժամանակ, Սպիտակ տունը նույնպես միջամտեց՝ սահմանափակելով OpenAI-ի վերջին առաջադեմ մոդելի ներդրումը իր կողմից հաստատված ամերիկյան ընկերությունների փոքր խմբի համար։
Թրամփի վարչակազմի կողմից ամերիկյան արհեստական ինտելեկտի գործիքներին հասանելիություն ունեցող անձանց վերահսկելու այս փորձը հիասթափեցրել է եվրոպացի դաշնակիցներին և հանգեցրել է «Հինգ աչքեր» հետախուզական փոխանակման դաշինքի անդամների կողմից համաշխարհային առաջնորդներին ուղղված հազվագյուտ նախազգուշացման՝ «արագ» ուժեղացնել անվտանգությունը արհեստական ինտելեկտով աշխատող կիբերսպառնալիքների դեմ։
Արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիայի վերաբերյալ այս մտահոգությունները աննկատելիորեն ի հայտ են գալիս Անկարայում կայանալիք գագաթնաժողովի շուրջ։
Գագաթնաժողովի պաշտոնական օրակարգում ներառված է «զարգացող և ճեղքող տեխնոլոգիաների», այդ թվում՝ արհեստական ինտելեկտի նոր զարգացումների վերաբերյալ թեմա։ Դաշինքն իր կայքում նշում է, որ «համագործակցում է պետական և մասնավոր հատվածի գործընկերների, ակադեմիական աշխարհի և քաղաքացիական հասարակության հետ՝ նոր տեխնոլոգիաներ մշակելու և ներդնելու համար… և ՆԱՏՕ-ի տեխնոլոգիական առավելությունը նորարարության միջոցով պահպանելու համար»։
ՆԱՏՕ-ի անդամների միջև մասնավոր զրույցները քննարկելու համար անանուն մնալու մասին տեղեկացված պաշտոնյան ասել է, որ կիբերտարածության, արհեստական բանականության և զարգացող տեխնոլոգիաների մասին համառոտ կանդրադառնանք գագաթնաժողովի ավարտին հրապարակվելիք ՆԱՏՕ-ի քաղաքականության մասին պաշտոնական հայտարարության մեջ։
ՆԱՏՕ-ի խոսնակները չեն արձագանքել գագաթնաժողովում արհեստական բանականության և կիբերքաղաքականության վերաբերյալ զրույցների վերաբերյալ մեկնաբանությունների խնդրանքներին։
Սպիտակ տան պաշտոնյան, անանուն մնալու մասին տեղեկացված լինելով գագաթնաժողովի առաջնահերթությունները մանրամասնելու համար, ասել է, որ վարչակազմը «շարունակում է սերտորեն համագործակցել մեր դաշնակիցների հետ՝ մեր կոլեկտիվ ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու համար՝ առանց զիջումների գնալու առաջատար նորարարությունների հարցում»։
ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ պատվիրակության մասին անձնական մանրամասներ քննարկելու համար անանուն մնալու մասին տեղեկացված երկրորդ պաշտոնյան POLITICO-ին ասել է, որ Պետդեպարտամենտի կիբերտարածության և թվային քաղաքականության բյուրոն ներկայացուցիչ չի ուղարկի՝ ընթացող բանակցությունների ֆոնին, թե Պետդեպարտամենտի որ գրասենյակն է զբաղվում արհեստական բանականության հարցերով։ ԱՄՆ նախկին կիբերդեսպան Նեյթ Ֆիկը հանդիպել է ուկրաինացի պաշտոնյաների հետ ՆԱՏՕ-ի 2024 թվականի գագաթնաժողովի շրջանակներում։
«Հավանաբար քննարկումներ կլինեն լուսանցքներում, բայց միջազգային կանոնն այն է, որ մենք չենք քննարկում, երբ հավաքում ենք թեմաներ, որոնք բավականաչափ հասուն չեն որոշակի կոնսենսուս և ընդհանուր հիմք ունենալու համար», – ասել է Հելի Տիրմաա-Կլաարը, Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի տեխնոլոգիական խմբի հրավիրված ճանաչված գիտաշխատող և ՆԱՏՕ-ի կիբերքաղաքականության նախկին ղեկավարը։
Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ավագ անդամ Ջին Շահինը (դեմոկրատ, Նյու Հեմփշիր) հայտարարության մեջ նշել է, որ ինքը պլանավորում է մասնակցել գագաթնաժողովին՝ մասամբ դաշնակից երկրների մտահոգությունները մեղմելու համար, որ ԱՄՆ-ն «կօտարացնի նրանց», երբ խոսքը վերաբերում է արհեստական ինտելեկտի մոդելներին մուտք գործելուն։
«Մենք պետք է հնարավորինս սերտորեն համակարգվենք, մինչ մեր հակառակորդները արագ առաջընթաց են գրանցում արհեստական ինտելեկտի ոլորտում», – ասել է Շահինը։
Արհեստական ինտելեկտի հետ կապված այլ առաջնահերթություններ, հավանաբար, կքննարկվեն այս տարվա գագաթնաժողովում, որը տեղի է ունենում Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից չորս տարի անց։ Պատերազմը խթանել է տեխնոլոգիական փոփոխությունները ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ի երկրներում, այդ թվում՝ անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիայի արագ զարգացումը և տեղակայումը։
«Ուկրաինան, շատ առումներով, արհեստական ինտելեկտով լիցքավորված պատերազմում գործելու ավելի արդյունավետ եղանակի նախագիծ է», – լրագրողներին ասել է Եվրոպական քաղաքականության վերլուծության կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լաուրա Գալանտեն ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ վերջերս կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։
Արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքների վրա Ռուսաստանի կողմից իրականացված մի շարք հիբրիդային հարձակումներից հետո, դաշնակից երկրները անցյալ տարի պարտավորվեցին իրենց տարեկան ՀՆԱ-ի 1.5 տոկոսը ներդնել կարևորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանության մեջ, այդ թվում՝ կիբեռհարձակումներից։
Պետդեպարտամենտի խոսնակը ակնարկեց Թրամփի վարչակազմի կողմից այս կետի աջակցության մասին՝ հայտարարության մեջ նշելով, որ «ժամանակակից, կարող դաշինքը հիմնված է անվտանգ կապի ցանցերի հիմքի վրա»։
«Յուրաքանչյուր դաշնակից պետք է ներդրումներ կատարի անհրաժեշտ կիբերանվտանգության գործիքների մեջ և ներդնի վստահելի առաջատար արհեստական բանականության հնարավորություններ»։
Բաց մի թողեք
Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք
Սերբերը «փոքրիկ ռուսներ» չեն, ասում է նախկին վարչապետ Անա Բրնաբիչը
Լը Պենը և Բարդելան ընդդեմ ջրային ատրճանակով դեռահասի