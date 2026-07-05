05/07/2026

EU – Armenia

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շուրջ արհեստական ​​բանականության անվտանգության հարցեր են առաջանում

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

Արագ զարգացող արհեստական ​​բանականության տեխնոլոգիաների տեղակայումը արագորեն դառնում է համաշխարհային անվտանգության հրամայական։

Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաջորդ շաբաթ Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների ամենամյա գագաթնաժողովին մտնում է ռազմական դաշինքի վրա հզոր լծակներով. ԱՄՆ-ն ունի աշխարհի ամենաառաջադեմ արհեստական ​​բանականության տեխնոլոգիան և կարող է որոշել, թե իր դաշնակիցներից որ մեկը կստանա մուտք։

Anthropic-ի և OpenAI-ի նման տեխնոլոգիական ընկերությունները վերջերս հայտարարել են բարդ արհեստական ​​բանականության մոդելների նոր ալիքի մասին, որոնք կարող են գտնել և շահագործել անվտանգության թերությունները ավելի լավ, քան մարդկային միտքը։

Այս գործիքները կարող են օգտագործվել կիբերպաշտպանության համակարգերը ամրապնդելու կամ հակառակորդներին աննախադեպ մասշտաբով կիբերհարձակումներ իրականացնելու համար։

«Արհեստական ​​բանականությունը հիմնարար կերպով փոխում է սպառնալիքների լանդշաֆտը, և ՆԱՏՕ-ն պետք է համապատասխանաբար հարմարվի», – ասել է Էստոնիայի կիբերքաղաքականության հարցերով հատուկ դեսպան Հելեն Պոպը։ «Արհեստական ​​բանականության կողմից մեր հակառակորդներին տրամադրվող յուրաքանչյուր հնարավորություն նույնպես հասանելի է մեզ համար. գլխավոր հարցն այն է, թե արդյոք մենք պատրաստ ենք առաջինը գործել և արդյունավետորեն օգտագործել այն»։

Ամերիկացի արհեստական ​​բանականության մշակողները, Թրամփի վարչակազմի ղեկավարությամբ, խիստ սահմանափակել են իրենց մոդելներին հասանելիությունը՝ մտահոգությունների պատճառով, որ տեխնոլոգիան կարող է յուրացվել լայնածավալ ոչնչացում առաջացնելու համար։

Մի քանի ԱՄՆ անվտանգության և հետախուզության գործակալություններ, այդ թվում՝ Ազգային անվտանգության գործակալությունը և Կիբերանվտանգության և ենթակառուցվածքների անվտանգության գործակալությունը, արդեն փորձարկում են Anthropic-ի Claude Mythos մոդելը՝ որոշելու համար, թե ինչպես կարող է տեխնոլոգիան լավագույնս աջակցել թվային լրտեսության և կիբերպաշտպանության ջանքերին։

Եվրոպացի դաշնակիցները, այդ թվում՝ Գերմանիան, ապրիլին Mythos-ին հասանելիություն են պահանջում դրա հայտարարությունից ի վեր, սակայն միայն մի քանի երկրների, այդ թվում՝ Միացյալ Թագավորությանը, սկզբնապես թույլատրվել է փորձարկել տեխնոլոգիան։ Այս ամսվա սկզբին Anthropic-ը ընդլայնեց այս գործընկերությունը՝ ներառելով 150 նոր կազմակերպություն 15 երկրներում, այդ թվում՝ Եվրամիությունում։

Թրամփի վարչակազմը արագ արձագանքել է ամերիկյան արհեստական ​​բանականության գործիքների հոտը ստանալու համաշխարհային պայքարին։ Հունիսի սկզբին վարչակազմը վերահսկողություն սահմանեց Anthropic-ի ամենաշատ կիբերհմտություններ ունեցող մոդելների արտահանման վրա՝ արգելելով օտարերկրյա քաղաքացիներին օգտագործել այդ տեխնոլոգիան։

Համագործակցային Mythos-ին հասանելիության ընդլայնման վերաբերյալ քննարկումները, ըստ որոշ տեղեկությունների, բարձրացվել են Ֆրանսիայում կայացած «Յոթյակի խմբի» առաջնորդների ամենամյա գագաթնաժողովում, որտեղ Ամերիկայի առաջատար արհեստական ​​ինտելեկտի ընկերությունների գործադիր տնօրենները ճաշել են աշխարհի պետությունների ղեկավարների հետ։ Anthropic-ի արտահանման վերահսկողությունը վերացվել է։

Միևնույն ժամանակ, Սպիտակ տունը նույնպես միջամտեց՝ սահմանափակելով OpenAI-ի վերջին առաջադեմ մոդելի ներդրումը իր կողմից հաստատված ամերիկյան ընկերությունների փոքր խմբի համար։

Թրամփի վարչակազմի կողմից ամերիկյան արհեստական ​​ինտելեկտի գործիքներին հասանելիություն ունեցող անձանց վերահսկելու այս փորձը հիասթափեցրել է եվրոպացի դաշնակիցներին և հանգեցրել է «Հինգ աչքեր» հետախուզական փոխանակման դաշինքի անդամների կողմից համաշխարհային առաջնորդներին ուղղված հազվագյուտ նախազգուշացման՝ «արագ» ուժեղացնել անվտանգությունը արհեստական ​​ինտելեկտով աշխատող կիբերսպառնալիքների դեմ։

Արհեստական ​​ինտելեկտի տեխնոլոգիայի վերաբերյալ այս մտահոգությունները աննկատելիորեն ի հայտ են գալիս Անկարայում կայանալիք գագաթնաժողովի շուրջ։

Գագաթնաժողովի պաշտոնական օրակարգում ներառված է «զարգացող և ճեղքող տեխնոլոգիաների», այդ թվում՝ արհեստական ​​ինտելեկտի նոր զարգացումների վերաբերյալ թեմա։ Դաշինքն իր կայքում նշում է, որ «համագործակցում է պետական ​​և մասնավոր հատվածի գործընկերների, ակադեմիական աշխարհի և քաղաքացիական հասարակության հետ՝ նոր տեխնոլոգիաներ մշակելու և ներդնելու համար… և ՆԱՏՕ-ի տեխնոլոգիական առավելությունը նորարարության միջոցով պահպանելու համար»։

ՆԱՏՕ-ի անդամների միջև մասնավոր զրույցները քննարկելու համար անանուն մնալու մասին տեղեկացված պաշտոնյան ասել է, որ կիբերտարածության, արհեստական ​​բանականության և զարգացող տեխնոլոգիաների մասին համառոտ կանդրադառնանք գագաթնաժողովի ավարտին հրապարակվելիք ՆԱՏՕ-ի քաղաքականության մասին պաշտոնական հայտարարության մեջ։

ՆԱՏՕ-ի խոսնակները չեն արձագանքել գագաթնաժողովում արհեստական ​​բանականության և կիբերքաղաքականության վերաբերյալ զրույցների վերաբերյալ մեկնաբանությունների խնդրանքներին։

Սպիտակ տան պաշտոնյան, անանուն մնալու մասին տեղեկացված լինելով գագաթնաժողովի առաջնահերթությունները մանրամասնելու համար, ասել է, որ վարչակազմը «շարունակում է սերտորեն համագործակցել մեր դաշնակիցների հետ՝ մեր կոլեկտիվ ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու համար՝ առանց զիջումների գնալու առաջատար նորարարությունների հարցում»։

ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ պատվիրակության մասին անձնական մանրամասներ քննարկելու համար անանուն մնալու մասին տեղեկացված երկրորդ պաշտոնյան POLITICO-ին ասել է, որ Պետդեպարտամենտի կիբերտարածության և թվային քաղաքականության բյուրոն ներկայացուցիչ չի ուղարկի՝ ընթացող բանակցությունների ֆոնին, թե Պետդեպարտամենտի որ գրասենյակն է զբաղվում արհեստական ​​բանականության հարցերով։ ԱՄՆ նախկին կիբերդեսպան Նեյթ Ֆիկը հանդիպել է ուկրաինացի պաշտոնյաների հետ ՆԱՏՕ-ի 2024 թվականի գագաթնաժողովի շրջանակներում։

«Հավանաբար քննարկումներ կլինեն լուսանցքներում, բայց միջազգային կանոնն այն է, որ մենք չենք քննարկում, երբ հավաքում ենք թեմաներ, որոնք բավականաչափ հասուն չեն որոշակի կոնսենսուս և ընդհանուր հիմք ունենալու համար», – ասել է Հելի Տիրմաա-Կլաարը, Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի տեխնոլոգիական խմբի հրավիրված ճանաչված գիտաշխատող և ՆԱՏՕ-ի կիբերքաղաքականության նախկին ղեկավարը։

Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ավագ անդամ Ջին Շահինը (դեմոկրատ, Նյու Հեմփշիր) հայտարարության մեջ նշել է, որ ինքը պլանավորում է մասնակցել գագաթնաժողովին՝ մասամբ դաշնակից երկրների մտահոգությունները մեղմելու համար, որ ԱՄՆ-ն «կօտարացնի նրանց», երբ խոսքը վերաբերում է արհեստական ​​ինտելեկտի մոդելներին մուտք գործելուն։

«Մենք պետք է հնարավորինս սերտորեն համակարգվենք, մինչ մեր հակառակորդները արագ առաջընթաց են գրանցում արհեստական ​​ինտելեկտի ոլորտում», – ասել է Շահինը։

Արհեստական ​​ինտելեկտի հետ կապված այլ առաջնահերթություններ, հավանաբար, կքննարկվեն այս տարվա գագաթնաժողովում, որը տեղի է ունենում Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից չորս տարի անց։ Պատերազմը խթանել է տեխնոլոգիական փոփոխությունները ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ի երկրներում, այդ թվում՝ անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիայի արագ զարգացումը և տեղակայումը։

«Ուկրաինան, շատ առումներով, արհեստական ​​ինտելեկտով լիցքավորված պատերազմում գործելու ավելի արդյունավետ եղանակի նախագիծ է», – լրագրողներին ասել է Եվրոպական քաղաքականության վերլուծության կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լաուրա Գալանտեն ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ վերջերս կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։

Արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքների վրա Ռուսաստանի կողմից իրականացված մի շարք հիբրիդային հարձակումներից հետո, դաշնակից երկրները անցյալ տարի պարտավորվեցին իրենց տարեկան ՀՆԱ-ի 1.5 տոկոսը ներդնել կարևորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանության մեջ, այդ թվում՝ կիբեռհարձակումներից։

Պետդեպարտամենտի խոսնակը ակնարկեց Թրամփի վարչակազմի կողմից այս կետի աջակցության մասին՝ հայտարարության մեջ նշելով, որ «ժամանակակից, կարող դաշինքը հիմնված է անվտանգ կապի ցանցերի հիմքի վրա»։

«Յուրաքանչյուր դաշնակից պետք է ներդրումներ կատարի անհրաժեշտ կիբերանվտանգության գործիքների մեջ և ներդնի վստահելի առաջատար արհեստական ​​բանականության հնարավորություններ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերբերը «փոքրիկ ռուսներ» չեն, ասում է նախկին վարչապետ Անա Բրնաբիչը

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լը Պենը և Բարդելան ընդդեմ ջրային ատրճանակով դեռահասի

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելգիայում և Ֆրանսիայում հունիսյան շոգի պատճառով մահացությունների թիվը կտրուկ աճել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իռլանդիան հետապնդում է ԵՄ բյուջեի ոսկին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիր Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալու որոշումը որակում է «խիստ անձնական»

05/07/2026 infomitk@gmail.com