Լը Պենը և Բարդելան ընդդեմ ջրային ատրճանակով դեռահասի

Բարի գալուստ Declassified շաբաթական հումորային սյունակ։
«Ամադեուս» ֆիլմը մանրամասն նկարագրում է երկու կոմպոզիտորների՝ Անտոնիո Սալիերիի և Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մրցակցությունը. մեր Բրյուսելում բնակվող ընթերցողները, հնարավոր է, լսել են վերջինիս մասին՝ շնորհիվ քաղաքի կենտրոնում գտնվող նրա անունով կոչված կողիկներ պատրաստող մասնագիտացված ռեստորանի։
Երկուսն էլ տաղանդ ունեն։ Բայց արդյոք ավագ Սալիերին կկարողանա՞ զսպել երիտասարդին։ Սփոյլեր. Բրյուսելում չկա Սալիերի անունով կողիկներ պատրաստող ռեստորան։
Ինչևէ, հաջորդ շաբաթ այս մրցակցության ժամանակակից համարժեքը կհասնի գագաթնակետին՝ թեև ավելի քիչ ջութակներով և շատ ավելի շատ միգրացիոն հռետորաբանությամբ, երբ Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լը Պենը կպարզի, թե արդյոք կարող է մասնակցել երկրի 2027 թվականի նախագահական ընտրություններին, թե՞ երիտասարդ նորեկ Ջորդան Բարդելան կստանա այդ պաշտոնը։
Հուլիսի 7-ին վերաքննիչ դատարանը կորոշի՝ արդյոք պահպանի Լը Պենի դատավճիռը ԵՄ միջոցները յուրացնելու և ընտրական պաշտոն զբաղեցնելու հինգ տարվա արգելքի համար։ Եվ եթե չկարողանա մասնակցել, նա ասել է, որ Բարդելան կլինի կուսակցության թեկնածուն հաջորդ տարվա ընտրություններում: Բայց ով չկարողանա մասնակցել ընտրություններին, անկասկած կկատաղի: Լը Պենը ծնվել է ծայրահեղ աջակողմյանների շարքում և հասել է երկու նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ, մինչդեռ Բարդելան վերջերս շատ է պայքարելու։
Փառք Աստծո, ծայրահեղ աջակողմյանները ներքին պայքարով չեն աչքի ընկնում։
Այնուամենայնիվ, ով էլ հաղթի, կունենա անմիջական ընդհանուր թշնամի՝ Բրյուսելից և ֆուտբոլիստ Կիլիան Մբապեից բացի. դեռահաս տղա՝ Super Soaker-ով։
Այս շաբաթ ֆրանսիական աջակողմյանները կորցրեցին իրենց կոլեկտիվ միտքը 14-ամյա Համզայի մասին, որը դարձել է սոցիալական ցանցերի աստղ՝ Փարիզի Սեն-Մարտեն ջրանցքի ափին իր չարաճճիությունների շնորհիվ։
Տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես է Համզան կրակում իր ջրային ատրճանակով հեծանվորդների, վարորդների և ոստիկանների վրա: Նա նաև նկարահանվել է խանութներից գողություն կատարելիս (վատ) և մարդկանց ջրանցքը մղելիս (նույնպես վատ) շոգի ալիքի ժամանակ (գուցե ավելի քիչ վատ՝ եթե դուք լողալ չգիտեք, ապա շատ վատ): Երբ ոստիկանները փորձեցին նրան ձերբակալել, նա նստեց պարեկային մեքենայի հետևի մասը, դուրս սողաց մյուս կողմը և սուզվեց ջրանցքը՝ ինչպես Ջեյմս Բոնդը՝ չնայած մարտինիի փոխարեն Օրանժինա խմելով։
Ձախերը Համզային համեմատել են Վիկտոր Հյուգոյի «Թշվառները» վեպի սիրուն փողոցային ոզնու՝ Գավրոշի հետ։ Աջերը նրան համեմատել են խնդրահարույց ավազակի հետ, որը ներկայացնում է աշխարհի ամեն ինչ, ինչը սխալ է։ Եվ ես նրան համեմատել եմ Սքրեփի Դուի (ֆրանսերեն՝ Սքրեփիդու Դու՞) հետ Սքրեփի Դուից։
Երիտասարդ Համզան նաև ձեռներեցական կողմ ունի, որը պետք է դուր գա աջ թևին։ Նա կանգնեցնում է հեծանվորդներին և սպառնում է ջուրը թրջել, եթե նրան 2 եվրո չվճարեն, ինչի շնորհիվ նրան անվանել են Համզա Լա Դուան (Մաքսային Համզա)։ Դա նման է ԱՄՆ-ում ICE-ին, եթե այն ամբողջությամբ աշխատեն մերկ դեռահասներ։
Գրելու պահին չհաստատված էին այն լուրերը, որ ԵՄ-ն փորձում է Համզային համոզել նվիրաբերել իր 2 եվրո մետաղադրամների հավաքածուն՝ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն խթանելու համար։
«Եթե նա ևս մեկ անգամ օգտագործի «ռազմավարական ինքնավարություն» արտահայտությունը…»
Շնորհակալություն բոլոր գրառումների համար։ Ահա մեր փոստարկղից լավագույնը. մրցանակ չկա, բացի ծիծաղի նվերից, որը, կարծում եմ, բոլորս կարող ենք համաձայնել, որ շատ ավելի նախընտրելի է, քան կանխիկը կամ ալկոհոլը։
Բաց մի թողեք
Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք
Սերբերը «փոքրիկ ռուսներ» չեն, ասում է նախկին վարչապետ Անա Բրնաբիչը
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շուրջ արհեստական բանականության անվտանգության հարցեր են առաջանում