Պուտինի տնտեսությունը գործում է ուկրաինական հարձակումներից հետո

Անօդաչու թռչող սարքերի և բալիստիկ հրթիռների հարվածները Ռուսաստանը հասցնում են բեկումնային կետի:
Չորս տարի շարունակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեծ մասամբ կարողացել է պաշտպանել բնակչությանը Ուկրաինայում իր պատերազմի տնտեսական հետևանքներից: Այլևս ոչ մի բան:
Վերջին շաբաթներին էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա ուկրաինական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարվածները պատերազմը համեմատաբար աննշան գրգռիչից, որը ռուսների մեծ մասը կարող էր անտեսել, վերածել են անմիջական և ավելի ու ավելի սուր վառելիքի ճգնաժամի:
Ռուսաստանի 83 շրջանների երկու երրորդը այժմ հայտնում է վառելիքի մատակարարման հետ կապված խնդիրների մասին, որոնք անմիջական անհարմարություն են միլիոնավոր մարդկանց համար և նույնքան անմիջական սպառնալիք բազմաթիվ բիզնեսների կենսունակության համար:
Իրավիճակը հատկապես սուր է Ղրիմում, որտեղ իշխանությունները հայտարարել են արտակարգ դրություն և արգելել են վառելիքի վաճառքը: Զբոսաշրջությունը, որը նորմալ տարում թերակղզու տնտեսության բանալին է, փլուզվել է:
Պուտինը ստիպված էր ընդունել խնդիրը անցյալ շաբաթ՝ իր բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կանչելով Մոսկվա՝ լուծում գտնելու համար:
Հրապարակորեն նա լավատեսորեն է մոտենում ճգնաժամին: Նա պետական լրատվամիջոցներին ասաց, որ «իհարկե, մեր ենթակառուցվածքային օբյեկտների վրա այս հարվածները խնդիրներ են ստեղծում: Դա ակնհայտ է», բայց պնդեց, որ վառելիքի «որոշակի դեֆիցիտը» «կրիտիկական» չէ: Այնուհետև նա արագ անցավ պնդելու, որ ռուսական հարվածները շատ ավելի են վնասում Ուկրաինային։
Ինչ վերաբերում է ճշգրիտ թվերին, վնասի մասշտաբները թաքցվում են, քանի որ Ռուսաստանը ներքին վառելիքի գները ավելացնում է այն տնտեսական տվյալների ցանկին, որոնք այլևս չի հրապարակում:
Այնուամենայնիվ, շատ ռուսներ իրենք են պարզում, թե որքան վատ են իրավիճակը: Սոցիալական ցանցերը պայթում են կադրերով, որտեղ վարորդները միմյանց վրա են հարձակվում բենզալցակայաններում բենզինի համար կամ նույնիսկ բեռնատարներով վազում են լիցքավորվելու սպասող մեքենաների հերթերի միջով:
Այն փուլն է հասել, երբ այն երկիրը, որին հանգուցյալ սենատոր Ջոն Մաքքեյնը ծաղրել էր որպես «երկիր ներկայացող բենզալցակայան», այլևս նույնիսկ բենզալցակայան չէ. չորեքշաբթի օրը Reuters-ը հաղորդել է, որ Հնդկաստանը՝ ռուսական հում նավթի ամենամեծ արտասահմանյան գնորդը, այժմ իր վերամշակած նավթի մի մասը կարտահանի իր ծագման երկիր։
Այդ ներմուծումը անհրաժեշտ է, քանի որ՝ որոշ ռուսական սոցիալական ցանցերի հաշիվների համաձայն՝ Ուկրաինան միտումնավոր թիրախավորել է վերամշակման գործարանները, ինչպիսիք են կատալիտիկ կրեկերները, որոնք Ռուսաստանը չի կարող ինքնուրույն վերանորոգել կամ փոխարինել, ինչը նշանակում է, որ վառելիքի պակասի արագ լուծում չկա։ Կատալիտիկ կրեկերները օգնում են առավելագույնի հասցնել հում նավթից առևտրային առումով օգտակար թորվածքների ստացումը։
«Ռուսաստանում այս պահին առկա բենզինի քանակը որոշվում է ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի և ռուսական վերանորոգման թիմերի միջև մրցավազքով», – հետազոտական գրառման մեջ գրել է Միջազգային խաղաղության Քարնեգիի ինստիտուտի վերլուծաբան Սերգեյ Վակուլենկոն։ «Եթե կարող է պահպանվել ուկրաինական հարձակումների հաճախականությունը, և յուրաքանչյուր հարձակումից առաջացած վնասը մեծանում է, ապա առավելությունը թեքվում է դեպի Կիև։ Ահա թե ինչ ենք մենք այժմ տեսնում»։
Կրեմլի համար միակ դրական կողմն այն է, որ երկիրը դեռևս ունի բավարար քանակությամբ դիզելային վառելիք, որը անհրաժեշտ է բեռնատարների և գյուղատնտեսական մեքենաների համար: Այնուամենայնիվ, պաշտոնյաները շաբաթավերջյան հանդիպումից հետո հայտարարեցին, որ կառավարությունը կարող է արգելք դնել արտահանման վրա այս ամռան վերջին՝ բերքահավաքի շրջանում մատակարարումը երաշխավորելու համար: Այն արդեն արգելել է ավիացիոն վառելիքի և բենզինի արտահանումը:
Որքա՞ն
Նույնիսկ երբ վառելիքը հասանելի է, գների բարձրացման խնդիր կա:
Վառելիքի գները սովորաբար մեծ ազդեցություն ունեն ավելի լայն գնաճի վրա, և Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկը չորեքշաբթի օրը կայացած իր վերջին քաղաքականության նիստի արձանագրություններում զգուշացրել է, որ վերջին աճը, ամենայն հավանականությամբ, երկարատև ազդեցություն կունենա, քան անցյալում կլիներ:
Խոշոր նավթային ընկերությունների հետ գների զսպման վերաբերյալ կառավարության կողմից կնքված համաձայնագիրը կարող է օգնել պահպանել պաշտոնական գները ցածր, բայց անեկդոտային ապացույցները վկայում են ոչ պաշտոնական վառելիքի վաճառքի աճի մասին՝ մեծ աճով, որը բիզնեսները չեն կարող չփոխանցել իրենց հաճախորդներին: Այս միտումը «ստեղծում է լրացուցիչ գնաճային ռիսկեր», – ասել է բանկը։
Նման նկատառումները հիմնական գործոն էին բանկի կողմից հունիսին իր հիմնական տոկոսադրույքը ընդամենը մեկ քառորդ կետով իջեցնելու որոշման մեջ՝ մինչև 14.25 տոկոս, այն ժամանակ, երբ գործարարներն ու կառավարության շատ անդամներ պահանջում էին ավելին։
Կենտրոնական բանկի կառավարիչ Էլվիրա Նաբիուլինայի զգուշավորությունը վերջին չորս տարիների ընթացքում նրան բազմաթիվ թշնամիներ է բերել, որոնց ընթացքում նա ստիպված էր բարձրացնել տոկոսադրույքները մինչև 23 տոկոս՝ տնտեսության գերտաքացումը կանխելու համար: Այժմ, երբ գնաճի ընդհանուր ցուցանիշը նվազել է մինչև մոտ 5 տոկոս, շատերը նրան մեղադրում են անհարկի ձգձգելու մեջ։
Երեքշաբթի օրը Ռուսաստանի ամենամեծ մանրածախ բանկի՝ «Սբերբանկ»-ի գործադիր տնօրեն Գերման Գրեֆը իր բաժնետերերի ժողովում հայտարարեց, որ տնտեսությունն այժմ բավականաչափ սառել է, և որ կենտրոնական բանկը պետք է ավելի արագ իջեցնի տոկոսադրույքները: Նրանք բախվեցին չորեքշաբթի օրը Սանկտ Պետերբուրգում կայացած համաժողովում կայացած վահանակային քննարկման ժամանակ։
Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի նախագահ Էլվիրա Նաբիուլինան ելույթ է ունենում Պետական Դումայում՝ Մոսկվայում, 2026 թվականի մարտի 24-ին: | Հեղինակ/Getty Images
Նաբիուլինան ասաց, որ ինքը «կտրականապես դեմ է» տոկոսադրույքների արագ իջեցմանը՝ ասելով, որ նման «փորձը մեր սեփական երկրի վրա» կհանգեցնի գնաճի կտրուկ աճի կամ նույնիսկ ստագֆլյացիայի։
«Տեսնենք», – պատասխանեց ակնհայտորեն չհամոզված Գրեֆը՝ լսարանի ծիծաղին արժանանալով։
Փոխանակումը նշանակալի է, քանի որ Գրեֆը երկար տարիներ Նաբիուլինայի ղեկավարն էր էկոնոմիկայի նախարարությունում, և երկուսն էլ հանդես են եկել որպես հակակշիռ կառավարության ավելի համարձակ անդամներին, որոնք դեռևս մեծապես կողմնորոշված են խորհրդային դարաշրջանի լրտեսների փիլիսոփայությամբ։
Սակայն մեկ կարևոր առումով Գրեֆը և Նաբիուլինան մնում են նույն կարծիքի։ Երկուսն էլ բավականաչափ համարձակ են եղել պատերազմը ուղղակիորեն կապելու այն աճող տնտեսական խնդիրների հետ, որոնց ռուսներն այժմ բախվում են։
«Կարծում եմ՝ մենք բոլորս նույն բանի համար ենք մտահոգված», – երեքշաբթի օրը ասաց Գրեֆը։ «Չեմ կարծում, որ երկրում կա որևէ մարդ, ով այլ մտահոգություններ ունի, բացի ռազմական գործողությունների արագ ավարտից։ Սա ակնհայտ է»։
Իր հերթին, Նաբիուլինան, ըստ լուրերի, հրաժարական էր տվել ներխուժումից մի քանի շաբաթ անց՝ դրա վերաբերյալ խորը կասկածների պատճառով, սակայն Պուտինը մերժել էր։
Այդ ժամանակվանից ի վեր, կենտրոնական բանկիրի զգուշությամբ, նա զսպել է իրեն՝ զգուշացնելով, որ բյուջեն՝ և ծախսերի ու հարկային եկամուտների միջև աճող տարբերությունը, կարող են ավելի խորացնել գնաճը։ Սակայն նա վերջին մեկ տարվա ընթացքում այդ գիծը առաջ է մղել ավելի ու ավելի հրատապ կերպով, քանի որ Ռուսաստանը սպառել է իր պահուստները և ավելի ու ավելի է ապավինում պատերազմը ֆինանսավորելու համար վարկերին։
2026 թվականի առաջին կեսին ռազմական և գաղտնի ծախսերը հսկայական աճից հետո այժմ կազմում են կառավարության ընդհանուր ծախսերի գրեթե կեսը, ըստ Գերմանիայի միջազգային և անվտանգության հարցերի ինստիտուտի վերլուծաբան Յանիս Կլյուգեի։ Ազգային բարեկեցության հիմնադրամի իրացվելի ակտիվները, որը սկզբնապես ստեղծվել էր նավթի գների տատանումներից տնտեսությունը պաշտպանելու համար, մինչ այդ նվազել են 2022 թվականի սկզբի համախառն ներքին արդյունքի մոտ 7 տոկոսից մինչև ապրիլի դրությամբ համախառն ներքին արդյունքի ընդամենը 1.7 տոկոսը։
Այլ կերպ ասած, միայն Պուտինի վառելիքի պաշարները չեն պակասում։
Բաց մի թողեք
Հետեւում էին այս ամենին ու պաշտոններ բաժանում` ցուցադրելով, որ ՍԴ-ն իրենց համար առոչինչ է
ՍԴ դատավորների մեջ անհամաձայնությո՞ւն կա
Անդրեի եւ նախկին կնոջ հարաբերությունները սրվում են. Երգչի դեմ հաղորդում է տրվել. Լուսանկարներ