05/07/2026

EU – Armenia

Թրամփն ու Զելենսկին քննարկել են ռազմաճակատում և դիվանագիտական ուղղությամբ առկա իրավիճակը

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ. հայտնում են Axios-ը և Իսրայելի 12-րդ հեռուստաալիքի թղթակից Բարաք Ռավիդը՝ հղում անելով իր աղբյուրին։

«Շաբաթ օրը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին զրուցել է նախագահ Թրամփի հետ և շնորհավորել նրան ԱՄՆ անկախության 250-ամյակի կապակցությամբ»,- գրել է Ռավիդը։

Զելենսկին ավելի ուշ իր տելեգրամ ալիքում հայտնել է, որ «գերազանց» հեռախոսազրույց է ունեցել Թրամփի հետ։ Նա ասել է, որ նրանք քննարկել են ռազմաճակատում առկա իրավիճակը և դիվանագիտական հարցեր և համաձայնել են շարունակել զրույցը անձամբ Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սպասվում են Ամերիկա-Իրանական նոր բանակցություններ․ հայտնի է օրն ու վայրը

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը զգուշացնում է կոմունիստական ​​սպառնալիքի մասին, քանի որ Վաշինգտոնում շքերթը չեղարկվել է շոգի ալիքի պատճառով

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հնարավոր է համարել Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունը

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը կհարվածի՞ Լեհաստանին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ-2026. Մարոկկոն խոշոր հաշվով հաղթեց Կանադային․ Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի շենքերից մեկում աղջիկն անձնական խնդիրների պատճառով սպառնացել է վերջ տալ կյանքին. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com