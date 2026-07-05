Խոշոր հրդեհ՝ Նորապատում. Լուսանկար

Հուլիսի 5-ին՝ ժամը 02։30-ին, Արմավիրի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Նորապատ բնակավայրի 1-ին փողոցում գտնվող առանձնատանը կից շոգեբաղնիքում։
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից երեք մարտական հաշվարկ։
Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 02:54-ին, մարվել՝ 04:47-ին: Այրվել են շոգեբաղնիքը, հարակից տան ննջարանի և հյուրասենյակի պատը։
Բաց մի թողեք
Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար
Երևանի շենքերից մեկում աղջիկն անձնական խնդիրների պատճառով սպառնացել է վերջ տալ կյանքին. Լուսանկար
Բելգիայում և Ֆրանսիայում հունիսյան շոգի պատճառով մահացությունների թիվը կտրուկ աճել է