05/07/2026

EU – Armenia

Խոշոր հրդեհ՝ Նորապատում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

Հուլիսի 5-ին՝ ժամը 02։30-ին, Արմավիրի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Նորապատ բնակավայրի 1-ին փողոցում գտնվող առանձնատանը կից շոգեբաղնիքում։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից երեք մարտական հաշվարկ։

Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 02:54-ին, մարվել՝ 04:47-ին: Այրվել են շոգեբաղնիքը, հարակից տան ննջարանի և հյուրասենյակի պատը։

Խոշոր հրդեհ՝ Նորապատում

 

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի շենքերից մեկում աղջիկն անձնական խնդիրների պատճառով սպառնացել է վերջ տալ կյանքին. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բելգիայում և Ֆրանսիայում հունիսյան շոգի պատճառով մահացությունների թիվը կտրուկ աճել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը կհարվածի՞ Լեհաստանին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ-2026. Մարոկկոն խոշոր հաշվով հաղթեց Կանադային․ Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի շենքերից մեկում աղջիկն անձնական խնդիրների պատճառով սպառնացել է վերջ տալ կյանքին. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com